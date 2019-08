Hannover

In der Mitte des Tisches steht ein wunderschön angerichteter Teller, der nach Sommer duftet. Darauf eine „Variation von der Sonnenblume mit Zuckermais“. Könnte Deko sein. Ist aber zum Naschen. Direkt dahinter sitzen „Insel“-Küchenchef Benjamin Meusel (39) und Aspria-Geschäftsführer Thomas Strohmeyer (51) – zwei Männer, die auf derselben Maschseewelle schwimmen. Wohlbefinden für Leib und Seele ist ihr Thema.

Am 1. Juli hat das Aspria „Die Insel“ von Norbert Schu (67) übernommen (NP berichtete). „Integriert“, betont Strohmeyer. „Als wir von dem Verkauf hörten, haben wir innerhalb von 14 Tagen gehandelt.“ Das Anliegen des noblen Fitness-Clubs: „Bevor es jemand anders macht, machen wir es lieber selbst.“

Strohmeyer : „Die Insel ist eine Institution“

Fest stand aber von vornherein: Meusel und sein Team bleiben. „Die Insel ist eine Institution in Hannover, die Mitarbeiter haben enormes Know-how.“ Natürlich werde das Lokal modernisiert – „aber da geht es vor allem um die Einrichtung.“

Neuer Look: Anand Steinhoff hat den Aspria-Club am Maschsee eingerichtet, jetzt folgt die „Insel“. Quelle: Frank Wilde

Und um die wird sich in den nächsten Wochen Anand Steinhoff (48) kümmern, der auch schon die Inneneinrichtung der Aspria-Clubs in Hannover und Hamburg betreute. „Wir gehen in zwei Schritten vor. Als Erstes werden die Textilien geändert. Die Vorhänge an den Fenstern, die Accessoires auf den Tischen – alles wird mehr in Richtung Blau gehen.“ Die bisherige Wandfarbe soll einem edlen Grau weichen. „Im zweiten Schritt tauchen wir nächstes Jahr in die Details ein“, so der Einrichtungs-Profi, der oft und gerne Gast im Restaurant ist.

In der neuen „Insel“ steckt viel Hannover

„Ein einheitliches Bild“, das ist auch Küchenchef Meusel wichtig. „Wir stehen für Hannover und gestalten die Insel mit Hannover neu.“ Die Modeexperten von Möller & Möller frischen den Look des Personals auf. Das Kunsthaus Hannover schmückt mit Bildern von Sabine Liebchen und Mel Ramos bereits jetzt die Wände. „In unsere Toiletten zieht Liebe ein“, scherzt Meusel – Caroline Prenzler (44) von der Parfümerie Liebe am Platz der Weltausstellung arbeitet an einem Konzept. „Und mit einer Neuausrichtung der Karte werde ich den roten Faden weiterspinnen“, so Meusel.

Sportlicher Ausblick: Thomas Strohmeyer leitet das Aspria am Maschsee – von der „Insel“-Terrasse aus hat er den Club im Blick. Quelle: Frank Wilde

Aber die „Insel“-Klassiker bleiben – Tatar mit Pommes Neuf, Entrecôte mit frischem Meerrettich und weiße Milchkalbbolognese (kocht Meusel nach einem altem Geheimrezept von Alain Ducasse, 62) werden nur weiterentwickelt. Und um vegetarische Menüs ergänzt. Zur Freude von Benjamins Tochter Selina (13), die schon länger auf Fleisch und Wurst verzichtet. Vegan wäre für Meusel, der Molkereiprodukte liebt, noch zu wagemutig. „Er braucht seinen Löffel Butter jeden Tag. Gern auch ohne Brot“, verrät seine Frau Melanie Meusel (39) und lacht.

Meusel plant „laute, bunte“ Gerichte

Herkunft und Qualität von Produkten sind Meusel wichtig: „Bei uns wird es keine perfekt gezirkelten Teller geben, sondern authentische, laute, bunte, geschmackvolle und wohlproportionierte Gerichte, die jeder versteht und die ehrlich sind.“ Kurz vor dem Gespräch hatte Thomas Strohmeyer die Personalpizza probiert – „und auch die schmeckte hier anders und fantastisch“, schwärmt der Buxtehuder, der nächstes Jahr mit seiner Familie nach Hannover ziehen will. „Ich mag die Stadt sehr.“

Auch die Modernisierung des Biergartens ist dem Aspria-Chef eine Herzensangelegenheit. „Ich würde gern ein bisschen mehr Richtung Beach Club gehen – St. Tropez nach Hannover holen, mehr Weingarten als Biergarten. Und auch eine Verbindung zum Strandbad schaffen.“ Auch die Öffnungszeiten sollen ausgebaut werden, Events sollen die Location noch attraktiver machen.

Im Team: Benjamin Meusel, seine Frau Melanie und Thomas Strohmeyer (rechts) stimmen sich in Sachen „Insel“ eng ab. Quelle: Frank Wilde

Melanie Meusel hat vor Kurzem mit einer Frühschoppen-Premiere in Kooperation mit der Likörmarke Pepino diese Richtung eingeschlagen. Außerdem unterstützt sie ihren Mann im Büro und in der Kommunikation zwischen Personal, Küche, Aspria und Biergarten. Ihr liegt eines am Herzen: „Dass Benjamin und seine Küche endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen“.

„Insel“-Küchenchef sammelt Zutaten auf Ausflug

Zeit, die „Variation von der Sonnenblume“ zu probieren. An ihr will Meusel demonstrieren, wie seine Küche (die derzeit mit 17 Punkten im Gault Millau dekoriert ist) in Zukunft aussehen soll: „Sonnenblume und Zuckermais habe ich auf einem Ausflug mit meinem Roller mit der Gartenschere geerntet. Die Blätter habe ich getrocknet und daraus eine Mayonnaise gemacht, die Sonnenblume wie eine Artischocke geputzt und geschmort, und daraus eine Creme gefertigt.“ Zusammen mit dem Hartweizengries Fregula und dahin schmelzender Burrata ergebe das ein tolles saisonales Sommergericht.

Die Zukunft: Diese „Variation von der Sonnenblume“ steht für Benjamin Meusels Küchenplan. Quelle: Frank Wilde

Wie würde eigentlich der perfekte „Aspria Teller“ aussehen? „Na, ein Entrecôte Double für eine Person. Ohne Kohlenhydrate, dafür mit viel Gemüse und Eiweiß“, schlägt Meusel vor. „Das wäre dann sogar Trennkost“, sagt Strohmeyer mit einem Schmunzeln. „Aber so etwas wird es hier nie geben“ – der Fitness-Club Aspria habe ja ein eigenes Restaurant. „Die Insel“ sei etwas ganz Anderes: „Hier ist Benjamin Meusels Terrain.“

Und der scheint Großes vorzuhaben.

Von Luisa Verfürth