Hannover

Das Sprengel Museum feiert am Sonntag 40 Jahre, die Schenkung der Sammlung Sprengel 50 Jahre. Sprengel-Direktor Reinhard Spieler zeigt seine fünf Favoriten aus dem Haus – und spricht im Interview über die nächsten 40 Jahre, kommende Ausstellungen und das Besondere der Sammlung Sprengel. Gefeiert wird dann ab 11 Uhr.

Wilhelm Sasnal : „ohne Titel“ (2016)

Wilhelm Sasnal: „ohne Titel“ (2016). Quelle: Queren

Reinhard Spieler: „Das titellose Bild handelt vom Konzentrationslager Majdanek. Im Zentrum steht ein Fahrrad, das Bild dominiert eine vielleicht etwas kitschig-rosa Fläche. Dann sieht man eine schwarze Barackenarchitektur, die bis zum Horizont fluchtet. Ein sehr eindrucksvolles Bild von diesem polnischen Maler, der alle KZs in Polen mit dem Fahrrad erkundet hat, seine auch sehr persönliche Annäherung an die Geschichte, sich diesem Trauma mit körperlichem Einsatz, mit Muskelkraft zu stellen. Das Bild dokumentiert auch eine Art touristischen Zugang zu dieser Geschichte, eine Art, die wir heute alle haben – heute fährt man halt mit dem Bus dorthin. Das Bild vermittelt diese klaffende Lücke zwischen dem Grauen der Geschichte und dem möglichen Zugang von heute.“

Julian Charrière , Julius von Bismarck : „Object in Mirror Might Be Closer Than They Appear“ (2016/17)

Julian Charrière, Julius von Bismarck: „Object in Mirror Might Be Closer Than They Appear“ (2016/17). Quelle: Queren

Reinhard Spieler: „In dieser Videoarbeit sieht man ein Auge – es ist das Close-up in das Auge eines Hirsches, in dem sich die Welt spiegelt. Es ist gleichsam die Sicht der Welt im Auge eines Tieres. Das ist nicht irgendwo, sondern in Tschernobyl gefilmt. Eine postapokalyptische Vision der Natur: Wo der Mensch nicht mehr existiert, sieht man die Natur vor seiner Existenz. Gegengeschnitten werden diese Bilder mit den allerersten Bildern aus dem Weltraum aus den frühen 60er Jahren, die mit ihren Rundungen formal das Auge wieder aufgreifen. Der Soundtrack ist noch sehr interessant: der Herzschlag vom Tier und der Funkverkehr der NASA-Bodenstation. Hier kommen Technik und Natur zusammen.“

Julian Rosefeldt : „Manifesto“ (2015)

Julian Rosefeldt: „Manifesto“ (2015). Quelle: Queren

Reinhard Spieler:„Ein Filmstill aus der grandiosen Arbeit ,Manifesto’, in der Cate Blanchett in 13 Rollen auftaucht und verschiedene Manifeste des 20. Jahrhunderts spricht. Eine bildgewaltige Inszenierung, die einen Parforce-Ritt durch die Kunsttheorien des 20. Jahrhunderts bietet und vielfältige Perspektiven aufzeigt.“

Kurt Schwitters: „ Madonna (4)“ (1941/42)

Kurt Schwitters: „Madonna (4)“ (1941/42) Quelle: Queren

Reinhard Spieler: „Ein wunderbares Stück, von außen völlig abstrakt. Sieht aus wie ein Bassschlüssel, und unten befindet sich ein kleiner Klotz. Das kann man als Werk erst einmal gar nicht so richtig lesen. Es sieht musikalisch aus, da ist Swing drin. Und wenn man den Titel sieht, versteht man es sofort, Madonna mit Kind. Schwitters hat es wunderbar umgesetzt.“

James Ensor : „Crânes fleuris“ (1909)

James Ensor: „Crânes fleuris“ (1909). Quelle: Queren

Reinhard Spieler: Eines der ältesten Werke in unserer Sammlung. Ein hinreißendes Stück Malerei, das im Zentrum den Totenkopf hat. Eine Memento-Mori-Idee, umgeben von üppiger Blütenpracht, die dem Tod das Leben entgegensetzt. Es geht um Verfall gleichzeitig mit blühender Schönheit.“

Info: Das Programm der Feier Ab 11 Uhr am kommenden Sonntag wird gefeiert, das Programm ist so voll, dass immer etwas los – in der Sammlung und auch beim Blick hinter die Kulissen. Hier einige Highlights: 11.30 Uhr: Museumsplatz, „Von der Kunst besessen – Peggy Guggenheim“ mit Sonja Beißwenger, Schauspielerin. 14.30 Uhr: Museumsplatz, „Ich wollte alles zeigen – Niki de Saint Phalle“ mit Sonja Beißwenger. 13 und 16 Uhr: Julian Rosefeldts Videoarbeit „Manifesto“ wird gezeigt. Konzerte in der Sammlung mit Musikern des Orchesters im Treppenhaus: Ab 11, 13, 15, 16 und 17 Uhr gibt es jeweils „Lieblingsbildkonzerte“ in den einzelnen Abteilungen. Führungen: 12 und 15.30 Uhr: „Director`s Cut“ mit Sprengel-Direktor Reinhard Spieler. 16.30 Uhr: Abenteuer Malerei: Farbe und Abstraktion mit Carina Plath. Hinter den Kulissen: 11.30 und 14 Uhr Fotorestaurierung mit Inka Schube. Hinter verschlossenen Türen, von den Werkstätten bis in die Klimaanlage, 16.30 Uhr mit Gabriele Sand. 11 bis 17 Uhr: Werkstatt-Atelier für Kinder und Familien. 12 bis 14 Uhr, 15 bis 17 Uhr: Trink-Labor für Kinder mit alkoholfreien Cocktails wie „Schicki Niki“ und „GlücksKlee“.

