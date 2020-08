Hannover

Es ist einer der heißen Augusttage. Doch der Wettergott hat ein Einsehen und lässt die Sonne an diesem Donnerstag nicht ganz so erbarmungslos auf die Erde scheinen, es sind um elf Uhr „nur“ 28 Grad. Wir treffen uns im Hemminger Ortsteil Arnum, wo Jasmin Arbabian-Vogel mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Sick wohnt.

Der Geschäftsführer und Inhaber des Peppermint Park räumt gerade das vor zwei Jahren gekaufte Wohnmobil ein, gleich nach dem Lauf soll es fürs prominente Paar an die Ostsee gehen: „Wir kennen Plätze, die nicht so überlaufen sind“, sagt Sick und schmunzelt.

Anzeige

Sechs Kilometer durchs Naturschutzgebiet

Überlaufen ist auch Jasmins Lieblingsrunde nicht, auf sechs Kilometern begegnet uns keine Menschenseele. Wir laufen aus dem Gewerbemischgebiet über die B3 hinein ins 50 Hektar große Naturschutzgebiet Sundern, das für mich komplettes Neuland ist. Ich staune über die hohen Eichen und Hainbuchen und hebe den Blick über einen kleinen Acker. Arbabian-Vogel ist ganz in der Nähe geboren, aufgewachsen ab dem zweiten Lebensjahr ist die 52-Jährige allerdings im 5500 Kilometer entfernten Iran.

Weitere NP+ Artikel

Eindrucksvolle Natur: Jasmin Arbabian-Vogel zeigt Christoph Dannowski ihre Joggingstrecke. Quelle: Florian Petrow

Begeistert erzählt sie mir von einer unbeschwerten Kindheit mit zwei Geschwistern und von Sitten und Gebräuchen, die uns in Deutschland fremd erscheinen. Dass die Kinder ihre Eltern siezen, „Herr Papa“ und „Frau Mutter“ sagen. Dass immer im Familienverbund ins Restaurant gegangen wird, „der kleinste Kreis sind meistens so 20 bis 30 Personen“, erinnert sich Arbabian-Vogel. Dass ein Bräutigam jeder Frau aus der Familie seiner Zukünftigen ein Paar Schuhe schenken muss, erstaunt mich ebenso wie das Verhalten im Kino. „Bevor du dich hinsetzt, entschuldigst du dich erstmal bei denen in der Reihe hinter dir, dass du ihnen den Rücken zudrehst“, sagt die Unternehmerin: „Die betonen dann, dass das gar kein Problem sei und sagen ganz poetisch: Eine Blume hat keine Rückseite.“

Jasmin Arbabian-Vogel * 18. Juli 1968 in Hannover als Kind einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters. Mit zwei Jahren mit Eltern und Bruder zurück in den Iran, aufgewachsen in Teheran, Emigration nach Hannover 1986. Studium der Politologie und Sozialpsychologie (Studentin von Professor Harald Welzer), nach Beendigung nahtlos in die Selbstständigkeit. Seit 1996 Unternehmerin in Hannover – zwei Pflegedienste, ein Yoga-Studio, ein Haushalts-Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden aus mehr als 30 Nationen. SPD-Mitglied seit 1997, seit 2017 Präsidentin des Verbandes deutscher Unternehmerinnen und seit 2016 Honorarkonsulin für Schweden. Zwei Kinder (15 und 21), geschieden und seit 2015 mit Peppermint-Park-Boss Wolfgang Sick liiert.

Der Sport war schon im Iran Begleiter dieser quirligen Person. Kaum zu glauben: Mit ihren 1,58 Meter schaffte sie es in die 1. Volleyball-Liga. „Ich war ziemlich sprunggewaltig“, sagt sie und lacht, „auch wenn du das vielleicht nicht glaubst.“ Denn die Netz-Oberkante war wie überall auf der Welt bei 2,24 Meter. Direkt nach dem Schul-Diplom kehrte Arbabian-Vogel nach Deutschland zurück und musste das Abi an der Bismarck-Schule wiederholen: „Mein Abschluss im Iran wurde nicht anerkannt.“

Lesen Sie auch: 2015 erzählt Jasmin Arbabian-Vogel ihre Fluchtgeschichte

Dem Abi folgte die Uni, und sofort die Selbstständigkeit. „Ehrgeizig war ich schon immer.“ Was sie antrieb, war der Wille „Dinge zu bewegen und zu verändern. Und das geht nur in der entsprechenden Position.“ So gründete Arbabian-Vogel einen Pflegedienst, kaufte zwei Unternehmen, gründete ein Yoga-Studio, wurde Honorarkonsulin für Schweden und zuletzt Präsidentin des Verbandes deutscher Unternehmerinnen mit 1400 Mitgliedern und Sitz in Berlin.

