Herz-OP rettet Hannovers Schützenpräsident Paul-Eric Stolle das Leben

Dass was nicht stimmte, merkte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle (56) beim Spaziergang mit Hund Monty. „Ich hatte Schmerzen in der Brust und im linken Arm“, erinnert er sich an den entscheidenden Tag im Dezember. „Abends wollten wir mit dem Fahrrad zum Weihnachtsmarkt in Hemmingen, das ging nicht mehr, ich musste schieben.“

Am nächsten Morgen kamen die Schmerzen zurück, da saß Stolle aber schon auf dem Ergometer seines Kardiologen in Kirchrode. „Der hat mir dann nur noch die Wahl zwischen verschiedenen Krankenhäusern gelassen“, erzählt Stolle. Im Vinzenzkrankenhaus stellten sie beim Schützenpräsidenten einen 95-prozentigen Verschluss der Herzkranzgefäße fest und setzten in einer sofortigen OP vier Spiraldrahtprothesen, so genannte Stents.

„Es war höchste Eisenbahn“

Das alles passierte kurz vor Weihnachten und war für Stolle „ein schöner Schreck zum Jahresende. Die Ärzte sagten, das war höchste Eisenbahn und ziemlich knapp“.

Vier Tage nach der Operation durfte der Mann, der nun schon im zwölften Jahr Chef aller rund 4000 hannoverschen Schützen ist und der Schützengesellschaft Hemmingen von 1912 angehört, die Klinik verlassen. „Und ich muss sagen: Ich fühle mich richtig gut. Der Arzt hat ja auch gesagt: Ihr Herz ist jetzt besser in Schuss als vor zehn Jahren.“

Viel zu tun: Im Sommer marschierte Paul-Eric Stolle (rechts) mit Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann und der ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette bei 35 Grad mein Schützenausmarsch mit. Quelle: Archiv

Natürlich muss der Karosserie- und Fahrzeugbaumeister mit 25-Mitarbeiter-Firma in dritter Generation ( Paul I. gründete 1928, Paul II. übernahm, Paul-Eric ist seit 2012 alleiniger Inhaber) ein bisschen was ändern in seinem turbulenten Leben.

Zehn Kilo will Stolle abspecken

„Von den 106 Kilo müssen mindestens zehn runter, und ich will wieder mehr Sport treiben“, kündigt Paul-Eric Stolle an, der mit Ehefrau Kerstin (43) zwei Söhne hat. Mit Marathon-Veranstalterin Stefanie Eichel (52) hat er schon telefoniert. „Mein Ziel ist es, im April mit meiner Kerstin auf die Zehn-Kilometer-Walking-Strecke zu gehen.“

Stolle hatte schon einmal massive Probleme mit dem Herzen, vor 21 Jahren war das. „Auch so zwischen Weihnachten und Silvester. Ich hatte eine Erkältung nicht auskuriert, daraus entwickelte sich eine Herzmuskelentzündung. Damit war nicht zu spaßen. Aber ich bin gut rausgekommen aus der Nummer.“

Hoch hinaus: Schützenpräsident Paul-Eric Stolle dreht eine Runde im Riesenrad. Quelle: Christian Behrens

Nun nimmt er täglich fünf Tabletten mehr als ohnehin schon, will sich „bewusster ernähren und mir nicht mehr alles zu Herzen nehmen“. Bei Beruf und Ehrenamt muss Stolle aber keine Abstriche machen. „Ich sitze schon wieder im Büro“, sagt der 56-Jährige, als die NP ihn erreicht. „Das war ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.“

Von Christoph Dannowski