NP-Interview: 2025 Niki-Schau zur Kulturhauptstadt?

40 Jahre Sprengel Museum, 50 Jahre Sammlung Sprengel: Ein doppelter Geburtstag bietet immer die Gelegenheit zum Feiern, zu einem Ausblick und einer kleinen Bilanz – von Sprengel-Direktor Reinhard Spieler im NP-Interview.

Herr Spieler, 40 Jahre Museum, was hätte das Geburtstagskind denn gerne an Geschenken?

Als erstes natürlich sehr viele neugierige Besucher, das wichtigste für ein Museum, ein streitbares und kritisches Publikum. Dann Werke! Von den verschiedensten Künstlern. Und einen entsprechenden Ankaufsetat.

Wie haben sich dabei in den vergangenen 40 Jahren die Zahlen der neugierigen Besuchter entwickelt?

Die sind stetig gestiegen. Im vergangenen Jahrzehnt haben wir uns auf jährlich gut 150.000 eingependelt – je nach Ausstellungen kann es auch mal ein weniger darüber oder darunter liegen. Unser Anspruch liegt bei 150.000 plus.

Wie sieht das Sprengel Museum beim nächsten Geburtstag in zehn Jahren aus?

Ich hoffe, dass es dann einer der ganz großen Player in Deutschland ist. Wir sind natürlich schon jetzt eines der wichtigen Häuser. Wir haben aber noch deutlich Luft nach oben, was das Budget betrifft. Das Haus hat mehr Potenzial, als wir jetzt spielen können. Uns fehlen ein bisschen die Mittel, um so alle drei bis vier Jahre auch mal eine Ausstellung von internationalem Rang zeigen zu können. Ich denke dabei an Ausstellungen, die ein Potenzial von 100.000 Besuchern hat. Das müsste sein, wenn wir in der entsprechenden Liga mitspielen wollen.

Arbeiten Sie an einer?

Wir arbeiten an mehreren.

Namen?

Ich nenne mal eine Gelegenheit. Eine ist auf jeden Fall „25 Jahre Schenkung Niki“ in 2025. Das würde auch ins Kulturhauptstadtjahr fallen. Das können wir aus unserem Etat so nicht machen, das wäre auch eine Chance für unsere Träger, hier mitzumachen.

Das Sprengel Museum in 40 Jahren, was wird dann gefeiert?

Ich denke, das Museum hat dann zusätzlich noch eine ganz andere Schiene entwickelt – mit digitaler Kunst und ganz anderen Formaten von Kunst im öffentlichen Raum. Da könnte man in ganz anderer Weise außerhalb unserer spezifischen Museumsarchitektur präsent sein.

Interessant – wo doch die Sammlung Sprengel rein analog ist ...

Aber die geht mit viel Skulptur ja auch schon in den Raum. Wir sind ja auch die Sammlung der Landeshauptstadt Hannover und des Landes Niedersachsen und haben den Auftrag, die Kunst unserer Zeit zu sammeln und zu zeigen. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter – ein großer Entwicklungssprung sind die digitalen Welten. Eine andere Richtung ist die Entwicklung der Gesellschaft in ihrer Zusammensetzung der Kulturen. Wir sind bisher eine klar auf westliche Kunst ausgerichtete Sammlung – und wir sind am Überlegen, wie wir auf beispielsweise Migrationsbewegungen reagieren müssen. Was heißt, dass wir vielleicht auch andere Künstler sammeln müssen.

Wie würden Sie das andere Geburtstagskind, die Sammlung Sprengel, heute bewerten?

Das ist schon ein ganz exquisites Geschmacksbild von einem sehr kundigen, sehr belesenen und neugierigen Menschen, der mit großer Kennerschaft gesammelt hat – weitestgehend die großen Namen und dabei in herausragender Qualität. Er hat sich durchweg für die erste Liga interessiert wie Picasso, Beckmann, Klee und Nolde.

Ist es heute noch möglich, eine konzentrierte Sammlung in der Art von Bernhard Sprengel zusammen zu bekommen?

Ich denke schon, es kommt halt auf den Bereich an. Wenn man beispielsweise sich Julia Stoschek anschaut, die es im Bereich Medienkunst macht. Oder Harald Falckenberg, der sich auf kritische Positionen konzentriert.

Was müsste man heute für eine Sammlung Sprengel ausgeben?

Darüber habe ich nicht nachgedacht. Unser Job ist es nicht, über Geld zu reden, sondern zu erklären, warum die Dinge so viel wert sind.

Was ist bei der Feier am Wochenende Ihr persönliches Highlight?

Wir zeigen zweimal den Film „Manifesto“ – eine der herausragenden neueren Erwerbungen. Toll ist auch immer wieder das Orchester im Treppenhaus. que

Von Henning Queren