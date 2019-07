Hannover

Auf der Jagd nach einem Nazi-Kriegsverbrecher, in einer packenden Geschichte, die Jahrzehnte umspannt: „Detective“ macht die Spieler zu Ermittlern, so lebensnah, wie es das noch nie gab. Wir stellen dieses und andere spannende Gesellschaftsspiel-Neuheiten vor.

Am 22. Juli werden in Berlin die Preise für das Spiel des Jahres 2019 und das Kennerspiel des Jahres 2019 vergeben. Zwei der Kandidaten, die die Experten-Jury aus hunderten Neuheiten ausgewählt hat, finden sich auch unter unseren Empfehlungen.

Für Kenner: „Detective“

Eine goldene Uhr wird in einem US-amerikanischen Auktionshaus versteigert – und schon klingeln beim FBI die Alarmglocken. Denn diese Uhr wurde im Zweiten Weltkrieg in einem Auktionshaus in Polen gestohlen, mutmaßlich von einem Nazi-Kriegsverbrecher mit dem klingenden Namen Kurt Blutholz. Sollte der sich in den USA aufhalten, also nach dem Krieg dort untergetaucht sein, würde das die amerikanisch-polnischen Beziehungen nachhaltig belasten. Und so beginnt ein Kriminalfall in fünf Akten und ein Spiel – „Detective“ –, wie es noch keines gab.

Hier spielt man nicht Detektiv; man ist Detektiv. Das solide Regelgerüst (das auf 16 langen Seiten arg detailverliebt erklärt wird) dient einzig einem Zweck: dem puren Erlebnis so wenig wie möglich im Wege zu stehen.

Basis jedes Falls ist ein Kartendeck. Jede einzelne steht für Spuren, Indizien, Begegnungen, denen man nachgehen kann. Alle wird man nie sehen; dafür ist die spielinterne Zeit viel zu knapp bemessen. Ein Arbeitstag hat nur acht Stunden, und Überstunden kann man auch nicht unbegrenzt schieben.

Und so arbeitet man sich von Karte zu Karte, verlässt sich auf sein Bauchgefühl, hält an Pinnwänden und auf Mindmaps fest, wie all das, was man erfahren hat, miteinander zusammenhängen könnte. Vor allem aber greift man auf das Internet zurück, auf die spieleigene Datenbank, aber auch auf Plattformen wie Google, Google-Maps und Wikipedia.

Denn Spielerfinder Ignacy Trzewiczek und seine Autoren Przemysław Rymer, Jakub Łapot haben eine Geschichte ersonnen, die immer wieder an reales Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart andockt. Das Ergebnis ist ein Spiel, das sich so real anfühlt wie keines zuvor.

„Detective“ ist neben „Carpe Diem“ und „Flügelschlag“ als Kennerspiel des Jahres 2019 nominiert – der Sieger wird am 22. Juli bekannt gegeben. Es ist ein würdiger und der modernste Kandidat, mindestens genauso Erlebnis wie Spiel. Und ein intellektuelles Vergnügen, das sich Krimi-Fans nicht entgehen lassen wollten.

Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer, Jakub Łapot: „Detective“. Portal Games/Pegasus Spiele, für einen bis fünf Spieler ab 16 Jahren, etwa 40 Euro.

Für alle: „Just One“

„Kugel“, „Zauberflöte“, „ Salzburg“, „Falco“ – welcher Begriff wird gesucht, auf den all diese Worte zutreffen? Mit „Komponist“ wäre die Sache einfach, aber den haben zwei Mitspieler erwähnt; er fällt heraus. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass „Mozart“ gefragt ist. Und sicher handelt es sich hier um eine Szene aus „Just One“, das neben „L.A.M.A.“ und „Werwörter“ am 22. Juli Spiel des Jahres 2019 werden könnte.

Abwechselnd muss jeweils ein Spieler einen Begriff raten. Der steht – mit vier weiteren – auf einer Karte, die hochkant so vor ihm in einer Halterung steht, dass nur die anderen lesen können; er selbst hat ihn mit Nennung einer Zahl von „1“ und „5“ bestimmt.

Alle anderen Spieler schreiben geheim ein Wort auf, das ihnen passend erscheint. Dann gleichen sie ab. Jede Mehrfachnennung wird eliminiert. Die Hinweise müssen also gut, aber nicht zu naheliegend sein. Und schon freut man sich über die eigenen Geistesblitze und die der anderen.

Die Karten sind so dünn, dass man hindurchgucken kann. Die beigelegten Stifte halten nicht lange, und der Wertungsmechanismus ist Murks. Und nichts davon stört im geringsten das pure Vergnügen. „Just One“ ist eines jener seltenen Spiele, bei denen Gewinnen und Verlieren völlig irrelevant ist, sondern nur die Freude des Spielens selbst im Vordergrund steht – so eingängig, dass jeder mitspielen kann, und so mitreißend, dass es auch jeder will.

Ludovic Roudy, Bruno Sautter: „Just One“. Repos Production/Asmodee, für drei bis sieben Spielende ab acht Jahren, etwa 25 Euro.

