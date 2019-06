Hannover

Eine Gastro-Legende hört auf: Norbert Schu (67) gibt sein Nobel-Restaurant „Die Insel“ am Maschsee ab. Neuer Eigentümer ist die Aspria-Gruppe, schon ab 1. Juli läuft der Deal.

Gute Nachricht für Fans der feinen Gastronomie: Alle Mitarbeiter werden übernommen, in der Küche führt weiter Benjamin Meusel die Regie. „Das war meine Bedingung“, sagt der künftige Ruheständler, „ich habe meinem tollen Team so viel zu verdanken.“

Immer wieder kehren prominente Hannover-Gäste bei Wirt Norbert Schu in der „Insel“ ein – wie Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Cebit. Quelle: Rainer Dröse

Wieso der plötzliche Rückzug? „Eigentlich habe ich das meiner Frau schon vor zehn Jahren versprochen“, sagt der 67-Jährige, der seit 50 Jahren als Koch arbeitet, davon allein 25 Jahre in der „Insel“. Hier hat er alle prominenten Gäste der Stadt bewirtet – unter anderem Kanzlerin Angela Merkel.

Endlich frei an Weihnachten

Aber nun will Heike Schu (59) noch etwas von ihrem Mann haben. „Sie wollte, dass ich aufhöre, bevor sie 60 wird“, erzählt der Topkoch – und das tut er nun. Das Paar hat reichlich Pläne. „Ich habe noch nie Weihnachten frei gehabt“, sagt Schu, „noch nie!“ Außerdem wollen die beiden reisen, „ich liebe Afrika, aber die Natur in Slowenien wollen wir auch entdecken.“

Hannover bleiben die Schus treu. „Das ist so eine geile Stadt mit so tollen Leuten. Ich liebe die Menschen hier – fast alle“, sagt er und lacht. Als Weinberater bleibt er der „Insel“ erhalten, auch seinen Onlineversand trinkreifer Weine, „Schu’s Deli Food & Wine“, betreibt er weiter. Auch der Gartenarbeit will sich der Vollblutgastronom verstärkt widmen. „Wir haben einen tollen Garten an unserem Haus in Waldheim, ich züchte Tomaten und 1000 Kräuter.“

Schu kocht weiter

Das Kochen wird Schu nicht sein lassen – aber in Zukunft werden nur noch Freunde und Familie in den Genuss seiner Menüs kommen. „Manchmal fange ich um 7.30 Uhr an zu kochen und das dauert dann bis zum Abend. Aber das erste Glas Wein gibt es nicht vor 18 Uhr“, betont er. Zuletzt zauberte er in seiner Küche Wolfsbarsch mit grünem Spargel und einer Emulsion aus eigenen Biozitronen und Basilikum.“

Eine Abschiedsfeier gibt es nicht. „Es fällt mir schon schwer genug“, gibt Norbert Schu wehmütig zu.

Von Julia Braun