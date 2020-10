Hannover

Deutschlands TV-Zuschauer kennen sie als Moderatorin des Boulevard-Magazins „Blitz“. Sicher aus dem Dschungelcamp, in dem sie 2004 die Lästerschwester gab und gegen Mariella Ahrens (51) und Susan Stahnke (53) stichelte. Und als späte Mutter, die mit 50 mit ihrem 16 Jahre jüngeren Lebensgefährten Philipp-Marcus Sattler (37) eine Tochter bekam. Dass Caroline Beil (53) auch eine sehr gute Jazz-Sängerin ist, bewies die gebürtige Hamburgerin am Sonnabend bei der Eröffnung der ZAG-Arena (ehemals TUI-Arena).

Vor 500 Gästen war sie mit kraftvoller Stimme der Stargast. Beil absolvierte in Los Angeles eine Gesangsausbildung, vielleicht ist das Talent auch vererbt. Vater Peter war als Schlagersänger mit zwölf Songs in den Charts. Martin Argendorf (65), Präsident der Lindener Narren, bekannte: „Dass sie so fantastisch singen kann, wusste ich nicht.“ Argendorf hatte mit Ehefrau Jeanette und Freunden gerade eine Griechenland-Kreuzfahrt auf der „Mein Schiff 6“ hinter sich, von der zwölf Corona-Fälle in der Besatzung gemeldet wurden. „Wir hatten uns schon vorsorglich in Quarantäne begeben“, erzählte Argendorf, aber die Besatzung war doch nicht infiziert.

Live-Musik und Handball

Anstecken von der guten Stimmung ließen sich 500 Gäste, darunter die neue Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann (35), Fußball-Lehrer Mirko Slomka (53), HC-Chef Nico Röger (33) und Presseclub-Chef Jürgen Köster (71). In der viertgrößten Halle Deutschlands gab es drinnen Bundesliga-Turnen und Drittliga-Handball mit dem TuS Vinnhorst – und im Foyer Reden, Interviews, Live-Musik und sogar Bier, Wein und Cocktails. Bei Indoor-Events eine Seltenheit in Corona-Zeiten. Für ZAG-Boss Martin Weiß (71) hatte das Event der langjährige 96-Stadionchef Thorsten Meier (55) organisiert, der gerade bei der Zeitarbeitsfirma als Geschäftsführer eingestiegen ist.

Zwischen MHH und ZAG pendelten Ex-VWN-Vorstandschef Eckhard Scholz (57) und Ehefrau Cornelia (55). Tochter Juliana (25) hatte ihnen drei Tage zuvor das fünfte Enkelkind geschenkt – Anna-Maria. Stolz zeigten sie die Handy-Bilder herum und Scholz bekannte: „Ein guter Grund, dass wir wieder mehr in Hannover sind.“

Von Christoph Dannowski