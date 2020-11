Hannover

Sie stemmen sich gegen die Corona-Krise: Schon im Frühjahr setzten während des Lockdowns viele Weinhändler auf Online-Tastings, luden ihre Kunden zu Zoom-Konferenzen ein, setzten Skype-Treffen an, verschickten Links zu Teams-Sitzungen. Im Sommer machten viele Pause – um nun im zweiten Lockdown auf den Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Die NP hat einen Überblick zusammengestellt: Diese Weinexperten stoßen virtuell mit ihren Gästen an und geben ihr Wissen weiter.

Denn die Nachfrage ist da: Auch wenn im Wein-Großhandel der Gastronomie-Umsatz eingebrochen ist, der Verkauf an Einzelpersonen ist kräftig gestiegen. Wer den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice verbracht habe, wolle abends genießen. „Die Leute entscheiden sich dann durchaus auch für teurere Champagner. Außerdem ist für viele ja der Urlaub dieses Jahr weggebrochen“, hat Weinhändler George Feiter aus Linden festgestellt.

George Feiter lädt zu „Rundreisen“ ein

Eingespieltes Team: Gela Käding und George Feiter. Quelle: Behrens

Wie läuft ein Online-Tasting? Die NP hat sich in die „Rundreise Italien“ von George Feiter hineingezoomt. Der 58-Jährige betreibt seit 16 Jahren einen Weinladen an der Stephanusstraße in Linden-Mitte, außerdem die Kochschule „Der Geschmacksverstärker“ und seit September die Bar „ Feiters Weinzeit“ am Lichtenbergplatz. Hier geht es zum ausführlichen Bericht. Bis Ende November bietet er regelmäßig solche Veranstaltungen an: Das Motto am 13. November ist „Rundreise Spanien“ (59 Euro), am 20. November geht es um „internationale Spitzenweine“ von Champagner bis Priorat-Rotwein (99 Euro), am 21. November ist das Thema „Schokolade trifft Wein“ in Zusammenarbeit mit der Pâtsserie Elysée (79 Euro), am 27. November ist Ziel der Rundreise Frankreich (59 Euro). Alle Infos finden Sie hier. Auf Youtube informieren die Weinexperten in ihrem Kanal „GG“ (steht für Gela und George) über deutsche Weinetiketten, die Besonderheiten von Rosé oder wie man angebrochene Weinflaschen aufbewahrt.

„Zanzarelli“ hat ein Youtube-Archiv

Erfinderisch: Sandra Kinat bietet Online-Weinproben mit „Zanzarelli“-Produkten. Quelle: Wilde

„Wir müssen erfinderisch sein“, sagt Sandra Kinat, die in der Südstadt in ihrem „Zanzarelli“ ( Hildesheimer Straße 72) eigentlich italienische Feinkost, Weine und kleine Gerichte anbietet. Schon im Frühjahr hatte sie den Umsatz mit virtuellen Verkostungen angekurbelt, jetzt ist sie wieder eingestiegen. Am 20. November stellt sie für 30 Euro drei Cava vor, der Winzer aus dem spanischen Pere Ventura kann gut deutsch und wird zugeschaltet. „Ich war schon mal auf dem Weingut und kann Fotos zeigen“, freut sich Kinat. „Das ist dasselbe Dorf, in dem auch Freixenet abgefüllt wird.“ Auch an den darauffolgenden Freitagen will sie ab 19 Uhr online gehen. „Ich habe noch einige Themen in petto“ sagt sie.

