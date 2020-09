Hannover

Es ist eine Premiere, auf die Michaela Schupp gern verzichtet hätte: „Es wird weltweit das erste Online-Schokoladen-Festival“, sagt sie über das Event, das vom 23. bis 25. Oktober stattfindet. Denn eigentlich war für die sechste Auflage ihres süß-herben Gourmet-Vergnügens der „Hangar No.5“ in Wülfel längst gebucht, Chocolatiers aus aller Welt sollten ihre Kreationen dem Publikum hier erklären, die Besucher naschen lassen. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Die NP sprach mit dem Jury-Mitglied beim „International Chocolate Award“ über Supermarktware, Luxus-Marken und wie man Schokolade am besten isst.

Frau Schupp, ist Schokolade eigentlich gesund?

Kakao hat alle Mineralstoffe und fast alle Vitamine, die der Körper braucht. Der spanische Eroberer Hernán Cortés erkannte im 16. Jahrhundert, dass die Azteken mit ihrem Xocolatl-Trank aus Kakaobohnen und zerstoßenen Chilis ihre Kämpfer stark machten. Bei Diabetikern steigt bei Schokolade ab 70 Prozent Kakaoanteil der Blutzucker langsamer an. Die Flavonoide wirken gefäßerweiternd, das ist gut für Herzpatienten. In Sachen Gesundheit kommt es natürlich immer auf die Menge an, die man isst. Und die Qualität.

Was ist mit Supermarkt-Schokolade?

Mir persönlich schmeckt sie nicht, bei Tastings habe ich auch solche Sorten in meiner „Abschreckbox“ dabei. Wir sind in Sachen Schokolade Supermarktqualität gewöhnt, mehr nicht. Natürlich muss man sich an Sorten mit 100 Prozent Kakaoanteil herantasten, das mag nicht jeder auf Anhieb. Diese Schokolade ist sehr vollmundig, man spürt die Textur. Aber dafür ist kein zusätzlicher Zucker, keine Milch dabei. Und nach zwei Stück ist man zufrieden – und satt.

Süße Auswahl: 800 Sorten lagern im Kühlhaus von Michaela Schupps Online-Handel. Quelle: Frank Wilde

Wie sollte man Schokolade essen?

Schokolade ist kein Fast Food, sondern Slow Food. Ein Genussmittel, wie auch Tee, Kaffee, Wein oder Whiskey. Man sollte sie nicht kauen und schnell runterschlucken. Lieber lutschen und im Mund schmelzen lassen – so kann man die Aromen erkennen, den Kakao schmecken.

Sie sind Mitglied der Grand Jury beim „International Chocolate Award“. Wie beurteilen Sie Schokolade?

Erst mal geht es um die Frage: Schmeckt oder schmeckt nicht. Unser Kleinhirn entscheidet in Bruchteilen von Sekunden, ob etwas ungefährlich für den Menschen ist – das ist fest verankert. Dann gibt es ein wissenschaftliches Panel, das Geschmacksrichtungen abklopft: Gewürze, Zuckersorten, blumige Noten, Holzaromen. Ich stelle mir immer einen Spaziergang im Kopf vor – mit Stationen wie Wald, Wiese, Meer, Kornfeld. Ich nehme mir pro Schokostück zwei Minuten Zeit im Mund, so kann man auch Fehlnoten aufspüren – wenn zum Beispiel bei der Fermentierung der Bohnen etwas schief gelaufen ist.

Wie sollte man Schokolade aufbewahren?

Ab 21 Grad zerfließt Schokolade, am besten hält sie sich bei 16 bis 18 Grad und geringer Luftfeuchtigkeit. Wenn man sie in den Kühlschrank legt, dann vorher in eine luftdichte Klickbox packen. Denn Schokolade besteht zu 50 Prozent aus Fett, einem Geschmacksträger. Im Kühlschrank würde sie Gerüche anderer Speisen annehmen.

Was ist mit dem Haltbarkeitsdatum?

Das liegt meist bei eineinhalb bis zwei Jahren. Danach ist sie genießbar, aber die Aromen haben sich verflüchtigt. Der dänische Schokoladenhersteller Mikkel Friis-Holm – gerade ausgezeichnet für die weltbeste Milchschokolade – empfiehlt, sie nach sechs Monaten zu essen.

Was steckt hinter Bean-to-Bar-Marken?

Das sind Hersteller, die „von der Bohne bis zur Tafel“ alle Produktionsschritte selber machen. Sie können den Geschmack der Schokolade genau beeinflussen, weil sie mit ungerösteten Kakaobohnen starten. Das hat seinen Preis.

Wie ist die Nachfrage nach solchen meist hochpreisigen Marken?

Seit 2005 betreibe ich den Onlinehandel. Als im Magazin „Spiegel“ mal ein Artikel über den Chocolatier Claudio Corallo stand, wurden wir überrannt mit Bestellungen. Da ist unser Server zusammengebrochen. Die Nachfrage wächst. Vor allem jungen Menschen ist eine nachhaltige und faire Produktion immer wichtiger.

