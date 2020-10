Hannover

Sagen wir mal so: Aus Großstädten kommen die Schöftners nicht. Sie wurde in Hitzhusen westlich von Bad Bramstedt geboren. In dem schleswig-holsteinischen Flecken leben 1238 Seelen. Er stammt aus Haslach an der Mühl, einer Marktgemeinde in Oberösterreich mit 2591 Einwohnern.

Es brauchte schon sehr viel Zufall und etwas Glück, dass Nordstern und Südlicht zusammenfanden. 1987 passierte genau das, Schöftner war Barchef im Alpenkönig in Reith bei Seefeld in Tirol, die damals 20-jährige Annette mit ihren Eltern im Hotel der Steigenberger-Kette im Urlaub.

Die Liebe seines Lebens fand er vor 33 Jahren

„Da war sofort was zwischen uns“, erinnert sich Peter Schöftner (58), er hielt Kontakt mit der Bekleidungsschneiderin, die bei Jil Sander gelernt hatte und bei Betty Barclay arbeitete. Die Liebe seines Lebens hatte er also schon gefunden vor 33 Jahren – tatsächlich wurde 1987 sogar zu Schöftners doppeltem Schicksalsjahr.

„Drei Monate später saß ein stattlicher Mann an meiner Bar“, so der Gastronom, „genau auf dem Platz, auf dem schon Annette gesessen hatte.“ Der stattliche Mann hieß Jürgen Gosch, war eigentlich Maurer und gerade dabei, ein bundesweites Fisch-Imperium aufzubauen, das heute 33 Betriebe und einen Onlineversandhandel zählt.

Die Schöftners mit Jürgen Gosch bei der Eröffnung des Restaurants 2010. Quelle: privat

Der längst als „Fischpapst“ in der Gastro-Szene berühmte 79-jährige Multimillionär wurde für den jungen Peter zur „unternehmerischen Vaterfigur, ich habe unfassbar viel von Jürgen gelernt. Freundschaft ist für mein Verhältnis zu ihm ein zu kleiner Begriff.“

Schöftners Ausbildung: „Koch und Kellner“

Gosch lotste Schöftner weg aus Österreich, wo er „Koch und Kellner“ (die vierjährige Ausbildung gibt es wirklich) gelernt hatte. Auf Sylt wurde der in Altenberg bei Linz aufgewachsene Alpenländer Verkäufer und „ Jürgens Mädchen für alles“. Hamburg wurde der Familienwohnsitz, dort sind auch die gemeinsamen Kinder Max (24) und Anna (21) geboren.

Und Hannover? „Kannte ich nur von der Autobahnausfahrt“, sagt Annette Schöftner heute lachend, Peter kannte die Stadt „gar nicht“ und meckerte auch ein bisschen, als Chef Jürgen Gosch ihn Anfang der 90er Jahre an die Leine schickte. Die Betreiber des Gourmetfestes „ Hannover isst phantastisch“ hatten Gosch für einen Fischstand auf dem Opernplatz gewonnen. Schöftner, der heute noch alle Gosch-Auftritte von Kieler Woche bis ATP-Turnier in Halle/ Westfalen organisiert, kam nach Hannover – und blieb.

Tradition: Auch auf Schützenausmärschen war Gosch vertreten. Quelle: privat

„Großen Anteil daran hat zwei Werner, Werner Redmer und Werner Staude“, sagt Schöftner dankbar. Getränke-Großhändler Staude, im September im Alter von 93 Jahren verstorben, „nahm mich unter seine Fittiche, zeigte mir von den Herrenhäuser Gärten bis zur Eilenriede alles, und sagte dann: „Peter, du musst nach Hannover kommen.“ Das war keine Bitte, sondern eine dringende Aufforderung, der Schöftner tatsächlich nachkam.

Weil der Hauptbahnhof gerade für die Expo 2000 schick gemacht und zu „ Deutschlands erstem Einkaufszentrum mit Bahnanschluss“ umgebaut wurde. „Da habe ich für Gosch eine große Chance gesehen und sie ergriffen“, so Schöftner, im Februar 2000 war Eröffnung, der wirtschaftliche Erfolg ließ indes ein wenig auf sich warten. „Wir mussten den Hannoveranern erstmal beibringen, dass man im Bahnhof essen kann. Das kannte ja keiner.“

Am Hauptbahnhof: Hier eröffnete 2000 die erste Filiale. Quelle: NP

Zehn Jahre später gab es den nahtlosen Übergang an die Markthalle. Die „ Nordsee“ hatte Gosch im Bahnhof abgelöst, das Ehepaar Schöftner die Markthallen-Gaststätte von Familie Borchert übernommen „und ein paar Monate so weitergeführt, bis wir mit Gosch neu aufgemacht haben“, weiß der Besitzer eine kleinen und knallroten Motorbootes auf dem Mittellandkanal.

„Goschen“ ist für Schöftner Lebensart

„Goschen“ hat er zu seiner Lebensphilosophie gemacht. „Für mich heißt das entspannt genießen. Das Umfeld dafür wollen wir unseren Gästen schaffen.“ Auch in Bremen, wo Schöftner noch eine Gosch-Filiale betreibt, insgesamt beschäftigt er 100 Mitarbeiter. Ein Dutzend davon haben „es die ganzen 20 Jahre Hannover mit mir ausgehalten, aber wir möchten uns bei dem ganzen Team bedanken: Es ist fantastisch.“

Hannover, Thema "20 Jahre Gosch Hannover", Annette und Peter Schöftner ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Schöftner, längst mit seiner Frau in Sehnde heimisch, ist dankbar, dass er „hier so Hochdeutsch lernen konnte, dass mich die Menschen wirklich verstehen“. Als sich die junge Annette einst bei Peters Eltern vorstellte, „habe ich nach zehn Minuten innerlich abgeschaltet. Ich konnte nur erahnen, was gesagt wurde“, so die zweifache Mutter lachend.

Ab dem 22. Oktober wird das Doppel-Jubiläum drei Tage lang gefeiert, mit Preisen wie vor 20 Jahren (Matjesbrötchen für zwei statt vier Euro) und Überraschungen. Möglicherweise kommt auch Jürgen Gosch vorbei. „Möge Hannover so bleiben, wie es ist“, wünscht sich Annette Schöftner. Ihr Mann hätte gerne „nochmal 20 Jahre. Aber ohne Corona.“