Alle bisherigen fünf Weinproben sind auch auf Youtube abrufbar – „es soll ein nachhaltiges Angebot sein. Außerdem kommen immer mal wieder Kunden und bestellen die Pakete aus früheren Tastings.“ Stolz ist sie auf die makellose Bild- und Tonqualität der Online-Sitzungen: „Mein Mann ist Veranstaltungstechniker, er hat gerade viel Zeit.“

„ Weinbar Gegenüber“ plant bis 2021

Es wird nur noch virtuell eingeschenkt: Leonie Lutz in der „Weinbar Gegenüber“. Quelle: Franson

Philip Lutz plant schon bis ins Jahr 2021: Seine „ Weinbar gegenüber“ ( Marktstraße 41) wirbt zwar damit, dass nicht nur die Getränke, sondern vor allem das Gegenüber am Tisch einen gelungenen Abend ausmache. Aber an das Lockdown-Ende am 30. November glaubt er nicht. „Die Leute sind froh über Abwechslung“, hat er festgestellt. Die bietet er zusammen mit Songül Yavsan zum Beispiel am 21. November mit „Winter Specials“, am 5. Dezember mit „Wine & Chocolate“, am 19. Dezember mit „Rotwein Classics“. Am 23. Januar geht es auf „Weltreise“, am 20. Februar stellt er „italienische Prachtstücke“ vor. Alles online. „Im Frühjahr hatten wir bis zu 150 Teilnehmer pro Seminar.“

Sein Rezept: „Wir sind zu zweit vor der Kamera, spielen uns die Bälle zu. Das ist ein Zwiegespräch, kein Vortrag.“ Viele Stammgäste wüssten das Angebot zu schätzen – „man braucht keinen Babysitter, muss nicht mit dem Taxi nach Hause“. Auch Firmen fragen derzeit nach Angeboten für Online-Tastings als Ersatz für Weihnachtsfeiern. Jede Weinprobe dauert etwa zweieinhalb Stunden, pro Person kostet sie 35 bis 40 Euro, die verkosteten Getränke werden in 0.2-Liter-Flaschen abgefüllt.

Argentinische Weine: „Baires“ in der Testphase

Ein Näschen für Argentinien: Axel Wichmann leitet die Vinothek „Baires“. Quelle: Behrens

In den Anfängen steckt die Vinothek „Baires“ (Voßstraße 46): „Wir sind in der Testphase“, sagt Inhaber Axel Wichmann. „Wenn wir wüssten, dass es im Dezember weitergeht, würden wir die Füße still halten – die meisten unserer Gäste schätzen ja gerade die Geselligkeit in Weinproben-Runden.“ Seine argentinischen Weine und internationalen Gins verkostet er in einem normalen Jahr an jeweils 1000 Tasting-Teilnehmer. „Ein wichtiges Standbein, das uns jetzt fehlt.“ Aktuelle Infos zu Wichmanns Plänen findet man hier.

Prost: Alexander Haufe und Dirk Wilhelm (rechts) von „The Vineyard“. Quelle: Behrens

Wer zusammen mit den Experten von „The Vineyard“ ( Hildesheimer Straße 22) Weine probieren will, bekommt den Link zu einem professionell geschnittenem Video. Dirk Wilhelm und Alexander Haufe sprechen am 21. November im (ausgebuchten) Seminar über das Zusammenspiel von Speisen und Getränken bei einem Gourmetmenü. Am 5. Dezember geht es um „Ente und Gans“ (49 Euro pro Person), am 23. Januar um „Schaumwein & Champagner“ (49 Euro pro Person). „Die Videos haben wir vorab liebevoll zusammengeschnitten, so können wir auch Bilder von den Weingütern einfügen“, erklärt Wilhelm, der die 120 Minuten immer kurzweilig gestalten will. „Wir werden immer besser“, sagt er stolz und verweist auf Puschelmikros und andere technische Raffinessen. Start ist bei allen Terminen um 19 Uhr. „Einer von uns sitzt aber auch immer im Chat und beantwortet Fragen.“

Termine gibt es bis ins Frühjahr 2021: Das „Vineyard“-Team beschäftigt sich mit Themen wie Gin, Portugal, Süditalien, am 29. Januar und am 5. März inszenieren sie auch einen „Crashkurs Wein“ - in diesen Fällen aber als Livestream. Pro Person kostet eine Online-Weinprobe (ja nach begleitendem Essen) 39 bis 49 Euro. Wer sein Paket selber abholt, bekommt zehn Prozent Rabatt.

