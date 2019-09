Herbst-Trend Cord: Wo es in Hannover die angesagtesten Teile gibt

Hannover

Die Temperaturen pendeln sich auf Herbstniveau ein, im September kann man schon mal auf Kuschel-Klamotten setzen. Voll angesagt in diesem Jahr ist ein Stoff, der die 70er Jahre prägte: Cord ist der neue (alte) Stern am Modehimmel.

Das Material mit Retro-Flair hängt derzeit in vielen Ausführungen in den Läden – ob mit extrabreiten Rippen oder als samtigweicher Babycord, als klassische Cordhose oder Blazer, in erdigen Farbtönen oder Pastellfarben. Die NP hat in Hannovers City Ausschau gehalten nach den schönsten Modellen.

Lässige Bikerjacke

Bikerstil: Miss NP My Bui Minh trägt eine Jacke von www.vangraaf.com. Quelle: Christian Behrens

Eine Jacke im Biker-Stil gehört mittlerweile für viele zur Basisgarderobe. Modisch ganz weit vorn liegen jetzt Bikerjacken aus Cord.

Miss NP My Bui Minh macht vor, wie man das Trendteil in diesem Herbst richtig kombiniert. Die 26-Jährige greift zur Hose mit Hahnentrittmuster und zum Pullover in grellem Neongrün. Dazu passen Ankle Boots, die mit XL-Absatz die Beine optisch verlängern.

Die Hose ( Marie Lund) ist bei www.vangraaf.com oder im Shop im Kröpcke-Center für 59,95 Euro erhältlich. Der Pullover mit Rollkragen ( Drykorn) kostet 139,99 Euro, die Ankle Boots ( Tommy Hilfiger) 189,99 Euro und die braune Cord-Jacke (Opus) gibt es für 99,99 Euro.

Niedliches Latzkleid

Klasse Kombination: Miss NP My Bui Minh im schwarzen Latzkleid von Tommy Hilfiger. Quelle: Christian Behrens

Das süße Latzkleid von Miss NP My Bui Minh ist ein toller Hingucker. Die 26-Jährige setzt auf Kontraste und kombiniert einen senfgelben Pullover dazu. Die Farbe ist auch in dieser Saison wieder voll im Trend.

Die Boots geben dem Outfit eine lässige Note. Wenn der Herbst so richtig in Schwung gekommen ist und die Temperaturen sinken, darf sich eine Strumpfhose gerne dazugesellen.

Das Latzkleid von Tommy Hilfiger gibt es bei www.vangraaf.com oder im Shop im Kröpcke-Center für 139,99 Euro. Der Pullover (Boss Casual) kostet 169,99 Euro, die Boots (Tamaris) 69,99 Euro und die Tasche (Liu Jo) 139,99 Euro.

Auffälliger Mantel

Material-Mix: Den Cordmantel von Vero Moda kombiniert Larissa Titze mit einer schlichten Jeans und einem XXL-Schal. Quelle: Christian Behrens

Der Cord-Mantel wünscht sich zurückhaltende Begleiter. Wie zum Beispiel dunkle Jeans und zarte Tops. Die Farbe ist eine wunderschöne Liaison zwischen wilden Beeren und einer Prise Zimt. Das Ergebnis ist eine perfekte Herbstfarbe.

Larissa Titze (23) setzt auf einen Mix aus glatten und strukturierten Stoffen. Gute Wahl! Cord und Seide, Leder und Grobstrick oder Spitze und Wolle harmonieren super miteinander und machen ein Outfit spannend.

Der Cord-Mantel ist bei Vero Moda in der Ernst-August-Galerie für 59,99 Euro erhältlich. Die Jeans kostet 49,99, das Top 26,99 Euro und den schwarzen Schal gibt es für 24,99 Euro.

Geknöpfter Mini

Rockig: Larissa Titze trägt eine Cord-Kombo von Vero Moda. Quelle: Christian Behrens

Schon im Sommer waren sie an Kleidern, Blusen und Röcken zu sehen: große, plakativ angebrachte Knöpfe. Dieser Trend geht im Herbst in die Verlängerung.

