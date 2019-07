Hannover

Das war ganz schön spannend, was ein Bekannter da am Südstrand von Fehmarn gemacht hat: Er konnte vermeintlich Münzen im Sand sehen – und ließ auch Jan Logemann (34) welche entdecken. Da war der gerade mal sieben Jahre alt und ganz fasziniert von dem Erlebnis. „Ich war in dem Alter, in dem ich angefangen habe zu hinterfragen“, erinnert sich Logemann an das Kunststück.

Heute ist er derjenige, der Menschen staunen lässt, Logemann ist Zauberer. Einer, der noch bis Monatsende beim Kleinen Fest auftritt (eine ausführliche Kritik zur aktuellen Ausgabe lesen Sie hier) – obwohl Kleinkunstgeschichten eigentlich gar nicht seins sind. „Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, immer im Auto oder im Zug auf dem Weg zur nächsten Spielstätte zu sitzen“, erklärt er. Aber als ihn Festleiter Harald Böhlmann (75) fragte, ob er in diesem Jahr nicht dabei sein möchte, sagte Logemann zu. Und bereut es nicht: „Es ist ganz toller Arbeitsplatz“, schwärmte der 34-Jährige im Gespräch mit der NP. „Wir sind wie eine kleine Familie.“

Vier Jahre war er Weltmeister der Kartenkunst

Der Magier des Jahres 2012 und Weltmeister der Kartenkunst (2012 bis 2015) findet es spannend, für eine etwas längere Zeit mit ganz unterschiedlichen Künstlern zusammen zu kommen. Und auch wenn er selbst 60 Shows in den drei Festivals-Wochen abliefert, hatte er sogar schon etwas Zeit, sich die Auftritte der anderen Mitstreiter anzusehen: „Von dezent bis laut war alles dabei.“

Zum ersten Mal dabei: Jan Logemann feiert mit seinen Tricks Premiere im Großen Garten. Quelle: Behrens

Das, worauf Logemann selbst steht – „mich strengt eine Show an, bei der ich weiß, was kommt“ –, versucht er auch für sein Publikum umzusetzen: „Die Leute auf möglichst unterhaltsame Art so stark wie möglich zu täuschen – das ist mein Ziel“, erklärt er im Interview auf einer Parkbank in der Eilenriede, nur einen Steinwurf von seinem Hotel entfernt.

Zauberbücher sind seine „Primärquelle“

Damit ihm das gelingt, hat der Mann mit dem blonden Dutt unzählige Bücher zum Thema Zauberei verschlungen, „sie sind meine Primärquelle.“ Während andere Youtube als Lehrstoff nutzen, setzt Logemann auf das gedruckte Wort, „da ist einfach jeder Satz durchdacht.“ Der Stoff ist alles andere als einfach, mal davon abgesehen, dass er die Bücher (seit seinem zwölften Lebensjahr) in englischer Sprache einatmet.

Wenn er dann auf der Bühne steht – im Großen Garten ist es die mit der Nummer „29“ – und seine Tricks zeigt, bleibt seinem Publikum der Atem eher weg. Wie macht er das nur, dass er eine bereits geöffnete Dose mit seinen Finger wieder fest verschließt und das Bier nach erneutem Öffnen munter rausläuft? Wie schafft er es, den Geldschein mit der Seriennummer in eine Weinflasche zu manövrieren? All das verrät er natürlich nicht. Außer man meldet sich in seiner interaktiven Zauberschule „52 Freunde“ an und bucht einen der Internet-Kurse.

Darum holt er sich Zuschauer auf die Bühne

Bei jedem Auftritt in Herrenhausen um 19, 20 und um 21.20 Uhr holt der Magier einen Gast auf die Bühne, für Logemann ein Muss: „Der Zuschauer ist das größte Gut, das wir haben“, sagt er. Und er hat wichtige Funktionen: „Er ist Zeuge des Gesehenen und transportiert das Staunen direkt weiter ins Publikum“, bringt es der Wahl-Hamburger auf den Punkt.

Vor ihm ist keiner sicher: Logemann holt jedes Mal einen Zuschauer auf die Bühne. Quelle: Behrens

Beim Kleinen Fest benutzt er übrigens Alltagsgegenstände und nicht sein Hauptinstrument, das Kartenspiel. Aus einem einfachen Grund: „Bei so vielen Menschen vor der Bühne sind Kartentricks schwer zu sehen.“

Bis zum 28. Juli ist Jan Logemann beim Kleinen Fest zu sehen. Das Festival ist ausverkauft, allerdings gibt es für die Spieltage von Mittwoch bis Sonntag (stehen unter www.kleinesfest-hannover.de) immer noch 300 Tickets à 34 Euro ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Von Mirjana Cvjetkovic