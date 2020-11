Hannover

Auch im zweiten Lockdown lassen viele Gastronomen in der Region Hannover den Kopf nicht hängen: „Machen statt maulen“ – das ist das Motto von Stefan Koszewski und Kim Kalinski. „Wir haben unsere Expertisen zusammengeschmissen“, erzählt der Inhaber von „Elea“. In der Geibelstraße 18 verkauft Koszewski Olivenöl und ausgewählte mediterrane Spezialitäten. Kalinski ist mit seiner Firma „Barprofis“ Experte für Drinks. „Wir erschaffen für die Leute genussvolle Abende.“

Das heißt: Der eine stellt „Kochtüten“ zusammen – mit Pasta, Pesto, kleinen Snacks, passendem Wein. Zum Beispiel nach dem Motto „ Apulien für zu Hause“, für 34,50 Euro werden zwei Personen satt. Der andere liefert das Cocktail-Set für einen bunten Abend und die Anleitung für Lillet Rosé oder Gin-Variationen. „Sonst müsste muss man nach dem Abendessen ja durch die Kälte zur nächsten Bar“, beschreibt Koszewski den Corona-Vorteil dieses Gesamtpakets. „Wenn man zu Hause bleibt, dann soll man es wenigstens schön haben.“ Die Resonanz sei gut. „Die Kochtüten haben wir seit dem ersten Lockdown im Angebot.“ www.elea-shop.de

Anzeige

Salatsauce statt Kuchen

Er hat im zweiten Lockdown umgesattelt: Arthur Weber verzichtet in seinem Hemminger Café „Schneeweiss im Rosenrot“ (Göttinger Landstraße 75) darauf, Kuchen und Kaffee to go anzubieten. „Das hat sich nicht gerechnet“, bilanziert er nüchtern. Dafür hat er jetzt „ein zweites Standbein, das zum Hauptgeschäft wird“. Salatsauce ist der Rettungsanker im Corona-Winter! „Die Gäste haben immer nachgefragt“, erzählt er stolz. „Anfangs haben wir nur aus Spaß ab und zu etwas Sauce abgefüllt. Ich hätte nie gedacht, dass das mal so der Renner wird.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Cafébetreiber Weber hat Anfang November seine Küche umgebaut, um in Ruhe und im großen Stil zwei Sorten Sauce (klassisch und italienisch auf Essig-Öl-Basis) abfüllen zu können. Zu kaufen gibt es sie in Rewe- und Edekamärkten unter dem Markennamen „Grüne Wiese“. 250 Milliliter kosten 3,90 Euro. Wie hat er das geschafft? „Ich habe früher als Koch und Weinsommelier auch im Außendienst gearbeitet, ich habe Einzelhandelserfahrung. Ich habe einfach angerufen und alle Möglichkeiten abgeklappert.“ Das Geschäft läuft super, 2000 Flaschen sind bereits verkauft. Weber denkt bereits an die Zukunft: „Ich arbeite an einer dritten Sauce – mit Curry, Mango und Ananas.“ www.cafe-schneeweiss.de

Belegte Brötchen für die Pause

Im Mövenpick am Kröpcke ruht das Kerngeschäft im Restaurant – Geschnetzeltes oder Tatar rechnen sich aufgrund der hohen Personalkosten im Außer-Haus-Verkauf nicht. „Aber unsere Bäcker und Konditoren sind an Bord“, betont Küchenchef Oliver Hodemacher. „Es gibt ja auch viele Büros in der Umgebung, die Leute versorgen wir mit unseren belegten Brötchen in der Mittagspause.“ Und aus dem Ofen kommen am laufenden Band diese Köstlichkeiten: Überbackene französische Tartines in drei Geschmacksrichtungen. Mit Rauchlachs, Tomate-Mozzarella, Ziegenkäse für je etwa 6,80 Euro und gut verpackt für den Transport.

Hannover: Mövenpick macht überbackene Tartines Quelle: Christian Behrens

Sie wollten erst schauen, wie es läuft, doch das erste „Pop-up Breakfast“ im „Seven Sundays“ (Osterstraße 35) lief so gut, dass Efthimios Eleftheriadis und Marco Fernandes die Aktion wiederholen – auch am 28. und 29. November kann man Breakfast Burrito (9,90 Euro) oder Bananenbrot mit French Toast (8,50 Euro) online bestellen und abholen. „Danke für den Support“, heißt es auf Instagram. www.thesevensundays.de

Lesen Sie auch

Von Andrea Tratner