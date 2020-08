Hannover

Im Juli gingen sie zu viert an den Start, jetzt führt ein Trio das Restaurant „Cuchillos“ an der Schmiedestraße. Daniel Jäger (34), der am Schwarzen Bären das Burger-Lokal „Harp“ betreibt, ist ausgestiegen.

„Das ,Harp’ braucht meine ganze Aufmerksamkeit“, sagte der Gastronom der NP. Er sei „stolz darauf, was wir im ,Cuchillos’ auf die Beine gestellt haben“, aber nun setzt er neue Prioritäten. „Ich will das ,Harp’ umbauen.“ 300 bis 400 Burger brate die Küche in der Kultkneipe täglich, „aber die Küche ist so groß wie ein Schuhkarton.“

Neue „Harp“-Küche wird dreimal so groß

Er will die Toiletten in den Keller verlegen, die neue Küche soll dreimal so groß werden wie die alte. Und dann soll die Speisekarte wachsen. „Ich werde dann auch Speisen wie Steaks und Fries anbieten“, so Jäger. Für nächstes Frühjahr ist die Renovierung geplant. Gute Nachricht für „Harp“-Fans: Der Laden wird während des Umbaus nicht schließen.

Es geht aufwärts: Das Obergeschoss im „Cuchillos“ muss noch umgebaut werden. Quelle: Frank Wilde

Und im „Cuchillos“? „Wir machen genau so weiter“, sagt Monty Emrich (30), der sich freut, dass die neue „Meatery“ in der City endlich eine Terrasse mit 46 Plätzen hat. Der Laden laufe gut, nur für weitere Umbauten im ersten Stock sei noch keine Zeit gewesen. Dort wollen die Betreiber ein gläsernes Kühlhaus installieren, aus dem sich Gäste ihr Bier selbst zapfen können.

Lecker: Der Veggie-Burger in der „Cuchillos Meatery“. Quelle: Marcel Bräuer

Emrich leitet das stylishe und fleischlastige Lokal nun weiter mit Frido Marquardt (32), mit dem er auch das „Schenker“ am Schwarzen Bären führt, sowie mit Andreas Oldenburger (37), der am Engelbosteler Damm das Taco-Lokal „Locorito“ betreibt.

Von Julia Braun