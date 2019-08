Hannover

Und plötzlich ist da dieses Brummen und Zwitschern. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge fliegen hier auf Blumenwiesen vor und hinter den pittoresken Häusern, im Gegensatz zur City flattern hier noch Amseln herum. Und da ist mehr: Riecht es wirklich würzig oder steigt einem automatisch das Aroma von Salbei in die Nase, wenn man das entsprechende Straßenschild gesehen hat?

Im Nordosten Hannovers wirds öko

Der Weg ist einfach: Kaum hat man mit dem Fahrrad die laute und stickige Podbi hinter sich gelassen und ist in den Heidkampe gefahren, da wird es schon ruhiger. Nach etwa einem Kilometer biegt man rechts ab und braucht eigentlich nur noch den grünen Namen zu folgen, um die Grasdachsiedlung zu finden: Im Wiesenkampe, Salbeiweg, In den Seggen, Im Zittergras oder In den Binsen. Oder man schaut hoch auf die Wiesen, die als Dächer die zum Teil bunt bemalten Häuser bedecken.

Der Dorfcharakter macht es

„Ich komme ursprünglich vom Dorf und habe das hier wiedergefunden“, sagt Brigitte Meyer-Grube (57), die mit ihrem Mann Thomas Grube (67) seit den Anfängen hier lebt und heute mal wieder Besuch von Tochter Sina (30) und Enkel Mika (15 Monate) hat. „Mika soll das Siedlungsleben mitkriegen, wir wohnen hier um die Ecke“, erzählt seine Mama, die hier „eine tolle Kindheit“ hatte. Ein Grund: „Jeder kennt hier jeden, es ist wirklich eine Dorfgemeinschaft“, weiß Sozialpädagoge Thomas Grube. Und auch, dass man zuweilen mehr Zeit einplanen muss, wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Es gibt ja immer mal etwas zum Quatschen mit den Nachbarn.

Gerade hat der Sozialpädagoge den pensionierten Lehrer Friedrich Knostmann (68) getroffen, um ihn – erfolglos – zu fragen, ob er eine Garage übrig hätte. Ökosiedlung hin oder her, Autos sind hier im Norden Hannovers noch gefragt. Vor 35 Jahren, als das Projekt entstand, brauchte man die Fahrzeuge, um Werkzeug, Holz und andere Baumaterialien zu transportieren. Wenn es nicht doch geliefert wurde, weil man gemeinsame Bestellungen aufgab, um dadurch jede Menge Geld zu sparen.

Geigerin mit Hammer und Nägeln

Und wie tickten die Leute hier so? „Wir wohnten damals in Hemmingen in einer Etagenwohnung, wo man abends nicht mehr musizieren durfte, weil die Nachbarn meckerten“, erzählt Dirigentin Anna-Sophie Brüning (47), die elfjährig mit ihrer Mutter, einer Geigerin, hierher zog. „Meine Mutter sagte einfach, wir bauen jetzt ein Haus, so war damals der Spirit“, erinnert sie sich lächelnd an den Zeitgeist in dieser Siedlung. Geigerinnen, die auf gesunde Hände angewiesen sind, klopften plötzlich Nägel in die Wände, schleppten Holz und krochen aufs Dach, um den Rollrasen auszulegen. „Wir bekamen aber Hilfe von Freunden, Nachbarn und den Hilfslehrern aus den Architektenbüros, sonst wäre alles krumm und schief geworden.“ Dafür gab es abends „halbe Orchesterproben, endlich konnte man üben, wann man mochte“.

Nicht nur das: Die Kinder kletterten auf Bäume und tobten über die nahen Lahe-Wiesen, obwohl das Projekt zwei Spielplätze vorsah. „Brauchte man nicht“, sagt Knostmann. „Die hatten hier alles zum Spielen.“ So wie Dirigentin Brüning, die nach Jahren im Ausland mit Mann und drei Kindern (5,8,12) ins Haus der Mutter zog. Das Leben und das Lernen in der nahen Waldorfschule mische sich, sagt sie. „In Hannover könnte ich nicht woanders als hier leben. Die Kinder sind so glücklich hier. Der Spirit ist geblieben. Ich finde ganz viel davon wieder, auch bei den neuen Bewohnern.“

Viele von den Pionieren sind noch da

Die Zeit scheint im besten Sinne stehen geblieben zu sein, auch wenn die tapferen Pioniere von damals heute graue und weiße Haare tragen. „Wir sind in den zweiten Bauabschnitt gezogen, etwa ein halbes Jahr nach den ersten“, erzählt Knostmann. „Neun von ursprünglich elf Familien sind noch da.“

Eine von ihnen heißt Karin Blüher (82). Die Fotografin zog mit ihrer Tochter in die Grasdachsiedlung, „Ich hatte 3000 Mark aus dem Bausparvertrag, keine Ahnung vom Bauen und dachte: Entweder es klappt oder nicht“. Es klappte. Bis heute hat sie 350 000 Mark, also umgerechnet 179 000 Euro, ins Haus gesteckt, dafür empfindet sie es „wie eine zweite Haut“. Aber aller Anfang war schwer. „Es gab ja nur den Rohbau, alles andere hat man selbst gemacht“, erzählt Knostmann. Handwerker hatten Wände aufgestellt, „dann kam der Installateur und verlegte die Leitung und das war’s“. Böden, Laibung für Fenster und Fensterrahmen, Fliesen, Bäder – alles entstand in Eigenarbeit. Gut, dass es die Selbsthilfelehrer, die Anleiter des Architektenbüros, gab. „Die wurden herumgereicht, da hieß es öfter: ,Wenn der bei dir fertig ist, krieg ich ihn aber’“, sagt Blüher grinsend.

