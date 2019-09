Ehrenamtspreis für Teufelsgeiger Charly Neumann

Hannover

Das geht runter wie Butter: „Sie sind seit vielen Jahren eine wichtige Säule des sozialen Lebens“ in Hannover, 2016 erreichte Charly Neumann (82) dieses Schreiben des Kommunalen Seniorenservices der Stadt. Derartige Dankesbekundungen kommen beim „Teufelsgeiger“ immer wieder an –seit 1992 spielt er beim traditionellen Schorsenbummel auf der Georgstraße. Sein Markenzeichen: Uniformjacke des Welfenkönigs George III, weiße Perücke, wieselflinke Finger auf den Saiten seiner Geige.

Die Auftritte sind für ihn „eine Herzenssache“ (er bekommt seit 27 Jahren kein Honorar dafür) und ein Stück Geschichtsunterricht: Welfenkönig George III. herrschte auch über England, in Hannover ließ er sich nie blicken – finanzierte aber den Bau der Georgsstraße. „Da flanierten damals sonntags Adlige und Bürger, so ist der Schorsenbummel entstanden“, erzählt Neumann, der um den Erhalt der Tradition kämpft.

Neumann „will jedem Menschen helfen“

Am 14. September wird Neumann (dessen Vorname eigentlich Armin ist) für sein Engagement gewürdigt: Beim „Tag der Ehrenamtlichen“ in Hameln bekommt er in einem Festakt von Ministerpräsident Stephan Weil (60) eine Urkunde. „Ich fühle mich geehrt“, sagt der 82-Jährige, der regelmäßig auch in Seniorentreffs und bei Wohltätigkeitsveranstaltungen auftritt und klassische Kaffeehaus-Nachmittage gestaltet. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, jedem Menschen zu helfen.“

Große Aufmerksamkeit: Charly Neumann sammelt Berichte über seine Auftritte. Quelle: Frank Wilde

Über die Auszeichnung freut er sich, könnte sich aber noch eine viel größere Ehrung vorstellen: „Ich weiß von treuen Fans, die immer mal wieder bei der Stadtverwaltung anrufen und mich für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen.“ In seinen Augen nicht weit hergeholt: Der Schorsenbummel mit ihm als König Georg III sei „für die Stadt in aller Welt eine Image- und Prestigesache“ – er sei für Besucher aus der ganzen Welt ein beliebtes Fotomotiv.

Nächster Schorsenbummel am 22. September

Die nächste Gelegenheit, ein Bild des Teufelsgeigers („Ich bin ein Entertainer“) zu schießen, ist am 22. September: Zwischen Kröpcke und Georgsplatz treten von elf bis 13 Uhr auch die Langenhagener Symphoniker, „Glorious Brasstards“ und „All round Jazz“ auf.

Von Andrea Tratner