Poggenhagen

Die Rabatten im Garten der Doppelhaushälfte in Poggenhagen sind ordentlich gestutzt, der Rasen hat sattes Grün. An der Hausmauer lehnen drei Golfschläger. „Hier ist es schön ruhig, hier hört man nichts“, schwärmt Michael Krüger (65) – bis eine Kreissäge des Nachbarn die Dorfstille zerreißt.

„Dieses Haus ist unsere Burg.“ Und eine Burg braucht man, wenn man ein unstetes Trainer-Leben führt. Und das führte den Poggenhagener nicht nach München, Dortmund oder Paderborn. „ Afrika ist mein Schicksal“, sagt Krüger. Und so heißt auch sein Buch.

Im Garten in Poggenhagen: Seine Erlebnisse in Afrika und auf anderen Trainerstationen hat Michael Krüger in einem Buch verarbeitet. Quelle: Michael Wallmüller

Staubig und schwarz ist die Silhouette des Kontinents auf dem Cover, der Fußball in der Mitte sieht nicht nach Bundesliga-Hochglanz, irrsinnigen Gehältern, Glanz und Gloria aus. Fußball in Afrika ist anders. Im Sudan holte sich Krüger Malaria. Bei einem Afrika-Cup-Spiel in Ruanda akzeptierte der Trainer 14 Minuten Nachspielzeit – weil ein Soldat mit Kalaschnikow ihm ins Ohr raunte „Sit down, Coach“. In der Nähe von Karthoum musste Krüger um sein Leben fürchten.

Sudan 2008: „Auf der Straße lagen Leichen“

Mit dieser Szene steigt der Mann, der bis Mai 2016 die 96-Amateure betreute, auch in das Buch ein, das den Untertitel trägt „Geliebt, gejagt, gefeiert – wie der deutsche Trainer zur Legende wurde.“ Die Details haben sich in Krügers Gedächtnis gebrannt: „Auf der Straße lagen Leichen, Autos brannten, Panzerfäuste hatten Löcher in Hauswände gerissen.“ Im Juni 2008 hatte eine versprengte Rebellentruppe aus dem Südsudan versucht, die Hauptstadt anzugreifen, Krüger bereitete in einer provisorischen Unterkunft seinen sudanesischen Klub Al-Merreikh auf ein Afrika-Cup-Spiel gegen den FC Highlanders aus Simbabwe vor.

Am Kröpcke: Die Region Hannover war für Michael Krüger während der Trainerjahre in Afrika der sichere Heimathafen. Quelle: Heusel

„Der Tod kommt aus der Wüste.“ Dieser Satz wiegt schwer. Das Team verbarrikadierte sich damals in einer Kabine, kein Licht, kein Generator für die Klimaanlage, lähmende Stille. „Wir haben die Einschläge gehört“, erinnert sich Krüger. „Aber ich war total ruhig in dem Moment, hatte keine Panik. Denn man hat es nicht in der Hand.“ Am nächsten Morgen war die Krise vorbei, Soldaten geleiteten die Mannschaft zu ihrem Match. „Der Präsident wollte unbedingt demonstrieren, dass alles in Ordnung ist.“ Anpfiff war um 17 Uhr, bei 50 Grad. Krügers Team gewann 3:1, zog eine Runde weiter.

Das Leben des heute 65-Jährigen hätte anders verlaufen können, in ruhigeren Bahnen. Mit drei Jahren bringt der Vater ihm Schlittschuhlaufen bei – der kleine Michael ist ein Talent. Kickt aber auch leidenschaftlich. „Ich habe mit neun Jahren schon in der C-Jugend gespielt, wollte Profi werden.“ Vier Jahre spielt er zweite Liga bei Arminia Hannover – obwohl die Eltern wollen, dass er Lehrer wird („solide und sicher“).

Im Fußball-Lehrgang mit Neururer und Hrubesch

Aus Krüger wird ein staatlich diplomierter Fußballlehrer. „Ein genialer Lehrgang“, schwärmt er heute noch. Zusammen mit Peter Neururer (64) und Horst Hrubesch (68) macht er die Lizenz. Nach Stationen bei Hannover 96, FC Schalke 04 und Hansa Rostock hat er im Winter 1995 eigentlich einen Vertrag als Co-Trainer von Willi Reimann (69) beim VfL Wolfsburg in der Tasche. Da wird er als Cheftrainer für den ägyptischen Klub Arab Contractors empfohlen. „Mir war das ein Rätsel“, gesteht Krüger. Zwischen Weihnachten und Neujahr fliegt er nach Kairo („nur mal gucken“) – und bleibt. „Es war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus.“ Eine Entscheidung, die seine Karriere bestimmen sollte.

