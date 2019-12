Entweder man liebt es, oder man hasst es: Karaoke. Anfang der 1970er Jahre wurde der Trend in Japan geboren, seitdem boomt die Karaoke-Industrie, die weltweit viele Millionen Anhänger hat. Auch in Hannover gibt es Bars, wo Fans ihr Gesangskönnen zeigen können – zum Beispiel die Downtown-Bar in der Prinzenstraße.