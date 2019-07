Hannover

Kirchrode. Im Ruhestand der Stadtteil meiner Eltern, meine Mutter ist nach dem Tod meines Vaters hier wohnen geblieben. Mir ist Kirchrode seltsam vertraut, mir gefällt der dörfliche Charakter gepaart mit Geschäftszeilen, Restaurant-Szene und bester Stadtbahn-Anbindung. Petra Rudszuck ganz offensichtlich auch, in mehr als 25 Hannover-Jahren hat sie nur in „K“ und K gelebt, in Kirchrode und Kleefeld. „Dieses Quartier hat die volle Urbanität plus das Ländliche“, findet die SPD-Politikerin im Ehrenamt, „nur auf dem Land leben, wäre so gar nichts für mich. Mitten in der City aber auch nicht.“

Wir beginnen unsere Runde bei bestem Sommerwetter und zum Laufen fast zu warmen 27 Grad vor der Anlage des TSV Kirchrode an der Mardalwiese. Dass der Weg von dort zum Leonardo-Hotel leicht ansteigt, spüre ich erstmals in den Beinen, nach knapp 500 Metern schnaufen wir schon und freuen uns, dass der Fotograf eine Fotopause verlangt.

Rudszucks Vater war Lokführer

Im Tiergarten balanciert Rudszuck auf einer mächtigen Wurzel, läuft leichtfüßig über den Rasen, springt fast wie das Reh, das direkt hinter ihr ins Bild läuft. Sie ist offensichtlich ein Bewegungstalent seit Kindesbeinen. „Überhaupt nicht“, sagt die Frau aus dem Pott: „Mein Vater war Lokführer, alle anderen Verwandten einfache Arbeiter. Ich bin einmal die Woche schwimmen gegangen bei der DLRG, ein richtiger Sportverein oder ein Instrument spielen lernen, gehörten nicht zu meiner Zeit als Kind und Jugendliche.“

Eine Frau mit Wurzeln: Petra Rudszuck stammt aus dem Ruhrgebiet, heute liebt sie Hannover. Quelle: Florian Petrow

Erst als Pädagogik-Studentin in Duisburg wurde aus der heute 57-Jährigen eine Läuferin. „Ich brauchte einen Ausgleich zum Büffeln für die Uni und fand ihn in der Natur.“ Seitdem gehört das Laufen zu ihrem Leben, „schlechte Laune bekomme ich nur, wenn ich nicht zweimal die Woche zu meinem Sport komme“.

Marathon: Sie hat die „Big Five“ gepackt

Petra Rudszuck ist ehrgeizig, ein Wettkampftyp. „Ich suche die Herausforderung“, sie fand sie in der Marathon-Szene. Die „Big Five“ gibt es nicht nur im Tierreich, sondern auch auf 42,195 Kilometern – die Fünf-Stunden-Läuferin hat sie alle gepackt: Berlin und London, Chicago, Boston und natürlich New York, dem Traum der meisten Marathonläufer. Wobei sie beim Boston Marathon nicht ins Ziel laufen durfte. „Ich war 2013 da, im Jahr des schlimmen Anschlags“, erinnert sich Rudszuck.

Beim Boston-Marathon explodieren Bomben

Auf der Zielgeraden explodierten zwei in Rucksäcken versteckte Sprengsätze, drei Menschen starben, 264 wurden teilweise schwer verletzt. „Ich war noch weit vom Ziel entfernt, als es passierte“, so Rudszuck, „bei Kilometer 40 wurde ich gestoppt und musste wie alle rechts raus. Das Ziel war geschlossen, der Marathon abgebrochen. Ich habe Rotz und Wasser geheult.“ Vor Erschöpfung, vor Wut, vor Ohnmacht. Wochen später traf die Finisher-Medaille aus den USA in Kirchrode ein, im Wohnzimmer hat sie einen Ehrenplatz. Weil aus den „Big Five“ die „Big Six“ wurden, „musste ich auch in Tokio noch ran“. Abgehakt, die Zukunft heißt Vancouver. Die Marathonreise für Mai 2020 ist schon gebucht.

