Kretschmers Meisterschülerin Dominique Watral eröffnet Shop

Hannover

Ein Tüllrock mit bunten Perlen dazu derbe Doc Martens. Dominique Watral (29) vereint viele Stile, kombiniert verschiedene Welten. Nicht nur bei ihrer Kleiderwahl – die Designerin setzt das Prinzip auch in ihrem eigenen Laden um. „Das Süß“ an der Hildesheimer Straße 353a verbirgt hinter den Goldlammetta-Vorhängen viele Überraschungen. Woher kommt der eigenwillige Name? „Das war schon immer eine Floskel, die ich häufig benutzt habe“, erklärt Watral. Es sollte der Name werden für „einen Ort, an den man gerne geht, wo es schön ist. Eben süß.“

Aber nicht im Sinne von niedlich, wie die 29-Jährige beteuert, die nicht nur eigene Kreationen verkauft, sondern auch Labels wie „Eyescream“ oder Papeterie von „Herzblatt“ führt. Am Eröffnungswochenende Ende November gingen Stirnbänder, mit Patches veredelte Pullover, Kimonos aus Seide, Bomberjacken in Lurexoptik (à la Gucci), Illustrationen, Lederhandtaschen und handgemachter Schmuck von Ibridi über die Ladentheke.

„Guidos Masterclass“ war eine Challenge

Erst im Mai war Watral mit einem weiteren Hannoveraner, Robin Rau (28, Enkel der verstorbenen Konzertlegende Fritz Rau), in derVox-Show „Guidos Masterclass“ zu sehen gewesen. Der Designer, der sonst bei „ Shopping Queen“ die 500-Euro-Outfits der Kandidatinnen beurteilt, nahm Nachwuchstalente unter seine Fittiche. „Durch ihn habe ich gelernt, dass ich ein Team-Mensch bin, obwohl ich sonst ja immer alleine arbeite“, sagt Watral rückblickend über den Weg, der bis ins Halbfinale führte. „Ich bin daran gewachsen, am Ende war es eine Challenge.“

Traumhaft: Ihr Hochzeitskleid hat Dominique Watral selbst geschneidert. Quelle: privat

Mitgemacht habe sie, um Kontakte zu knüpfen und Menschen wie Designer Wolfgang Joop (75) oder Model Karolina Kurkova (35) zu treffen. „Als Designerin habe ich mich dort nicht weiterentwickelt“, sagt sie nüchtern. Sie habe Kretschmer zwar auf der Fashion Week in Berlin wieder getroffen und zusammen mit „Masterclass“-Sieger Laurent Hermann Progin den Models beim Fitting zu helfen. Aber: „Ich sammle Inspirationen eher auf Reisen – nach Marrakesch oder nach Dublin zum Beispiel.“

Die Ideen lässt sie in den schönsten Tag im Leben vieler Frauen einfließen. Nach Schneiderlehre und Modedesign-Studium in Hamburg hat Watral bei „ Hermès“ in der Luisenstraße gejobbt. Was sie dort gelernt hat? „Menschen niemals nach ihrem Äußeren beurteilen.“ 2017 hat sie ihr Label „Brautkraut“ gegründet. Das Ergebnis sind Hochzeitskleider, die auch gern mal unkonventionell sind – denn Watral schneidert auf die Persönlichkeit zu. Für eine Kundin entwirft sie gerade ein überlanges T-Shirt, aus dem unten viele Plissees entwachsen sollen.

„Ich bin keine Änderungsschneiderei“

Zu ihrer eigenen Hochzeit dieses Jahr mit ihrem Mann Phil (31) hat sie sich selbst einen Traum in weiß geschneidert und für das Ringkissen einen alten Stoff ihrer Mama umgearbeitet. „Auch Kundinnen dürfen gern alte Stoffe oder Dinge zum Umgestalten mitbringen“, sagt sie. Und betont mit einem Schmunzeln: „Nur eine Änderungsschneiderei bin ich nicht.“ Dafür zeigt sie soziales Engagement: Pro Brautkleid spendet Watral einen gewissen Betrag an den Verein „Violetta“ in Hannover, der sich um Jugendliche und Frauen kümmert, die sexueller Gewalt ausgesetzt waren.

Augen auf: Watral führt in ihrem Laden ausgefallene Labels. Quelle: Michael Wallmüller

„Das Süß“ ist mehr als ein Atelier: In der Umkleidekabine kommt das Licht von einer Dinosaurierlampe, die ihr Vater entworfen hat. Auf der Toilette steht ein Kaugummiautomat mit Ringen und Süßigkeiten. Die petrol- und goldfarbenen Wände im Verkaufsraum sind mit Malereien von Freundinnen versehen. Klar zu erkennen: Das Konterfei von Künstlerin Frida Kahlo (†47). „Die Porträts hat eine befreundete Tätowiererin aus Hamburg gemalt.“ Katharina Löwe werde am 27. und 28. Januar im Rahmen eines Shopping-Events im „Das Süß“ auch tätowieren.

„Die nächsten Wochen sind voll mit Anproben von Bräuten“, freut sich Watral. Und denen will die junge Frau mit den Sommersprossen die Hochzeit versüßen.

Kunst an der Wand: Dominique Watral hat Künstlerin Frida Kahlo im Laden. Quelle: Michael Wallmüller

Von Luisa Verfürth