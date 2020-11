2018 landete Drogerieunternehmer Dirk Roßmann schon mal auf den Bestsellerlisten: „... dann bin ich auf dem Baum geklettert“ war die Geschichte über die Höhen und Tiefen seines Lebens. „Der neunte Arm des Oktopus“ (Lübbe, 400 Seiten, 20 Euro) ist ein Klimawandel-Thriller. Das Thema liegt Roßmann am Herzen, sein Roman ist ein Plädoyer für eine globale Lösung, bei der China, Russland und USA an einem Strang ziehen. Die Großmächte errichten eine Art „Öko-Diktatur“, Rüstungsinvestitionen fließen in den Klimaschutz, die G3 bestimmen fortan die Geschicke der Welt – und dulden keinen Widerspruch. Das ruft Gegner auf den Plan, Geheimdienstler, Lobbyisten und Waffenhändler verschwören sich. Der entscheidende Krimi-Schauplatz wird Brasilien, denn der Präsident des Landes weigert sich, die Rodung des Regenwaldes zu stoppen.

Roßmann entwirft ein großes Szenario an handelnden Personen: Eine „Flying Nurse“, die in Nigeria für Geburtenkontrolle kämpft. Eine Inderin, deren Mann in den Sturmfluten des Monsuns ertrinkt. Ein brasilianischer Koch, der Verrat wittert und sein Land retten will. Eine zweitklassige Geheimdienstagentin, die über sich hinauswächst. Der Autor wagt auch einen Blick in die Zukunft: Sieben Wissenschaftler debattieren im Jahr 2100 darüber, wie in den „entscheidenden Jahren“ zwischen 2020 und 2025 die Weichen gestellt wurden.

Sehr spannende Lektüre, die Schlaglichter auf verschiedene Länder wirft. Ein wilder Ritt, klug komponiert und gefüttert mit Zahlen, Daten und Fakten. Man hofft, Wladimir Putin und Xi Jingping mögen es lesen ...