Kleine Pause: Petra Rudszuck und Christoph Dannowski stoppen an der Mardalwiese. Quelle: Florian Petrow

Während wir nach einem kurzen Halt vor dem Wildschweine-Gehege weiter durch diesen Teil der grünen Lunge zuckeln, erzählt die Mutter eines erwachsenen und in Düsseldorf lebenden Sohnes von ihrer SPD-Karriere. Parteieintritt schon mit 18, nach dem Umzug von Köln nach Hannover 1992 (der Liebe wegen) nur vier Jahre später in den Stadtrat gewählt. Nun im dritten Jahr stellvertretende Regionspräsidentin mit rund 100 Terminen im Jahr. „Mich für die Gesellschaft, in der ich lebe, zu engagieren, war mir schon immer wichtig“, sagt sie und lächelt. „So ein Amt bringt dich den Menschen noch näher. Und zeigt mir Dörfer, die sich noch entdecken lassen.“

Rudszuck schätzt Sport und Kultur in Hannover

Ob Hannover unterschätzt sei, ähnlich wie das gleichgroße Duisburg, das den größten Binnenhafen Europas besitzt? Rudszuck lacht und sagt: „Schon lange nicht mehr. Die Menschen, die hier leben, wissen genau warum. Die immer zahlreicheren Menschen, die Hannover besuchen, wissen auch warum.“ Die Hobby-Golferin (Handicap 43) liebt besonders das sportliche und kulturelle Angebot. „Da brauchen wir uns vor keiner Stadt in Deutschland zu verstecken.“

Tierische Runde: Petra Rudszuck freut sich über die kleinen Wildschweine auf ihrer Laufrunde. Quelle: Florian Petrow

Durchgeschwitzt kommen wir wieder an der Mardalwiese an, binnen sechs Kilometer haben wir Rehe, Hirsche und Schweine gesehen – dafür kaum einen Menschen. „Ist das nicht herrlich hier?“, fragt Petra Rudszuck und umarmt die Natur um sie herum symbolisch. Warum sollte ich da widersprechen?

Das Interview Was hören Sie gerne beim Laufen? Meist laufe ich ohne Musik, wenn doch, dann gerne Red Hot Chilli Peppers, Eminem oder Seed. Alleine oder in der Gruppe? Lieber alleine. Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein? Mit Schauspieler George Clooney – falls er ein Läufer ist. Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten? Dort, wo es auch Kaffee gibt. Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig? Die Seiten von Veranstaltern von Marathonreisen. Da schaue ich, was ich als nächstes angehen möchte. Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen? Meine Träume habe ich mir alle bereits erfüllt, jetzt kommt die Kür! Nächstes Jahr laufe ich in Vancouver in Kanada. Wo laufen Sie nie mehr? Wo es mir nicht so gefallen hat, vergesse ich meistens sehr schnell. Ist auch besser so. Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten? Meine Füße sind nicht wählerisch, ich nehme es, wie es kommt. Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit? Mit einem leckeren Essen, die Kalorien müssen ja wieder rein. Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause? Bei Glatteis ist mir das Laufen zu gefährlich. Schwächeln Sie im Winter? Auf gar keinen Fall, Laufen in der Kälte ist doch herrlich! Kann ein Laufband die Natur ersetzen? Eigentlich nicht, nur bei Glatteis kommt ein Laufband überhaupt als Alternative in Frage. Können Sie einen Lauftreff empfehlen? Nein, ich bin in keinem Lauftreff. Aber es soll wirklich gute geben in der Laufstadt Hannover. Laufen nach durchzechter Nacht – geht das? Auf jeden Fall, habe ich schon probiert. Was essen Sie vorher gerne? Eine Banane. Was haben Sie immer dabei? Meine Laufuhr und meinen Schlüssel. Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie? Weder, noch: Hauptsache, ich bekomme meine Medaille! Die hängen alle gerahmt an der Wand und ich hüte sie wie meinen Augapfel.

Im Video: 6 Tipps fürs richtige Joggen

Von Christoph Dannowski