„Glück unter Gras“

Und dann stand die damals größte Ökosiedlung Deutschlands. Die Architekten Hermann Boockhoff und Helmut Rentrop, die den Grasdach-Traum erst mit der Waldorf-Schule realisiert hatten, schafften mit der Grasdachsiedlung ein europaweit einmaliges Projekt. „Glück unter Gras“ nannte es „Die Zeit“.

Dieses Glück spürt man etwa im Haus von Blüher, deren „zweite Haut“ – obwohl Reihenhaus – ganz individuell gestaltet und gebaut ist. Herzstück ist der Ofen, der mit trockenem Holz geheizt wird, „hier kann man sogar darauf kochen“. Aus ihren Reisen nach Myanmar und Indien kam die Idee, die Laibung gelb und grün und blau zu streichen.

Wer wohnt in der Lehrergasse?

Die Nachbarschaft war und ist natürlich auch nicht unwichtig. „Wir teilten uns ein bisschen nach Berufsgruppen auf“, berichtet Thomas Grube. Doch ob in der Journalisten-, Sozialpädagogen- oder Lehrergasse – anpacken musste jeder. „Ich kann als Sozialpädagoge Bleistifte krumm biegen“, so Grube lachend, der dann doch mehr auf der Pfanne hat. „Wenn man hier wohnt, muss man sich das beibringen“ sagt seine Frau. Oder die Nachbarn fragen, „man lebt ja hier schließlich wie auf dem Dorf“.

Das Bullerbü-Haus macht aber auch Arbeit

Es war echte Pionierarbeit – ab Oktober 1983 entstand die Siedlung „Laher Wiesen“, bezogen wurden die Häuser ab April 1984. 70 Häuser in verdichteter Bauweise, „eine richtige Ökosiedlung, ein Novum damals, eine neue Denkrichtung“, erinnert sich Friedrich Knostmann (68).

Eigentlich darf man auf einem privaten Grundstück nur eine Fläche x bebauen, um nicht allzu viel Naturfläche zu versiegeln. „Wir haben ja Grünes auf dem Dach und die Wege sind auch Natur“, sagt Karin Blüher. Nachbar Knostmann sieht das auch so: „Was wir unten aus der Erde wegnehmen, packen wir oben wieder drauf.“

Das Gute an Grasdach ist die Haltbarkeit, seit 35 Jahren ist die Wiese nach oben verlagert, „es war in den Jahren nichts“, so Blüher.

Wie aber funktioniert ein Grasdach? Im Inneren des Hauses ist die Holzverschalung, darauf kommen eine Spanplatte, dann eine Filzmatte, darauf eine leinendurchwebte Plastikfolie. Nun folgen zwei Erdschichten mit unterschiedlichen Mischverhältnissen von Erde und Tonkügelchen, „das ist gewichtssparend“, erklärt Ex-Lehrer Knostmann. Zum Schluss wurde Rollrasen auf die Dächer gelegt, die in der Erde wurzelten – schon war das Grasdach fertig.

Fotografin Karin Blüher wohnt seit 35 Jahren hier. Quelle: Christian Behrens

Bei dem Projekt sei es nicht nur um die Ökobauweise (die heute viel strenger geregelt ist) gegangen, meint Friedrich Knostmann, sondern auch um ein soziales Miteinander. Man schaute, wer in die Hausreihen passte, wo Kinder waren, wo Tiere dazu gehörten. Immerhin gab es eine zweijährige Bauplanung, bevor man ernst machte.

35 Jahre später wohnen noch viele der Pioniere hier, zum Teil eben auch ihre Kinder wie Anna-Sophie Brüning, die nach Jahren mit ihrem Nachwuchs wiederkam. Und die hier vieles, so auch die Wärmeversorgung, schätzt. „Unsere Einheit hat ein Blockheizkraftwerk. Das ist eben auch eine wirtschaftliche Gemeinschaft, die unabhängig von der Versorgung der Stadt ist“, lobt die Musikerin. Friedrich Knostmann: „Wir haben keine individuellen Heizungen in den Häusern, sondern Heizungsgruppen. Das hat den Vorteil, dass es sparsamer ist und dass man im Haus keine Therme braucht.“

Wer nun aber glaubt, der Bullerbü-Charme ist unvergänglich, der irrt. „Die Häuser sind sehr pflegeintensiv“, so Knostmann. „Einmal im Jahr muss man hoch aufs Dach, schauen, was da wächst und das dann auch auskrauten.“ Alle paar Jahre ist ein neuer Anstrich fällig, denn „sonst vergammelt das Holz“. „Wir müssen nicht nur streichen, das Holz muss auch abgeschmirgelt werden“, erzählt Karin Blüher. Das kostet: Früher hätte man selbst gewerkelt, „heute macht das kaum noch jemand selbst, aber dann sind auch 4000 bis 5000 Euro für Handwerker weg“, so Knostmann.

Von Petra Rückerl