Sehr begehrt sind jetzt Komplett-Outfits aus Cord. Larissa Titze (23) trägt zum rostroten Rock mit Knopfleiste die passende Jacke. Eine gute Wahl dazu ist das coole Bandshirt. Das Oberteil sollte immer in den Rockbund gesteckt werden. Das formt eine hübsche Silhouette und schmeichelt der Figur.

Den Cord-Rock gibt es beiVero Moda in der Ernst-August-Galerie für 24,99 Euro. Die passende Jacke kostet 19,99 Euro und das schwarze-Rocker-Shirt gibt es für 39,99 Euro.

Schicke Nena-Mütze

Design von Nena: Diese Cordmütze gibt es bei Tom Tailor. Quelle: Hersteller

Popsängerin Nena ist unter die Designer gegangen. Zusammen mit ihrer Tochter Larissa (29) hat die 59-Jährige eine eigene Kollektion für Tom Tailor entworfen. Die Kleidungsstücke sind inspiriert von den Siebzigerjahren und modern interpretierten Retro-Elementen.

Die Schiffermütze aus Cord passt nicht nur wunderbar zu den restlichen Kreationen aus der Kollektion. Auch zum Lieblingsstrickpullover oder unserem „Geht immer“-Alltagsoutfit kombinieren wir das Trendteil. Außerdem schützt die Mütze unser Haar bei frischem Herbstwind vor fiesem Durcheinanderwirbeln.

Die Cord-Mütze ist bei Tom Tailor in der Ernst-August-Galerie für 29,99 Euro erhältlich.

Zimtfarbenes Zipperkleid

Zimt steht ihr gut: Larissa Titze trägt ein Zipperkleid von Vero Moda ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Im zimtfarbenen Kleid aus Babycord macht Larissa Titze (23) eine hervorragende Figur. Derbe Boots und die schwarze Bikerjacke sorgen dafür, dass das Outfit alltagstauglich wird. Da Baby- oder auch Feincord viel mehr Längsrippen aufweist als breitere Cordarten, fühlt sich das Material besonders weich und samtig an.

Die Farbe steht dem Herbsttyp mit seinem warmen Teint übrigens besonders gut. Passende Kombi-Partner für Zimtbraun sind Terrakotta, Curry, Moos- und Olivgrün sowie Purpur.

Das Kleid von Vero Moda in der Ernst-August-Galerie kostet 59,99 Euro. Die Jacke gibt es für 39,99 Euro.

Rosa Blazer fürs Büro

Büro-Outfit: Der rosa Blazer ist vom Label Tom Tailor. Quelle: Hersteller

Sucht noch jemand ein neues Büro-Outfit? Bitteschön. Der rosa Cord-Blazer kann nämlich eine ganze Menge. Ganz seriös mit schwarzer Skinny-Jeans, Blusentop und Stiefeletten oder lässiger in Kombination mit weiteren Pastellfarben. Zarten Flatterkleidern verpasst er einen gekonnten Stilbruch.

Der schmal geschnittene Blazer sollte figurnah, aber nicht knalleng sitzen. Der Stretchanteil sorgt für Bewegungsfreiheit.

Der Blazer aus rosa Cord ist bei Tom Tailor in der Ernst-August-Galerie für 79,99 Euro erhältlich. Übrigens funktioniert auch der Komplett-Look wunderbar. Eine Cord-Hose im selben Farbton gibt es für 69,99 Euro.

Cremeweiße Culotte

Schick, aber sportlich: Larissa Titze trägt eine Cord-Culotte von Vero Moda. Quelle: Christian Behrens

Schick und sportlich in einem Outfit? Das geht. Larissa Titze (23) macht ihre cremeweiße Culotte aus Breitcord zur Basis ihres Outfits. Der kurze Kapuzenpullover und der karierte Blazer ergeben einen tollen Stilbruch.

Grundsätzlich gilt für Cord: Je breiter die Rippenstruktur, desto lockerer sollte das Kleidungsstück sitzen. Sonst trägt es nämlich schnell auf. Bei der Culotte mit ihrem bequem geschnittenen Bein besteht da keine Gefahr.

Die Hose ist bei Vero Moda in der Ernst-August-Galerie für 39,99 Euro erhältlich. Den Hoodie gibt es für 26,99 Euro. Der Blazer kostet 54,99 Euro und die Tasche 29,99 Euro.

Von Janina Scheer