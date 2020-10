Hannover

Ambiente: Wir haben einen wechselhaften Sonntag erwischt, um bei „Tiemann’s“ Mittag zu essen. Wir möchten in Corona-Zeiten draußen sitzen, und das ist in dem Restaurant, das zum Tennis- und Hockeyverein DTV an der Eilenriede gehört, bei angenehmen Wetter wahrlich kein Problem. Auf der riesigen Wiese stehen zahlreiche Tische in verschiedenen Größen, überall liegen Kissen, auf einem Podest sind Loungemöbel und Liegestühle arrangiert – das sieht überaus einladend aus. Der freundliche Kellner versichert uns, dass das Außenmobiliar so lange in diesem Herbst stehen bleiben wird, wie es möglich ist. Ganzjährig gibt es drei Tische auf der Terrasse, die überdacht sind. Dort werden bei kühleren Temperaturen Wärmelampen aufgestellt.

Viel grün: Die Außenplätze sollen so lange wie möglich bewirtschaftet werden. Quelle: Wallüller

Für Familien ist das Restaurant ideal. Kinder können auf der Wiese toben, sich auf einem großen Spielplatz vergnügen oder den kleinen Tennisplatz benutzen. „Das Gelände ist umzäunt, hier geht niemand verloren“, sagt der Kellner mit einem Lächeln. Auch innerhalb des langen Glaspavillons herrscht ein angenehmes, geschmackvolles Ambiente.

Service: Eine junge Kellnerin hievt die große Tafel mit der Speisekarte an unseren Tisch. Sie ist fix zur Stelle und erkundigt sich regelmäßig nach unserem Wohlbefinden. Auch Getränke und Speisen werden zügig geliefert. Der kommunikative Kellner, bei dem wir bezahlen, erzählt uns, dass im Winter auf der großen Außenfläche ein Weihnachtsdorf mit vielen Tannenbäumen aufgebaut wird. Wir freuen uns drauf!

Gastrotest im Tiemanns Quelle: Michael Wallmüller

Essen & Trinken: Wir mögen die Überschriften auf der Speisekarte. Gerichte für Kinder sind unter „Nachwuchsförderung“ gelistet, die wöchentlich wechselnde Karte heißt „Seitensprung“. Das Angebot ist vielfältig: „Tiemann’s“ bietet Flammkuchen, Burger, Tapas, Pasta, Salate sowie Schnitzel und Co.

Wir teilen uns vorab den gebratenen Pulpo mit Knoblauch und Kräutern (sieben Euro). Der Tintenfisch wurde paniert, zart gebraten, kommt in aromatischem Kräuteröl, mit einer gerösteten Knoblauchzehe und frischem Baguette an den Tisch. Wir entscheiden uns bei den Hauptgängen für das Roastbeef mit Remouladensauce, Bratkartoffeln und Salat (15,50 Euro) sowie für den Caesar Salad (acht Euro), den man um Hähnchenbrustfilet (vier Euro) oder vier gebratene Garnelen (sieben Euro) ergänzen kann.

Das fein aufgeschnittene kalte Roastbeef ist perfekt rosa gebraten (und eine ordentliche Portion!), von der hausgemachten Remoulade ordern wir umgehend ein Pöttchen nach – auch, weil sie fantastisch zu den goldenen, krossen Bratkartoffeln passt.

Das typisch sämige Dressing des Caesar’s Salad schmeckt hausgemacht, das Hähnchenfilet (ebenfalls großzügig portioniert) ist knusprig gegart. Wir hätten eigentlich auch Sardellen erwartet und vermissen die versprochenen Croûtons – und trösten uns mit dem frischen Kräuterbaguette, das den Salat begleitet.

Fazit: Tolles Ambiente am Wald, eine attraktive Karte, freundliches Personal. „Tiemann’s“ ist ein Tipp.

Tiemann’s

Theodor-Heuss-Platz 6, 30175 Hannover

Telefon: 0551/812362

Öffnungszeiten: Wochentags 10 bis 23 Uhr, Wochenende 9 bis 23 Uhr

Für Kinder geeignet

Keine Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Ja, auch eine barrierefreie Toilette

Wie bezahlen? bar, EC, gängige Kreditkarte

Von Julia Braun