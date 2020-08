Hannover

„Save Spezial-Club“ – diesem Aufruf folgten auf der Crowdfunding-Plattform Startnext mehr als 300 Spender. Sie wollen nicht auf Mix-Shows mit Überraschungsgästen, Comedy und Kabarett im Lindener Apollo-Kino verzichten. „Wir sind froh und glücklich, dass es so gut gelaufen ist“, sagt Detlef „Desimo“ Simon (54) über den zweimonatigen Spenden-Marathon. 80 Prozent der anvisierten 45.000 Euro sind zusammengekommen, der Puffer für Personalkosten sei zwar kleiner als kalkuliert – „aber wir legen los.“

Gestern saßen im Apollo die Mitarbeiter zusammen, besprachen Abläufe, installierten Technik. Schon am 7. September soll die Preisverleihung „Der Spezialist“ für 40 Zuschauer live und jede Menge Publikum vor Computern, Tablets oder Smartphones zuhause über die Bühne gehen. Desimo hat mehr als Streaming vor, will Shows nicht einfach abfilmen – „mit der neuen Technik können wir auch mit Zuschauern interagieren, das wird wohl ab November möglich sein.“

Anzeige

Mit neuer Streaming-Technik in den Corona-Winter

Eine Vision für Herbst und Winter im Corona-Jahr. „Es geht gar nicht darum, Gewinn zu machen, sondern Kultur und Jobs zu erhalten“, betont der 54-Jährige. Und verweist auf den „Rattenschwanz“ an Stellen in Technik, Ticketverkauf und Gastronomie, die an jeder Show hängen.

Weitere NP+ Artikel

Das „Spezial-Club“-Publikum ist treu: „190 Leute haben ohne Gegenleistung gespendet, wir sehen das als Zeichen großer Wertschätzung“, freut sich der Magier, der auch viele Giveaways zusammengetragen hatte. Von „Dankeschöööön!!!“-Karten (gab es für zehn Euro) über Taschen und Shirts mit „Retter*in“-Logo, Aktionen der Sponsoren Herrenhäuser und htp, VIP-Treffen mit Kabarettist Matthias Brodowy (47) oder Kartenkünstler Jan Logemann für 200 Euro, exklusive Kino-Vorstellungen (500 Euro), auch der Tischkicker aus dem Backstage-Bereich ging für 1000 Euro weg.

Mit Botschaft: Desimo will „Kultur erhalten“. Quelle: Facebook

Was am schnellsten vergriffen war? „Das Retter*innen-Bier“, erzählt Desimo mit einem Schmunzeln. Für 35 Euro konnte man eine der 28 Kisten mit Herri-Bomben mit Spezial-Label ergattern. Und damit auf die Zukunft des „Spezial-Clubs“ anstoßen.

Von Andrea Tratner