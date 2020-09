Hannover

„In Texas habe ich meine Heimat gefunden“, sagt Ammaniel Hintza (41). Der Fotograf ist vergangenes Jahr in die USA ausgewandert, gerade ist er auf Heimatbesuch in Hannover. „Mein Besuch ist in die Corona-Zeit gefallen, jetzt hänge ich hier fest und vermisse Texas jede Sekunde.“

Den Umzug nach Dallas bezeichnet Hintza als „die beste Entscheidung meines Lebens.“ Das einzige, was er bereut: „Dass ich nicht früher ausgewandert bin! Dann wäre ich heute wahrscheinlich 50-facher Millionär“, sagt er und lacht. Das soll aber kein Schlechtreden von Hannover oder Deutschland sein, nur ein Lobgesang auf seine neue Heimat. „Meine Mutter ist mit uns Kindern damals von Eritrea nach Deutschland gekommen, weil dieses Land uns die besten Bildungsmöglichkeiten geboten hat. Dafür bin ich für immer dankbar.“

Die Hintzas kamen für die Bildung nach Deutschland

Als der Eritreer zehn Jahre alt war, kam die Familie nach Deutschland. Zunächst nach Frankfurt am Main, danach wurden sie vom Staat nach Hannover verteilt, hier lebten sie zunächst in einem Asylbewerberheim in der Nordstadt. Hintza machte sein Abitur am Goethe-Gymnasium, danach absolvierte er eine Ausbildung beim Fotografen Michel Eram in Langenhagen.

„Eigentlich war mein Plan, Filmproduzent zu werden, die Fotografie-Ausbildung sollte den Grundstein dafür legen.“ Die Filme in Eritrea seien schlecht, findet der 41-Jährige: die seien Drehbücher zwar super, die Kameraführung und Produktion hingegen miserabel. „Ich wollte hier das Handwerk lernen und dann zurück nach Afrika gehen, um dort gute Filme zu machen.“

Hintza wollte immer zurück nach Eritrea

Aus dem Plan wurde nichts, die politische Lage in seinem Heimatland blieb weiter angespannt. Und Hintza blieb in Hannover, weitere 15 Jahre nach der Ausbildung. Er machte sich als People-Fotograf einen Namen, hatte unter anderem US-Stars wie R’n’B-Sänger Ryan Leslie (41) und Ja Rule (44) vor der Kamera, Hannovers Star-Zahnarzt Nebojša Stanković (36) oder den britischen Musiker Delroy Rennalls (53) aka „Mr. President“, der in Hannover lebt.

„Der Plan auszuwandern war aber immer in meinem Kopf.“ 2019 war es dann so weit. Eigentlich sollte Dubai Hintzas neue Heimat werden. „Es ist nicht so weit von meiner ursprünglichen Heimat entfernt und Dubai war ein wirtschaftliches Paradies.“ Doch mittlerweile flachte der Aufschwung in der arabischen Stadt wieder ab – und Hintza fand einen für ihn besseren Ort: Texas.

„ Texas ist ein Steuerparadies“

„Ich machte Ende 2018 eine Rundreise durch die USA, unterhielt mich mit Einheimischen und viele gaben mir den Tipp, nach Texas zu ziehen“, erzählt der 41-Jährige. „New Yorker, Menschen aus Los Angeles, große Firmen – es ist gerade im Trend, nach Texas zu ziehen.“ Er erklärt, warum: Texas ist nach Kalifornien der zweitreichste Bundesstaat der USA, dank der vielen Bodenschätze. Hintza verdient dort als Fotograf das Doppelte. „Es ist ein Steuerparadies. Was in den 20ern New York war, ist heute Texas.“

Ein Standbein: Hintza fotografiert in Dallas Habescha-Hochzeiten. Quelle: Ammaniel Hintza

Er hat ein großes Haus in Dallas mit Garten für umgerechnet 600 Euro Miete im Monat. Warum eigentlich Dallas und nicht Houston am Meer oder die Hauptstadt Austin? „Die meisten Eritreer zieht es nach Dallas“, berichtet Hintza. Tatsächlich leben dort rund 100.000 seiner Landsleute. „Ich habe noch nie irgendwo so viele Eritreer getroffen wie in Dallas – außer in Eritrea direkt“, sagt er und lacht. „Ich kann in den eritreischen Supermarkt gehen, zum eritreischen Friseur, ins eritreische Restaurant.“

Hintza fotografiert Habescha-Hochzeiten

Sein Volk nennt sich Habescha – dass davon so viele in Dallas wohnen, wurde schnell Hintzas Vorteil: Er hat sich als Habescha-Fotograf einen Namen gemacht, porträtiert die Menschen, fotografiert Habescha-Hochzeiten. „Das wird total gut angenommen. Ich musste zwar bei Null anfangen, aber es hat sich sehr gut entwickelt.“

Als Hintza vor einem Jahr auswanderte, ließ er alles zurück in Hannover, verkaufte seine Möbel, sein Auto, nahm nur ein Koffer mit Kleidung mit. „Ich hatte Jacken im Gepäck. Die Texaner hielten mich für verrückt“, sagt er und lacht. Denn in Dallas sind zumindest die Sommermonate überaus heiß.

Am liebsten kühlt er sich am White Rock Lake ab, ein Stausee im Nordosten von Dallas. Und er kocht viel, „mit frischem Gemüse vom Farmers Market.“ Hintza legt Wert auf gesunde Ernährung, ist seit 16 Jahren Vegetarier, raucht nicht, trinkt kein Alkohol, nicht mal Kaffee. „Ich glaube, ich bin der gesündeste Mensch auf Erden“, sagt er mit einem Zwinkern. Fit hält er sich mit Basketball, das machen die Texaner so. „Mein Bruder ist Basketballer, damit will ich ihn nach Texas locken.“ Auch seine Mutter, Elsa Hintza (59), will er zu sich holen. „Statt nach Eritrea geht’s halt nach Dallas“, sagt er, „das ist Klein-Eritrea.“

Von Josina Kelz