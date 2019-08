Hannover

Faruk Mermertas (32) spaziert über die Lange Laube, alle paar Meter grüßt er jemanden. „Ich bin hier aufgewachsen, man kennt sich“, sagt er. Weit hat er es nicht, die Wege zwischen den drei Läden der Familie Mermertas, sind extrem kurz. Der linken Seite der Langen Laube haben sie ihren Stempel aufgedrückt.

Faruk Mermertas hat vor kurzem die Salat- und Smoothie-Bar „Veats“ eröffnet, nur ein paar Häuser weiter betreibt sein Bruder Alptekin Mermertas (27) das „Bull’s Kitchen“. Ende 2017 haben die Brüder das Burger-Restaurant gemeinsam eröffnet. Der Laden läuft, Faruk Mermertas konnte sich einem neuen Projekt widmen. „Jeden Tag Burger essen geht nicht, zwischendurch muss es auch mal Salat oder Obst sein“, sagt er. Etwas Gesundes habe auf der Langen Laube gefehlt. Genauso wie einst Gastronomie auf der Straße gefehlt habe. (Im August 2018 hatte die NP bereits über den Wandel berichtet – den damaligen Stand der Dinge lesen Sie hier.)

Startschuss vor 20 Jahren – „ Saray “ schließt eine Lücke

1999 beginnt die Geschichte der Familie Mermertas auf der Langen Laube, damals eröffnete der Vater Celal Mermertas (63) den türkischen Supermarkt „ Saray“. „Das war hier zu dem Zeitpunkt eine Computermeile, Lebensmittel gab es nicht. Unser Vater hat eine Lücke geschlossen.“ 20 Jahre später brummt das Geschäft noch immer, gerade erst hat die Familie den Laden vergrößert.

Die Wahl des Standorts war damals kein Zufall, Celal Mermertas war wie viele seiner Landsleute schon lange am Steintor verwurzelt – er besaß ein Restaurant und ein Reisebüro in dem Viertel. Den Supermarkt eröffnete er aber an der Langen Laube. „Weg vom Rotlichtmilieu auf eine saubere Straße“, erklärt der älteste Sohn Faruk Mermertas.

Insgesamt hat die Familie fünf Kinder, vier davon arbeiten in den drei Läden an der Langen Laube. „Wir sind hier reingewachsen“, so der 32-Jährige. „Nach der Schule haben wir im Supermarkt unsere Hausaufgaben gemacht und danach mitgeholfen.“

Dass am selben Standort und in derselben Branche auch ihre Zukunft stattfinden würde, stand für die Geschwister immer fest. Doch eine gute Ausbildung seiner Kinder war Vater Celal (er ist studierter Betriebswirtschaftler) wichtig. So hat Faruk Mermertas Wirtschaftsingenieurwesen studiert, unter anderem in Korea. Seine Schwester Sümeyye Mermertas (33) hat Informationsmanagement studiert, Bruder Mahmud Mermertas (30), mit dem sie den Supermarkt leitet, hat einen Uniabschluss in Maschinenbau.

Mahmud eröffnete nach der Uni einen Saray-Internetshop, die zwei anderen Brüder das „Bull’s Kitchen“. Die Idee ist natürlich im Supermarkt entstanden. Genauer gesagt an der Fleischtheke. „ Saray ist bekannt für sein Fleisch“, erklären die Brüder. Viele der anderen Gastronomen an der Langen Laube würden es von ihnen beziehen. „Sie bekommen natürlich Nachbarschaftsrabatt. Hier gibt es keine Konkurrenz, wir sind eine große Familie.“ Aus dem beliebten Fleisch wollten die Mermertas ein eigenes Produkt machen – die „Bull’s Kitchen“-Burger.

„Wir haben den Geschäftssinn geerbt“

Die junge Generation übernimmt die Führung des Familien-Unternehmens, die Eltern ziehen sich langsam zurück aus dem Geschäft. „Wir haben einen Berg an Erfahrungen und Geschäftssinn von unserem Vater geerbt“, freut sich Faruk Mermertas. Qualität, Freundlichkeit und Hygiene – die drei Pfeiler für Erfolg im Lebensmittelbereich habe der 63-jährige Unternehmer seinen Kindern beigebracht.

Und dieses Motto haben sie sich zu eigen gemacht. „Veats zum Beispiel ist nicht unbedingt günstig – aber die Qualität der Lebensmittel liegt über dem Standard“, findet Faruk Mermertas. Der 32-Jährige bietet Bowls aus Superfoods in Schalen aus Kokos an. Die Ananas-Bowl wird in einer aufgeschnittenen Ananas serviert. Die Chiapuddings zum Mitnehmen gibt’s in hübschen Gläsern. Kein Plastik, kein Zucker.

Bekommt das „Veats“ weitere Filialen?

Auch die „Veats“-Einrichtung trägt dem Mermertas-Stempel: „Meine Frau Yasemin hat ein Händchen für Einrichtung“, sagt der Vater von zwei kleinen Töchtern. „Ich möchte auf Foodtrends reagieren und neue Maßstäbe setzen.“ Sein Traum: Das „Veats“ an der Langen Laube zum Flagship-Store machen und weitere Läden eröffnen.

Mit seinen ambitionierten Plänen ist Faruk Mermertas nicht alleine. Auch Alptekin Mermertas, dessen „Bull’s Kitchen“ genauso detailverliebt designt ist, hat noch viel vor. Er steht in seinem Restaurant, lehnt an einem Hochtisch, der aus einem alten Motorrad gebaut wurde. Über ihm blinken LED-Buchstaben, die das Wort „ Bulls“ bilden. „Unsere drei Läden an der Langen Laube sind nur der Anfang“, sagt der 27-Jährige. Doch mehr möchte er noch nicht verraten. Symbolisch verschließt er seine Lippen und wirft den Schlüssel weg.

