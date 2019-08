Hannover

Es wird noch einmal warm, da sollte man so oft es geht einen Ausflug an den See oder ins Schwimmbad einplanen. Von Spritzpistole bis zum Bodyboard – wir zeigen , was man außer Badehose und Handtuch einpacken sollte.

Zum Reiten

Hallo Sommer! Mit diesem XXL-Einhorn ist Mega-Badespaß garantiert. Und natürlich zieht dieses fantasievolle Floß alle Blicke auf sich. Das riesige Einhorn schaukelt seine Reiter sanft über die Wellen, man kann auf ihm wunderschön träumen, aber auch hervorragend herumtoben. Aber Vorsicht: Bei leichtem Windgang gehen auch gerne mal mit ihm die Zügel durch und es treibt ab. Da muss der Reiter eben gut aufpassen. 222 mal 116 mal 130 Zentimetern ist das Einhorn groß, zugelassen ist es für Kinder ab sechs Jahren. Bis zu 80 Kilo trägt das Fabelwesen sicher auf dem Wasser, an zwei Griffen am Hals kann man sich auch festhalten. Ein Tipp: Unbedingt eine entsprechende Luftpumpe mit zum Badestrand nehmen, denn das Aufblasen dauert schon seine Zeit. Bei Kaufhof ist das Einhorn aktuell um zehn Euro reduziert und kostet noch 19,99 Euro.

Zum Schwimmen

Der Wasserhandschuh. Quelle: Hersteller

Leider auch als Wasserratte ohne Schwimmhäute geboren? Zum Glück gibt es Wasserhandschuhe, die bei diesem Problem Abhilfe schaffen. Mit ihnen kann man hervorragend austesten, ob man mit Schwimmhäuten tatsächlich mehr Speed im See bekommt. So viel sei verraten: Das Schwimmen mit den Handschuhen ist anstrengender als man denkt. Zu einem echten Kraftakt wird es, wenn man vorhat, richtig Strecke zu schwimmen. Wer Lust auf dieses Training hat: Die Schwimmhäute gibt es bei Karstadt für 15,99 Euro.

Zum Schutz

Die Badehaube. Quelle: Hersteller

Bei diesen Badekappen kann kein Kind „Nein“ sagen. Ganz im Gegenteil: Die lustigen Schwimmhauben aus Silikon sehen nicht nur wirklich witzig aus, sie sind außerdem hochelastisch, verkleben nicht, ziehen – ganz wichtig! – auch nicht an den Haaren und sind leicht aufzusetzen. So kann man seinen Nachwuchs immer gut im Wasser erkennen, und die Haare bleiben schön trocken. Es gibt ganz verschiedene Tier-Modelle von Katzen bis Schildkröten. Bei Karstadt-Sporthaus kosten die Kinder-Badekappen von Beco 8,99 Euro.

Zum Abwerfen

Die Wasserbomben. Quelle: Hersteller

Riesenspaß für alle Wasserratten: Wenn sich diese kleinen, knautschigen Tiere erst einmal so richtig schön mit Wasser vollgesogen haben, lassen sie sich perfekt werfen. Das Beste daran: Der Fänger wird mit einem Riesenplatsch nass. Ob als Ball oder als wiederverwendbare Wasserbombe – die Bälle machen riesigen Spaß und sind ideal für große Wasserschlachten. Es gibt sie bei Karstadt Sporthaus, oben in der Schwimm- und Bademodenabteilung für jeweils 2,95 Euro.

Zum Trainieren

Die Ziehboje. Quelle: Hersteller

Gut zu schwimmen, reicht nicht? Der Pullbuoy sieht zwar etwas seltsam aus, ist aber ein gute Trainingshilfe, um die Oberkörpertechnik beim Schwimmen zu verbessern. Das Teil wird zwischen die Beine geklemmt und balanciert so den Körper aus. Und während die Beine ruhig im Wasser liegen, kann man sich ganz auf den Oberkörper konzentrieren, Kraft aufbauen, die Ausdauer steigern, die Technik verbessern und Schwimmstile wie Schmetterling üben. Allerdings ist der Pullbuoy keine Schwimmhilfe, er schützt nicht vorm Ertrinken. Bei Karstadt Sporthaus kostet er 17 Euro.

Zum Tauchen

Die Schnorchelmaske. Quelle: Hersteller

Easybreath ist eine Vollgesichts-Schnorchelmaske, mit der man ganz einfach unter Wasser sehen und atmen kann. Denn der Schnorchel ist so in der Maske integriert, dass man durch die Nase atmen kann. Ein Entlüftungsventil sorgt für das Abfließen des Wassers, die Maske hat einen Antibeschlagschutz für gute Sicht. Bei Declathon gibt es die Maske in drei Größen. Die Kindermaske eignet sich für Sechs- bis Zehnjährige und kostet 24,99 Euro. Für Erwachsene gibt es die Größe S/M und M/L. Die Maske ist derzeit reduziert auf 19,99 Euro.

Zum Wellenreiten

Das Bodyboard. Quelle: Hersteller

Mit einem Bodyboard im Wasser Spaß haben – das ist für Kinder einfach super. Das Olaian-Board von Decalthon ist ideal, um auszuprobieren, ob das Board das richtige Wasserspielzeug ist. Es kostet 11,99 Euro und ist für Kinder zwischen 25 und 49 Kilo geeignet. Tipp: Am besten einen Neoprenanzug oder ein langärmliges Top anziehen, um Hautirritationen beim Baden zu vermeiden.

Zum Spielen

Das Bocciaspiel. Quelle: Hersteller

Man kann ja nicht immer im Wasser herumtoben – ein Spieleklassiker für den Strand ist Boule oder Boccia, wie die italienische Variante heißt. Gespielt werden kann es zu zweit zu viert oder zu sechst. Ein Spieler wirft die Zielkugel aus dem vorher festgelegtem Wurfkreis. Jetzt werfen die Mannschaften der Reihe nach und versuchen, ihre Kugeln möglichst nahe an die Zielkugel zu werfen. Man darf dabei auch Kugeln der Gegner wegschießen. Im weiteren Verlauf muss immer die Mannschaft werfen, deren Kugeln am weitesten von der Zielkugel entfernt liegen. Die Mannschaft, die ihre Kugeln näher platziert hat, hat gewonnen. Bei Galeria Kaufhof kostet das Spiel 9,99 Euro.

Von Maike Jacobs