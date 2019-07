Hannover

Vom Restaurant „Bei Mario“ ist nichts mehr übrig – bis auf die Wände. „Wir haben das Lokal komplett entkernt und saniert“, sagt Feyzi Ekinci (54), „das war nach 50 Jahren mal fällig.“ Unter den alten, abgehängten Decken verliefen bislang Kabel. „Die haben wir neu verlegt, die Decken rausgerissen. Dadurch ist das Restaurant fast zwei Meter höher.“

Seit Januar laufen die umfassenden Umbauarbeiten am Hohen Ufer. „Hier wurden 34 Container à 7,5 Kubikmeter entsorgt“, sagt Ekinci, der mit seinem Bruder Cemal Can (52) und seinem Sohn Erdal (32) das „Aresto“, das „A’Mura“ und das „Anesis“ an der Bödekerstraße betreibt.

Kupferfarbene Lampen im 50er-Stil

Drei Bereiche bietet der neue Italiener – sie werden durch Elemente wie antike Gitterwände unterteilt. Das Lokal wirkt dadurch wie ein großer, transparenter Raum. Rund um den Thekenbereich sind Hochstühle arrangiert, linkerhand betritt man einen gemütlich-rustikalen Trattoria-Bereich. Zur Rechten liegt der Restaurantbereich, den Ekinci und seine Planer im Ambiente der 1950er Jahre eingerichtet haben. Die Stühle an den Holztischen sind stilistisch gemischt, an der hohen, gold gespachtelten Decke hängen kupferfarbene Lampen.

Transparent: Im „A’Mura“ wurden viele antike Elemente verbaut. Quelle: Dröse

Überall im „A’Mura“, was soviel wie „An der Mauer“ bedeutet, können Gäste originelle, liebevolle, antike Details entdecken. Durch ein Kirchenfenster fällt diffuses Licht, in den Terrakottaboden sind hübsche Fliesen eingelassen, eine französische Wendeltreppe führt zu einer Empore, auf der künftig der Wein gelagert wird. Die (ebenfalls vollständig sanierten) Toiletten betritt man durch antike Haustüren, die sogar noch über einen Briefschlitz verfügen. „Das haben wir alles in Belgien und den Niederlanden auf riesigen Antikmärkten gefunden. Alles, was wir verbaut haben, ist original und alt. Neu kann ja jeder“, sagt der Gastronom mit einem Grinsen.

Allein der Pizzaofen kostet 48.000 Euro

Genauso war das Team vorgegangen, als im vergangenen Jahr das „Aresto“ nebenan komplett saniert wurde. Etwa 700.000 Euro flossen in die Renovierung des griechischen Lokals, für das neue „A’Mura“ wurde sogar rund eine Million Euro fällig – allein der 2,7 Tonnen schwere Pizzaofen aus Italien kostete 48.000 Euro. Ausgaben, die Feyzi Ekinci für sinnvoll hält.

„Man muss Investitionen immer langfristig sehen“, sagt der Wirt, der seit 30 Jahren in Hannovers Gastroszene mitmischt. Zudem hat er über die Jahre eine veränderte Erwartungshaltung der Gäste beobachtet. „Heute muss man etwas Neues bieten, das Konzept und das Ambiente müssen überzeugen, man muss sich optisch absetzen“, sagt der 54-Jährige und lacht: „Vor 20, 30 Jahren war es wesentlich einfacher, Gastronomie zu machen.“

Aufwendig im Detail: Die Toiletten betritt man durch alte Haustüren mit Briefschlitz. Quelle: Dröse

Etwa fünf Pizzen, sechs Pastavariationen, einige Fleisch- und Fischgerichte und saisonale Empfehlungen will das „A’Mura“-Team künftig täglich von 11.30 bis 22.30 Uhr anbieten, „wir brauchen keine Karte, die uns erschlägt“, sagt Ekinci. Preislich soll alles im Durchschnitt der italienischen Restaurants in Hannover liegen. Pizzen kosten ab acht Euro, Pasta ab zehn Euro, ein Rinderfilet soll es für etwa 26 Euro geben.

Ekinci bietet mehr als 600 Plätze am Hohen Ufer

Bei der Weinkarte liegt der Schwerpunkt auf italienischen Sorten, aber auch ausgewählte deutsche Weine – die Spezialität des „Aresto“ – werden serviert. „Das Fachmagazin ,Vinum’ hat die Aresto-Weinkarte gerade zum zweiten Mal hintereinander ausgezeichnet“, berichtet der Gastronom stolz. Und auch bei der „Nacht der Gastronomie“ im März sahnte das „Aresto“ ab: Ekinci bekam den Publikumspreis überreicht.

Gemeinsam verfügen „Aresto“ und „A’Muro“ am Hohen Ufer nun über 320 Innenplätze und 300 Sitzgelegenheiten unter freiem Himmel. „Das ist ein absolutes Schmuckstück hier“, sagt Feyzi Ekinci über den Standort an der alten Stadtmauer. Durch neue Gastronomiebetriebe wie das „Buddha Bowl“ an der Pferdestraße und das Lokal „Stadtmauer“ nebenan sei eine deutliche Belebung spürbar: „Das Hohe Ufer wird zur Flaniermeile, hier ist endlich die richtige Bewegung drin“, sagt der 54-Jährige zufrieden.

Von außen: Die neue Fassade am Hohen Ufer. Quelle: Dröse

Mit dem „Aresto“ (hier geht es zum Restauranttest der Neuen Presse) wird Ekinci wie stets beim Maschseefest vertreten sein, am 31. Juli geht es am Nordufer los. Kollidiert das nicht mit der Eröffnung des neuen Lokals? „Nein“, sagt der Gastronom, „wir machen einfach auf, wenn wir fertig sind.“

Von Julia Braun