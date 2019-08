Hannover

Sie ist die Powerfrau, die hinter „Fritzi aus Preußen“ steht: Daniela Engelke (43), die Frau, die als Senior-Managerin das vegane Taschen- und Modelabel aus Hannover international bekannt gemacht hat. Ihr neuester Schlachtruf „Let’s rock and shop, Ladies!“ aber gilt vornehmlich den Hannoveranerinnen.

Denn am Donnerstag eröffnet „Fritzi aus Preußen“ seinen ersten, 140 Quadratmeter großen, edel eingerichteten Outlet-Store am Pferdemarkt in Langenhagen. Bis zu 70 Prozent reduzierte Ware aus den vergangenen Kollektionen, aber auch Highlights aus Musterkollektionen, Prototypen, Überproduktionen und einiges mehr gibt es dort zu kaufen, Gürtel kosten so beispielsweise nur noch zehn Euro. Neben den bekannten Taschen, Schuhen und Accessoires sind auch die Fritzi-Bekleidungskollektionen zu erhalten. Die Modelinie wird zwar eingestellt, doch im Outlet wird es von Hosen bis Jacken aus den letzten Saisons eine große Auswahl an Produkten geben.

Eröffnung des ersten Outlet-Stores. Quelle: Rainer_Droese

„Fritzi kommt aus Hannover und wir freuen uns sehr, den Hannoveranern mit dem Outlet hier etwas ganz Besonderes zu bieten“, sagt Daniela Engelke, die sich als Bindeglied zwischen den Geschäftsführern Roman Kraus (47) und Esther de Wit sowie dem Unternehmen sieht und sowohl intern als auch nach außen die Ansprechpartnerin und Koordinatorin ist. „Fritzi ist ein familiär geführtes Unternehmen mit ganz flachen Hierarchien. So können Ideen – wie jetzt unser Outlet – aber auch schnell groß werden“, freut sich Engelke.

Jung, modern, hip

Von der Gestaltung der Räume bis zur Einrichtung haben Engelke und ihre Mitarbeiterinnen alles selbst entwickelt: „Wir wollen die Ware schön und hochwertig präsentieren.“ Jung, modern, hip – so zeigen sich die Räume, ungewöhnlich auch das Konzept dahinter: „Wir ziehen hier alle an einem Strang, der Store ist unser neuestes Kind, von daher werden im Verkaufsteam auch alle mitarbeiten“, erzählt Engelke. Es könne also durchaus sein, dass man in dem Shop direkt von der Designerin der Tasche beraten werde.

Seit acht Jahren führt Daniela Engelke die Geschicke von „Fritzi aus Preußen“. Und wie am ersten Tag brennt sie für diese Marke, es ist ihr Label und auch ihre Geschichte. „Ich war Mutter geworden und konnte nicht mehr in meinem alten Agentur-Job durch die Welt jetten. Als dann Freunde von mir aus einer Bierlaune heraus Fritzi vom Berliner Label Liebeskind kauften, riefen sie mich an, stellten mir einen Laptop und ein Handy auf den Esstisch und so wurde ich die erste Mitarbeiterin.“ Sie hat die Marke groß gemacht: „Wir mussten in den ersten vier Jahren viermal umziehen, weil die Räume immer wieder zu klein wurden“, lacht sie. 2015 bauten sie dann ihre Geschäftsräume in Langenhagen am Pferdemarkt. Trotzdem ist Daniela Engelke keine, die einsam in der Chefetage sitzt: „Ich mache alles, ich gehe auch ins Lager und packe Pakete, wenn es nötig ist!“, sagt die quirlige Managerin: „Wir sind hier nicht so festgelegt, wir arbeiten gemeinsam proaktiv. Ich habe dadurch so unfassbar viel gelernt, dafür bin ich sehr dankbar. Fritzi aus Preußen ist eine Herausforderung, aber dadurch macht es auch jeden Tag aufs Neue ganz viel Spaß, hier zu arbeiten – auch nach acht Jahren!“

Kleine Kollektion mit Schuhen

Dank dieser Arbeitsweise und Kreativität lassen sich auch Ideen immer wieder schnell umsetzen. „Ich hatte bei Moschino bemalte Jacken gesehen und war begeistert. Ein Kollege kannte den hannoverschen Künstler Niko Nikolaidis und hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, Fritzi-Jacken mit Graffiti zu besprayen. Die Aktion war ein voller Erfolg, besonders die Live-Events, wenn Niko in Geschäften oder auf Messen für Kunden Jacken bemalt hat.“

Auch ihre Mitarbeiterinnen leben diesen Teamgeist: Jil Goertzen (26) beispielsweise, eigentlich als Marketingfrau bei „Fritzi aus Preußen“ angestellt, ist nebenbei auch das Model für die Kampagnenbilder. Mit der Grafikerin und Social Media Frau Neda Zahedi (27) hat sie jetzt die Idee des Outletstores mit umgesetzt: „Jeder bringt sich und seine Fähigkeiten ein, das kann ganz vielseitig sein“, freut sich Engelke über den „gelebten Spirit in ihrem Fritzi-Team“.

Und so sprudelt Engelke auch immer wieder vor neuen Ideen. In der nächsten Kollektion wird es eine kleine Serie mit Schuhen aus einem ganz neuen Material geben: Es heißt Piñatex, wird aus Zellstofffasern der Ananasblättern hergestellt und ist als Naturfaser zu 100 Prozent vegan und recyclebar. „Ich habe noch so viele Ideen, mein Tag könnte gern 48 Stunden haben“, bedauert die Powerfrau. Denn ein Privatleben gibt es bei ihr auch: Sie ist verheiratet, hat eine neunjährige Tochter, ein Haus, ist gern mit Freunden unterwegs, fährt begeistert Ski, spielt Tennis und joggt – sofern es der volle Terminplan denn zulässt. Nur für eines hat sie wirklich gar keine Zeit: Langeweile.

Die Taschen von Fritzi aus Preußen sehen zwar Ledertaschen zum Verwechseln ähnlich und fühlen sich auch so an, sind aber aus natürlich recycelbaren Polyurethan hergestellt. Vom Preis her sind sie dadurch auch günstiger. Der Outlet-Store in Langenhagen (Am Pferdemarkt 61 B) ist donnerstags und freitags von elf bis 16 Uhr geöffnet, am Eröffnungstag ausnahmsweise sogar bis 19 Uhr. Telefon 0511/ 856 41 71 60.

www.fritziauspreussen.de

Von Maike Jacobs