Hannover

In diesen Tagen könnte es im Haus von Soyeon Schröder-Kim (50) etwas ruhiger sein. Zumindest surrt dort im Zooviertel keine Nähmaschine, die Frau von Altkanzler Gerhard Schröder (76) ist in ihrer südkoreanischen Heimat Seoul unterwegs. „Ich halte Vorträge zum Thema Nordrhein-Westfalen als Investitionsstandort für Mittelstandsunternehmen in Korea, aber auch zum Thema Deutschland“, erläutert sie der NP, „zum Beispiel über die soziale Marktwirtschaft und Hidden Champions in Deutschland.“ Außerdem organisiert Schröder-Kim Seminare mit koreanischen Partnerorganisationen für Mittelstandsunternehmen und besucht diese.

So ist gerade keine Zeit für ihr Hobby, dem sie in den vergangenen Monaten wirklich intensiv nachgegangen ist – dem Nähen. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sie dutzende Stunden damit verbracht, Mund-Nasen-Schutzmasken anzufertigen. Wie viele es bisher geworden sind, weiß Schröder-Kim nicht, „aber bestimmt habe ich weit mehr als 1000 Stück an Menschen als Geschenk verschickt“. Dazu zählen Freunde und Bekannte, aber auch fremde Leute, die sich auf einem ihrer Social-Media-Kanäle gemeldet haben. Besonders aktiv ist Schröder-Kim bei Instagram und Facebook.

Anzeige

Erst nähte Schröder-Kim Masken, dann Hemden

„Am Anfang war es anstrengend, meine Schutzmasken zu nähen, weil ich Anfängerin war“, gesteht sie. „Dann hat es mir Spaß gemacht, da ich Menschen eine Freude machen konnte. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass ich durch diese Arbeit viel mehr Freude bekommen als gegeben habe.“ Regelmäßig gingen Umschläge mit den Masken in die Post, die meisten frankiert mit einer selbst gestalteten Briefmarke, die ein gemaltes Bild des Ehepaars Schröder zeigt. Die Dolmetscherin ergänzt, dass Nähen kreative Arbeit ist, bei der sie entspannen kann.

Weitere NP+ Artikel

Zu Hause an der Nähmaschine: Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Soyeon Schröder-Kim angefangen zu nähen. Quelle: privat

Spannend wird es mit der nächsten kreativen Stufe: Schröder-Kim hat sich daran gemacht, Oberteile im Hanbok-Stil – so nennt sich eine koreanische Volkstracht – anzufertigen. Auf die Idee ist sie gekommen, nachdem sie alten oder kranken Landsleuten, auf die Schröder-Kim über den Verein „Altenhilfe Hero“ aufmerksam geworden war, selbstgenähte Masken geschickt hat. Die Frauen und Männer sind vor mehreren Jahrzehnten als Krankenschwester oder Bergarbeiter aus Korea nach Deutschland gekommen. Schröder-Kim fertigte zunächst ein zur Maske passendes Hemd für die älteste Koreanerin sowie den ältesten Koreaner in Deutschland – beide sind über 90 Jahre alt.

Schröder-Kim überrascht Landsleute mit Kleidung

„Wenn man alleine ist, bekommt man vielleicht seltener ein Überraschungsgeschenk, zum Beispiel zu Weihnachten“, erklärt die Frau des Altkanzlers. Genau diesen Menschen wollte sie eine Überraschung bereiten. Eine, die augenscheinlich gelungen ist. Die Initiative zeigt die Senioren auf ihrer Internetseite mit den traditionellen Kleidungsstücken. In den Masken und Hemden sind kleine Schildchen mit ihrem Nachnamen sowie „Made in Hannover“ eingenäht. „Inzwischen bin ich Schirmherrin dieser Initiative geworden und unterstütze ihre Aktivitäten ehrenamtlich.“

Schnittmuster: Soyeon Schröder-Kim näht seit einiger Zeit Oberteile im Hanbok-Stil. Quelle: privat

Dazu gehört, dass sie für die ins Alter gekommenen Koreaner ein Hanbok-Hemd nähen möchte. „Wenn ich damit fertig bin, möchte ich eine kleine Tasche, zum Beispiel eine Handytasche, entwerfen, die ich wie meine Schutzmaske mit vielen Freunden teilen kann.“ Wie für viele andere Handlungen auch gibt es im Koreanischen für Schröder-Kims Tun eine Bezeichnung: Hasosul. „Das steht für eine ,kleine Freude am Tag’“, erklärt die gebürtige Seoulerin. Und genau dies will sie Mitmenschen bescheren.

Hanbok für die Dame: Dieses Kleidungsstück mit „Okkorum“ (koreanisch für Schleife) hat Soyeon Schröder-Kim selbst entworfen und genäht. Passend dazu gibt es Schutzmasken. Quelle: privat

Der NP verrät die 50-Jährige, dass sie schon immer an Kunst und Design interessiert war, ihr in Kindertagen sogar vorschwebte, Designerin zu werden. Nun ist sie Unternehmerin geworden, die Innenarchitektur ihres Büros hat sie allerdings selbst entworfen. Auch das Design für ihre Hosenanzüge hat sie oft nach ihren Vorstellungen entwerfen lassen: „Manchmal wurde meine Design-Vorstellung nicht so perfekt realisiert, wie ich es wollte, aber trotzdem macht es mir Spaß, kreative Gedanken umzusetzen.“

Gerhard Schröder unterstützt Engagement seiner Frau

Übrigens achtet Schröder-Kim bei ihrer Näharbeit darauf, organische und hautschonende Stoffe zu verwenden. „Natürlich muss der Stoff auch schön aussehen und fröhliche Farben und ein gutes Design haben“, ergänzt sie. Gerhard Schröder unterstützt die sozialen Projekte seiner Frau sehr. „Deshalb hat er ein Foto mit einem solchen Hemd akzeptiert“, sagt Schröder-Kim. In den vergangenen Woche hat sie in den sozialen Medien immer wieder Fotos vom Altkanzler gepostet – statt im Anzug sieht man den 76-Jährigen mal mit einer Weste bekleidet beim Kochen oder eben im blauen Hanbok-Hemd. „Er zieht es im privaten Rahmen gelegentlich an.“ Echte Liebe kennt nun mal keine Grenzen.

Von Mirjana Cvjetkovic