Für Kinder: „Zombie Kidz Evolution“

Popkultur ist überall, schon im Kindergarten. Da kennen Vier- oder Fünfjährige alle Superhelden, „ Star Wars“-Figuren oder Zombies, lange bevor sie die entsprechenden Filme sehen oder sehen dürfen. Da ist es konsequent, dass es jetzt für Grundschüler mit „Zombie Kidz Evolution“ ein Spiel zum Thema gibt, bei dem die Untoten eine Schule überrennen.

In den Räumen der Schule stehen die jungen Zombiejäger zur Verteidigung bereit, durch die Hoftore drängen Zug für Zug neue Zombies – ein Farbwürfel bestimmt, welchen Raum sie betreten.

Wer dran ist, bewegt seine Figur und vertreibt bis zu zwei Zombies in dem Raum, in dem man sich befindet. Räume mit mehr als drei Zombies darin sind allerdings tabu; sie gelten als überrannt. Stehen zwei Schüler am selben Hoftor, können sie es verriegeln, gelingt ihnen das viermal (und der Zombiekarten-Stapel ist noch nicht aufgebraucht), gewinnen sie.

„Zombie Kidz Evolution“ ist zudem ein sogenanntes „Legacy“-Spiel: Es verändert sich über den Verlauf mehrerer Partien. Nach bestimmten Erfolgen darf einer der 13 versiegelten Umschläge in der Schachtel geöffnet werden. Darin sind neue Regeln, etwa Sonderfähigkeiten der Spielerfiguren.

„Zombie Kidz Evolution“ ist – nicht zuletzt dank niedlicher Cartoongrafik erstaunlich kindgerecht. Die Monster sind nicht unheimlicher als die gute alte, böse Hexe aus dem Märchen.

Spielerisch fällt es leider ein wenig ab. Zu dünn ist das Grundgerüst der Regeln. Die „Legacy“-Elemente kann man auch als ungerecht empfinden: Warum bekommt die eine Figur eher Sonderfähigkeiten als mein Liebling? Beides zusammen drückt auf die Langzeitmotivation – unwahrscheinlich, dass jede Gruppe alles zu sehen bekommt, was das Spiel bietet.

Annick Lobet: „Zombie Kidz Evolution“. Scorpion Masqué (Vertrieb: Asmodee), für zwei bis vier Spielende ab sieben Jahren, etwa 25 Euro.

Für alle: „Tags“

Ein Musikinstrument, das mit dem Buchstaben „C“ beginnt? Grünes Essen, das auf „-r“ endet? Oder etwas in Afrika, das den Buchstaben „x“ enthält? „Tags“ – übrigens die überarbeitete Neuauflage des 30 Jahre alten Klassikers „Category“ – ist eine Art „Stadt – Land – Fluss“ mit Schikanen.

Themen- und Buchstabenkärtchen (besagte „Tags“) rahmen ein Spielfeld von fünf mal fünf Feldern, darauf Murmeln in drei verschiedenen Farben. Sie markieren die Schnittpunkte und damit die Aufgaben. Gesucht wird dann zum Beispiel etwas „Am Tatort“ mit dem Anfangsbuchstaben „W“ – eine Waffe vielleicht?

Ein Spieler (oder Team) beginnt und hat anfangs natürlich die freie Auswahl. Dafür haben die anderen mehr Zeit zum Nachdenken – eine Sanduhr beschränkt einen Spielzug auf 15 Sekunden. Und die Murmeln sind je nach Farbe unterschiedlich viele Punkte wert. Da lohnt sich Grübeln schon einmal.

„Tags“ ist die rasante Neuinterpretation eines beliebten Spielprinzips. Ereifern über die teils sehr freien Interpretationen bei der Wortwahl geht hier genauso gut. Und es bereitet genauso viel Freude.

Spartaco Albertarelli: „Tags“. Heidelbär Games, für zwei bis vier Spielende oder Teams ab zehn Jahren, etwa 30 Euro.

Für die Kleinsten: „Octopus“

Schnell weg! Ein Krake hat Tinte gespuckt. Die kleinen Fische müssen in die saubere Lagune fliehen. Und dabei helfen ihnen in „Octopus“ die Kinder.

Man kann auch Klassiker neu erfinden. „Octopus“ basiert auf dem klassischen Angelspiel, das seit Jahrzehnten jedes Kind kennt. Der Kniff: Es funktioniert nur gemeinsam. Die hölzernen Fische sind genau so schwer, dass man sie nur mit zwei Angeln heben kann. Dazu finden sich die Spieler in wechselnden Teams zusammen.

Sie heben die Fische an und bugsieren sie vorsichtig, einen nach dem anderen aus dem Schachtelboden aus dem als dreidimensionaler Aufsteller der Krake mit seinen Fangarmen ragt.

Gewinnen kann man nur gemeinsam. Die Kinder müssen sich absprechen, welchen Fisch sie nehmen, wo sie ihn entlang führen – und das alles unter Zeitdruck. Denn die Sanduhr läuft unerbittlich.

Mit Regelspielen können, so heißt es, Kinder erst ab drei Jahren etwas anfangen. Leider gibt es so wenig gute Exemplare für diese Altersklasse, „Octopus“ ist ein herausragendes. Es fordert die Kinder, es fördert ihre Zusammenarbeit und ihre Geschicklichkeit. Und es fesselt sie nachhaltig.

Grégory Kirszbaum und Alex Sanders: „Octopus“. Djeco, für zwei bis vier Spielende ab drei Jahren, etwa 29 Euro.

