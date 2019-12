Vier Tanz-Weltmeister bei Susanne Bothes Winterball

Hannover

Das war ein großer Auftritt: Antonina Skobina (30) und Denys Drozdyuk (34) sind Weltstars mit Wohnsitz im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Die Tanz-Weltmeister, die in der NBC-Show „World of Dance“ auch Jurorin J.Lo Jennifer Lopez (50) schwer beeindruckten, waren für den vierten Winterball der Tanzschule Susanne Bothe am Sonnabend zum ersten Mal nach Hannover gereist. Und der mit 1500 Besuchern ausverkaufte Kuppelsaal begeisterte die schüchterne Antonina: „Ich habe selten einen so schönen Saal gesehen.“

Weltstars treffen sich im Kuppelsaal des HCC

Tanzschul-Chefin Susanne Bothe (62) und ihre Töchter Barynia (32, moderierte die Nacht mit NP-Mann Christoph Dannowski) und Anissa (30) hatten mit Sandra (32) und Steffen Zoglauer (37) noch ein Spitzenpaar verpflichtet, die Berliner sind zweifache Europa- und vierfache Weltmeister in der Kür. Hinter den Kulissen stellten alle vier Profis fest, dass sie als Kinder ihre Kunst im Ahorn Tanzclub Berlin erlernt hatten. Nun sind sie globale Jetsetter.

Skobina und Drozdyuk reisten noch in der Nacht weiter, ihr nächstes Engagement ist in Hongkong. Jongleur Claudius Sprecht (46) aus Basel ist in zehn Tagen schon wieder in der Stadt. Der Schweizer ist einer der Stars des Weihnachtscircus auf dem Schützenplatz, der am 17. Dezember Premiere hat.

Von DAN