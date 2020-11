Hannover

Seit 26 Jahren hat modern-klassische Küche mit höchsten Ansprüchen in Döhren einen Namen: Titus. „Bei uns herrscht kein Tupfen- und Tröpfchenwahn, bei uns steht das Produkt und der Geschmack im Mittelpunkt. Wir verarbeiten hochwertige saisonale Produkte aus der ganzen Welt“, sagt Betreiber Dieter Grubert, Koch mit und aus Leidenschaft. „Wir sind das letzte Gewerbe, das Träume wahr machen kann“, schwärmt der 63-Jährige, der seit mehr als 45 Jahren am Herd steht.

Nun hätte Grubert an der Wiehbergstraße gerne weitergemacht, aber das geht nicht. „Anfang 2021 wird das Gebäude abgerissen. Hier kommt ein Vier- oder Fünfetagenhaus mit Wohnungen hin. Wir müssen weichen.“ Monatelang spekulierte Hannovers Gastro-Szene, wohin das Titus wechselt, der NP hat es der Spitzenkoch jetzt verraten: „Wir gehen in die Räume des Röhrbein in der Galerie Luise.“

Anzeige

In seinem „Titus“ Dieter Grubert muss bald umziehen. Quelle: Christian Behrens

Ebenfalls ein klangvoller Name, zumindest am Anfang seiner wechselvollen Geschichte. 2009 eröffnete mit Ekkehard Reimann eine andere große Gastro-Gestalt der Stadt in der Passage sein ambitioniertes Lokal, das er sieben Jahre betrieb.

Im Sommer keine einfache Gastro-Immobilie

„Eine tolle Location und eigentlich ein toller Standort mitten in der Stadt“, sagt Reimann, „es fehlt allerdings die direkte Anbindung an eine Straße und das Geschäft in den Sommermonaten ist kein leichtes in dieser Lage.“

Damals: Im Jahr 2009 eröffnete Ekki Reimann das Restaurant „Röhrbein“. Quelle: Frank Wilde

Reimanns Nachfolger als Pächter der Immobilie, die im Besitz von Veit Pagel (74, Grand Hotel Mussmann gegenüber dem Hauptbahnhof) ist, schafften jeweils nur zwei Sommer, der letzte Versuch endete in einer Insolvenz.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Wer dort Erfolg haben will, braucht einen guten Namen und Stammgäste“, glaubt der 78-jährige Reimann, der sich mit dem „P’tit Clichy“ am Weißekreuzplatz im hohen Alter nochmal ordentlich Arbeit aufgeladen hat. Mit 78 noch in der Küche wirbeln? Für Dieter Grubert keine Horrorvorstellung, sondern „absolut erstrebenswert. Ich liebe mein Leben als Koch und Gastgeber“, deshalb komme die neue Herausforderung mit 63 „genau zum richtigen Zeitpunkt“.

Wird abgerissen: Das Haus, in dem das „Titus“ in Döhren seit 26 Jahren beheimatet ist. Quelle: Christian Behrens

Bis Ende Februar will Grubert in Döhren weiter kochen, in der Lockdown-Zeit hat er wie schon im Frühjahr mächtig Erfolg mit seinen „Schlemmermenüs für zu Hause“. Die vier Gänge für 48 Euro pro Person sind komplett vorbereitet, für den letzten Schliff gibt es eine Anleitung mit auf den Weg. „Wir schicken wie die Weltmeister“, sagt Grubert, „gewöhnungsbedürftig sind nur die neuen Arbeitszeiten: Wir sind jetzt tagsüber da und haben abends frei.“

Kein Scherz: Am 1. April will er eröffnen

Der März ist für den Umzug in die Innenstadt reserviert, pünktlich am 1. April will Grubert das „ Restaurant Titus im Röhrbein“ in der Luise aufmachen. Seine Mitstreiter Pascale Pietruschka (35) und Hanno Lattwesen (26) begleiten den Chef, der „so weitermachen will wie es die Kundschaft gewohnt ist“.

Kürzeres Gastspiel: Auch Gastronom Sascha Cassado (links) und Ex-96-Star Steve Cherundolo betrieben das „Röhrbein“ eine Weile. Quelle: Nigel Treblin

Die Kapazität allerdings erhöht sich um mehr als 30 Prozent, auch wenn das in Zahlen nicht gewaltig klingt: „In Döhren haben wir sechs Tisch, in der Galerie Luise können wir acht Tische stellen. Somit haben statt 24 in Zukunft 28 Gäste Platz. Ich hoffe, wir brauchen gelegentlich alle Stühle“, so Grubert.

„Der Dieter kann das schaffen“, sagt Reimann, „es ist gut, dass in die Luise jetzt wieder die Kochkunst alter Schule zurückkehrt.“ Grubert „freut sich auf den Wechsel“. Der ohnehin alternativlos ist: „Da, wo jetzt mein Herd steht, wird ja erstmal alles in Schutt und Asche liegen.“

Lesen Sie auch

Von Christoph Dannowski