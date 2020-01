Darum wünscht sich die neue VHS-Chefin politische Kontroversen

Der 100. Geburtstag wurde im September 2019 mit einer „Langen Nacht der VHS“ gefeiert – in 100 Kurse konnte man hineinschnuppern. Die Geburtsstunde 1919 war allerdings in Linden – zwei Jahre vor der Eingemeindung gründeten Ada und Theodor Lessing die Freie Volkshochschule. In der Weimarer Republik hatte das Thema Volksbildung Verfassungsrang erhalten. „Wissen ist Macht. Wissen macht frei. Bildung ist Schönheit“ – so formulierte der Philosoph Lessing den Leitsatz.

Neben dem Erwerb nützlicher Fähigkeiten ging es immer auch um humanistische Meinungs- und Persönlichkeitsbildung. Seine Gattin Ada war bis 1933 Direktorin – nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zog sie sich zurück. Die VHS wurde der Organisation „Kraft durch Freude“ angegliedert, später dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unterstellt.

1945 eröffnete die britische Militärregierung die VHS wieder, ab 1947 vermittelte die „Abendschule“ Grundlagen in Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachen. In den 70er Jahren machten Kurse des Zweiten Bildungsweges fast ein Drittel aller Stunden aus. 1965 wurde das VHS-Gebäude am Friedrichswall eingeweiht, 2015 der Neubau am Hohen Ufer.

1919 belegten 7575 Teilnehmer Kurse, in den 60ern waren es schon an die 38.000. Aktuell sind es etwa 40.000 Menschen, die für Kurse eingeschrieben sind. Neben dem Haupthaus am Hohen Ufer gibt es Standorte in Linden, Hainholz und Am Taubenfelde.