Das Schokoladen-Gourmet-Festival Die Keimzelle für das erste Online-Schoko-Festival ist Michaela Schupps Onlineversand „Chocolats de luxe“ im Hainhölzer Helmkehof, im Kühlhaus lagern mehr als 800 exklusive Sorten, die Schokofans glücklich machen. Doch auch das virtuelle Schokoladen-Gourmet-Festival von 23. bis 25. Oktober soll sinnlich werden – Schupp hat deshalb mit 30 Chocolatiers vorab Interviews aufgezeichnet. „Da sind interessante Lebenswege dabei“, verrät sie. Manche Schokoladen-Produzenten seien aus der Lebensmittelbranche, haben als Köche oder Sommeliers gearbeitet. „Viele sind aber auch Quereinsteiger.“ So wie Duffy Sheardown – der Ex-Formel-1-Rennfahrer aus England räumt mit „Duffy’s“-Schokolade jede Menge Preise ab. Wer sich für das Onlinefestival registriert, kann gratis diese Videos gucken und auch in anschließenden Diskussionsrunden den Protagonisten aus Kolumbien, Estland, Österreich oder Deutschland live Fragen stellen. Auch bei Expertenvorträgen kann man sich kostenlos zuschalten. Nur für die Workshops zu Pralinen- und Schokoladenherstellung werden Gebühren fällig. Wer an der Live-Verkostung mit den jeweiligen Chocolatiers teilnehmen will, kann sich vorab die entsprechenden Tasting-Sets (eine bis drei Sorten) bei „Chocolats de luxe“ bestellen, die Links dazu findet man im Programm der Festival-Homepage. Welche Technik braucht man? „Nur einen Internetzugang“, betont Schupp. Wer eine Webcam habe, könne den Schoko-Experten live Fragen zu seiner Philosophie oder den einzelnen Produktionsschritten stellen. „Seit Corona sind die Menschen ja mit der Technik für Videokonferenzen vertraut.“ Anfragen hat sie nicht nur aus Deutschland, auch Schoko-Fans aus den USA, Österreich, der Schweiz und England wollen online dabei sein.

Diese Schokoladen bekommt man nicht bei Discounter um die Ecke: Die NP stellt drei Marken vor, die beim ersten Online-Schokoladen-Festival eine Rolle spielen.

1. Wu Fan aus Taiwan

Mit eigener Kakaoplantage: Die Marke Wu Fan kommt aus Taiwan. Quelle: Ilona Hottmann

Eine Schokolade, die es eigentlich gar nicht geben dürfte: Die Marke „ Wu Fan“ kommt aus Taiwan – „die Farm liegt über dem 20. Breitengrad“, erklärt Michaela Schupp, „da dürfte überhaupt keine Kakaopflanze wachsen“. Tut sie aber, Schupp hat die Plantage in Pingtung (und das dazugehörige Schoko-Hotel) selbst besucht. „Man kann auf dem Gut den gesamten Herstellungsprozess von der Ernte bis zur fertigen Tafel verfolgen.“ Bei den „International Chocolate Awards“ gab es eine Goldmedaille. Chocolatier Warren Hsu eröffnet mit seinem Vortrag am 23. Oktober um elf Uhr das Schokoladen-Gourmet-Festival. Wie teuer eine 45-Gramm-Tafel in ihrem Online-Versand werden wird, kann Schupp noch nicht absehen. „Ich vermute zwölf Euro. Denn es gibt kein Handelsabkommen mit Taiwan, der volle Steuersatz wird fällig.“

2. Dos Estaciones aus Bayern

Zwei Jahreszeiten: Die Marke Dos Estaciones verbindet Bayern und Peru. Quelle: Ilona Hottmann

Diese Firma sitzt im bayrischen Beilngries im Altmühltal, die Kakaobohnen stammen aber aus Chazuta in Peru. „Single Farm Schokolade“ bedeutet, dass die Kakaobohnen nur von einem einzigen Landwirtschaftsbetrieb geliefert werden, der biologisch und nachhaltig anbaut und erntet. „Ein ganz junges Unternehmen“, weiß Michaela Schupp. Der Name „Dos Estaciones“ bedeutet übersetzt „zwei Jahreszeiten“ – „denn am Äquator gibt es nur Regen- oder Trockenzeit“. 60 Gramm der Schokolade (mit 60 oder 74 Prozent Kakaoanteil) kosten 8,80 Euro, außerdem gibt es Kakao-Nibs mit Zimtgeschmack zum Knabbern. Kennenlernen kann man Corinna und Alex Camacho Angeles beim Fest am Sonnabend, 24. Oktober, ab 13.15 Uhr.

3. Óbolo aus Chile

Mit Meersalz: Die Marke Óbolo kommt aus Chile. Quelle: Ilona Hottmann

Mehr Nachhaltigkeit geht nicht: „Óbolo aus Chile ist eine zertifizierte B-Corporation, das heißt, dass das gesamte Unternehmen nachhaltig arbeitet“, erklärt Michaela Schupp. Dabei gehe es um „Business und Benefit“ in der gesamten Produktionskette – das Zertifikat gilt also für die Zutaten, aber auch für Lieferung, Verpackung, Arbeitsbedingungen. Lecker ist das „Scherflein“ (das bedeutet Óbolo übersetzt) außerdem: 70 Prozent Kakaoanteil, verfeinert mit Meersalz – „aus der trockensten Wüste der Welt“. 80 Gramm kosten 8,20 Euro. Beim Schokoladen-Festival stellt Mark Gerrits am Freitag, 23. Oktober, ab 17.45 Uhr das Konzept vor.

Von Andrea Tratner