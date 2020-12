Hannover

Ohrringe, die gleichzeitig Lautsprecher sind? Clevere Idee. Sie stammt von den Hannoveranerinnen Franziska Pohlmann (35) und Vera Holthaus (28). Pohlmann ist eigentlich Regisseurin, Holthaus war bei ihrem letzten Film Kostümbildnerin – im Sommer lernten sie sich bei Dreharbeiten auf Schloss Marienburg kennen. Pohlmann, die zwei Jahre Regisseurin der Kinderserie „Schloss Einstein“ war, drehte mit Darstellern der Sendung einen Vampirfilm auf dem Schloss. „ Vera und ich hatten gleich eine Wellenlänge“, freut sich Pohlmann.

Eine kreative und unternehmerische Wellenlänge. „Wir sind beide Künstler, kommen aus der Kreativbranche – und in unseren Köpfen wimmelt es vor Ideen.“ Also setzten sich die zwei Frauen zusammen und überlegten, welche Idee sie als Erstes angehen: Funktionsschmuck. Für Holthaus als studierte Kostümdesignerin naheliegend – für Pohlmann vor allem praktisch. „Ich habe am Set ständig Kopfhörer eingestöpselt. Ich dachte mir: Wie cool wäre es, wenn ich Ohrringe und Kopfhörer verbinden könnte? Wir tragen beide gerne Ohrringe.“

Regisseurin: Pohlmann (rechts) hat im Sommer mit dem „Schloss Einstein“-Cast einen Vampirfilm auf Schloss Marienburg gedreht. Für die Kostüme verantwortlich war Vera Holthaus. Quelle: Dröse

Die Idee hatte Holthaus, die sich als Fan von kabellosen Kopfhörern bekennt, in der U-Bahn. „Ich beobachtete, wie eine Dame aussteigen wollte und panisch ihre Bluetooth-Kopfhörer verstaute, damit sie sie nicht verliert. Da dachte ich mir: Da muss eine Lösung her.“ Zum Beispiel Ohrringe, die nicht nur besser aussehen als weiße Knöpfe im Ohr, sondern auch Verlust verhindern.

Die Idee hinter den smarten Ohrringen

Also entwickelten die zwei Frauen einen Prototypen und bewarben sich damit bei den Kultur- und Kreativpiloten – die einzige Auszeichnung der Bundesregierung für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Unter mehr als 1000 Bewerbungen wurden die Hannoveranerinnen mit 104 Preis-Anwärtern nominiert. Die Gewinner erhalten ein einjähriges Mentorin-Programm und Zugang zu einem Experten-Netzwerk aus Politik, Wirtschaft und Kultur. „Es wäre so toll, zu gewinnen und davon zu profitieren. Damit wir mit der Hilfe von Experten etwas richtig Tolles auf die Beine stellen können!“ Es wird spannend: Am 1. Dezember werden die Preisträger bekannt gegeben.

So soll der Kopfhörer-Schmuck aussehen. Quelle: privat

Der Name des Unternehmens steht schon: „Liv & Lys“. Das ist Norwegisch und steht für „Sonne und Licht“. Holthaus hat norwegische Wurzeln, ihre kleine Schwester heißt Liv (10). „Mein Opa kommt aus Oslo, wir haben auch eine Hütte auf dem Land. Ohne Wasser und Strom, mein Urururopa hat sie gebaut. Wir sind einmal im Jahr dort.“ Aufgewachsen ist Holthaus in Hannover, direkt am Aegi. „Ein richtiges Stadtkind“, sagt sie und lacht. Sie pendelt zwischen Berlin und Hannover, hier hat sie eine WG mit einem weiteren Kostümbilder, einem Dokumentarfilmer und einer Künstlerin.

Pohlmann kommt eigentlich aus Hamburg, hat in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert, 2013 gründete sie ihre eigene Filmproduktionsfirma. Die Regisseurin hat bereits einen Kinofilm gedreht („Die Krone von Arkus“), wofür sie für den Deutschen Regiepreis Metropolis nominiert war. Dann verschlug es sie nach Hannover, sie lebt mit ihrem Partner (einen hannoverschen Regisseur, der Name soll geheim bleiben) in Kleefeld.

Sie wollen den Kreativpiloten-Preis nach Hannover holen

„ Hannover ist filmisch noch sehr unverbraucht“, weiß sie. „Man hat nicht wie in Berlin schon jede Ecke mindestens einmal gefilmt. Hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, man kann sich großartig entfalten.“ Außerdem seien die Menschen in Metropolen wie Berlin mittlerweile genervt von Dreharbeiten. „In Hannover freuen sich die Leute noch, wenn sie Kamerateams sehen.“

Viele Filmemacher würden von Hannover abwandern, das findet sie schade. „Diese Kultur muss hier erhalten bleiben!“ Mit ihrem Partner trägt sie dazu einen Teil bei. „Wir lieben es hier! Arbeiten im Hafven, ein Stück Kuchen im Teestübchen – einfach herrlich!“ Hannover sei die am meisten unterschätzte Stadt Deutschlands, da sind sich die Wahl-Hannoveranerin Pohlmann und die gebürtige Hannoveranerin Holthaus einig. „Deshalb wollen wir den Kreativpiloten-Preis in die Stadt holen!“ Wir drücken die Daumen!

Von Josina Kelz