Gutes Team: In den 80er Jahren arbeitet Michael Krüger (rechts) mit Peter Neururer zusammen. Beim FC Schalke 04 ist er sein Co-Trainer

Krüger übernimmt den Klub auf einem der letzten Tabellenplätze – und startet die Aufholjagd. Sein Rezept? „Das Training ist nicht das Problem, man muss eine Mannschaft führen können.“ Auch in Afrika gebe es in jedem Team Alphatiere, Stinkstiefel, Mitläufer. Krügers Schlüssel ist die Sprache. „Ich habe sie nie als Barriere empfunden, konnte schnell Kommandos auf Arabisch geben.“ Auch weil in seiner Wohnung permanent der Fernseher läuft, damit er Wörter aufschnappen kann.

Im Herbst 1996 hält er mit dem Team den Pott in die Höhe, gewinnt den Afrika-Pokal der Pokalsieger: „Ein Paukenschlag. Mehr ging nicht“, sagt er über den bewegenden Moment, der ihn in Ägypten zur Legende macht. „Die Leute haben ein Elefantengedächtnis. Als ich 2012 mit einer äthiopischen Mannschaft in Kairo spielte, gab es einen Auflauf am Flughafen“, erzählt er stolz.

Stunde des Triumphs: 1996 holt Krüger mit dem ägyptischen Klub Arab Contractors den Afrika-Pokal der Pokalsieger. Quelle: privat

Auch im Sudan, wo er dreimal den Verein Al-Merreikh trainiert, wird er verehrt. 2017 ist er als „Deutscher Trainerbotschafter“ nominiert, kehrt für Dreharbeiten nach Karthoum zurück – und wird von Fans auf Händen getragen. Kennt er nicht auch die Kehrseiten des Ruhms? „Wenn es nicht gut läuft, wird man in Afrika mit Steinen und Flaschen beworfen und durchbeleidigt.“ Doch Krüger glaubt, dass er stets einen guten Draht zu den Fans bei seinen Stationen in Ägypten, Äthiopien und im Sudan hatte. „Die Leute spürten, dass ich offen für sie war.“

Krüger steht in 30 afrikanischen Staaten auf dem Fußballplatz

Der Preis für diesen Erfolg ist aber auch hoch: Über Jahre sieht er seine Frau Gaby (65, „Wir sind seit 42 Jahren zusammen“) und die Kinder Gerrit (33) und Julica (36) nur im Urlaub – „man erlebt wichtige Phasen nicht mit. Die Arbeit im Ausland kostet Energie und Kraft.“ Beschert hat sie ihm aber Erlebnisse, die jetzt 172 Seiten zwischen den Buchdeckeln füllen. „Meine Geschichte ist spannend“, findet Krüger, der auf Fußballplätzen in 30 afrikanischen Staaten stand. „Und ich habe noch mehr Geschichten im Kopf.“

Einzelgespräche im Schatten: Michael Krüger mit Spielern des äthiopischen Klubs St. George. „Sprache war für mich nie eine Barriere.“ Quelle: privat

Sieben Titel hat Krüger auf dem Kontinent geholt, in Afrika ist er eine Legende. Nur eines will er nicht verstehen: „Die Wertschätzung für diese Leistung in Deutschland war nicht hoch – das ärgert mich heute noch“, sagt er und wirkt ein wenig gekränkt.

In diesem Video für die Nominierung als „Deutscher Trainerbotschafter“ erklärt Krüger seine Philosophie:

Im Herbst fährt Krüger drei Tage nach Kassel, turnusgemäß verlängert er mit dem Lehrgang beim DFB seine Fußballlehrer-Lizenz um weitere drei Jahre – „für den Fall der Fälle“. Obwohl er sagt: „Ich will nicht mehr als Trainer arbeiten, für mich ist Schluss.“ Wirklich? Ein kurzes Zögern, ein Blitzen in den Augenwinkeln. „Naja, vielleicht noch eine Nationalmannschaft in Afrika ...“

Das Buch Das Buch „ Afrika ist mein Schicksal“ hat Michael Krüger in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Jens Watermann herausgebracht. Es erscheint im Verlag Tredition, hat 172 Seiten und kostet 13,99 Euro. Hauptthema ist Krügers Karriere in Afrika, einige Kapitel reflektieren aber auch Trainerstationen in Deutschland – und Krügers Jahr als technischer Direktor eines chinesischen Klubs. Die Idee, seine Geschichte aufzuschreiben, hatte Krüger schon vor Jahren. „Es hat dann aber drei Jahre gedauert, bis es fertig wurde – während meiner Zeit in China war der Kontakt mit Jens Watermann wegen der Zeitverschiebung schwierig.“ Auch die Zeitsprünge in dem schmalen Buch sind für den Leser eine Herausforderung: Krüger versucht, in episodenhaften Erzählungen die Höhepunkte seiner Karriere, aber auch die Rückschläge (zum Beispiel seine Entlassung als U23-Trainer bei Hannover 96) zu schildern. Das ist für Fußballfans unterhaltsame Lektüre.

Hoch soll er leben: Die Fans und Spieler von Al-Merreikh im Sudan feiern ihren Trainer. Quelle: privat

Von Andrea Tratner