In Pose: Jasmin Arbabian-Vogel und Christoph Dannowski machen Fotostopp am Denkmal. Quelle: Florian Petrow

„Delegieren“ hat sie inzwischen gelernt, sie ist nicht mehr nur im Büro, sondern als Netzwerkerin viel unterwegs. Höhepunkte sind stets die Reisen nach Schweden, schon zweimal hat sie König Carl Gustaf getroffen und sich mit Königin Silvia auf Deutsch unterhalten: „Sie und ihre Kinder sind tolle, bodenständige Menschen.“

Am Mausoleum von Graf Carl von Alten machen wir einen Fotostopp und sprechen über Hannover. „Einfach meine Heimat“, sagt Jasmin Arbabian-Vogel und wirkt plötzlich fast verträumt: „Jeder braucht eine Stadt, die ihn umarmt. Für mich ist das Hannover.“ Oft ist sie in der Bundeshauptstadt Berlin unterwegs, für sie „eine besondere Stadt“. Aber: „Was bin ich froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Hier fühlt sich alles richtig an.“

„Sport ist Zeit für mich“

Auf den letzten 500 Metern ziehen wir den Schritt an und rasen, Arbabian-Vogel kann mühelos folgen. Kein Wunder: Für den Weg zum Arbeitsplatz in Linden nimmt sie das Fahrrad, zweimal die Woche ist sie im eigenen Yogastudio angemeldet, mindestens einmal schnürt sie die Laufschuhe.

„Sport ist Zeit für mich, deshalb bin ich auch nicht traurig, wenn ich ihn alleine ausübe“, sagt die zweisprachig aufgewachsene Unternehmerin, die für die Rechte von Frauen und gegen Rassismus kämpft. Diesmal durfte ich mit, für Arbabian-Vogel war unsere Runde „der perfekte Einstieg in unseren Kurzurlaub an der Ostsee“. Wenn das kein Kompliment ist!

Das ist die Laufstrecke von Jasmin Arbabian-Vogel. Quelle: Lill

In NP-Interview: Arbabian-Vogel ist „im Pony-Galopp“ unterwegs

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Vogelgezwitscher, Schnee-Knirschen unter meinen Schuhen und meinen eigenen, immer schneller werdenden Atem.

Alleine oder in der Gruppe?

Am liebsten allein, ich bin beim Laufen eher mundfaul. Aber auch nur da (lacht)!

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Mit Amal Clooney (ihr Ehemann hat ne echt tolle Frau) und Greta Thunberg – sie hat mehr fürs Klima getan als zehn Pariser Klimaschutz-Abkommen zusammen.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Überall wo ich die Dinge sehen, riechen und fühlen und anprobieren kann.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Netflix. Da gibt’s so tolle Sport-Filme (lacht).

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Im Wattenmeer und unbedingt barfuß!

Wo laufen Sie nie mehr?

Och, ich würde überall laufen, sogar im Gewerbegebiet in Gelsenkirchen.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Waldboden ist super.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Gar nicht, die freiwerdenden Endorphine sind Belohnung genug!

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Das Wetter ist egal, die Temperatur nicht. Alles unter minus acht und über dreißig Grad ist ein No-Go!

Schwächeln Sie im Winter?

Nein, außer bei unter minus acht Grad. Da kapituliert die Lunge, dann ist Laufen nicht mehr gesund.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Niemals! Außer wenn auf dem Laufband nebenan Amal Clooney und Greta Thunberg trainieren und George für alle kühle Drinks organisiert.

Können Sie einen Lauftreff empfehlen?

Ja, sonnabends um elf Uhr an der „Insel“ am Maschsee-Südufer. Da starten viele Laufgruppen, da fällt einer mehr gar nicht auf. Einfach hin und so tun, als ob man alle kennt und schon immer dazugehört hat.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Für mich nicht, ich trinke seit vier Jahren gar keinen Alkohol mehr.

Was essen Sie vorher gerne?

Nix. Ist nur unnötiger Ballast.

Was haben Sie immer dabei?

Meinen Hausschlüssel. Irgendwie muss man ja wieder reinkommen.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Alle, die einen Marathon-Lauf mitmachen. 42 Kilometer am Stück zu laufen ist eine Wahnsinns-Leistung!

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Keiner von beiden. Ich versuche immer konstant im Pony-Galopp zu laufen. Ist für Kondition und die Fettverbrennung am besten.

Von Christoph Dannowski