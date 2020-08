Hannover

Bitte Freunde anrufen und Getränke kalt stellen! Ein hochsommerliches Wochenende steht an, bessere Bedingungen für eine Grillparty gibt es nicht. NP-Koch Karl-Heinz Friedel empfiehlt Kabeljau im Pancetta-Mantel, Rinderfilet mit Minzpesto und Rib-Eye-Steak mit Paprika-Feta-Dip. Der Profikoch empfiehlt übrigens, im Grill eine Ruhezone einzurichten, in der keine starke Hitze herrscht und das Fleisch nach dem scharfen Anbraten entspannen kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich ein Einstechthermometer. So oder so: Schönes Wochenende!

Kabeljaufilet im Pancetta-Mantel

Gegrillter Kabeljau im Schinken-Mantel. Quelle: Behrens

Die Schalotten schälen und fein würfeln. Den Schnittlauch waschen und in sehr feine Röllchen schneiden. Die Kapern und Sardellenfilets fein hacken. Die Limette waschen und mit der Reibe (nur das Grüne) abreiben, dann halbieren, den Saft auspressen und auffangen. Die hart gekochten Eier pellen und fein würfeln.

Die Crème fraiche mit Milch, Senf, Limettenabrieb, Schalottenwürfel, Schnittlauch und Ei in einer Schüssel mit einem Schneebesen zu einer Sauce Tartare verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Rotweinessig, Zucker und einem Spritzer Worcestersauce abschmecken. Die Tomaten waschen, den Strunk herausschneiden, halbieren und mit einem Teelöffel das Innere entfernen. Die Sauce Tatare einfüllen, beiseite stellen.

Den Kabeljau kurz waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Mit jeweils drei Scheiben Pancetta einwickeln. Ein Bogen Alufolie mit einem halben Esslöffel Olivenöl auspinseln, den Kabeljau mittig auflegen und mit etwas Limettensaft beträufeln. Das Ganze gut einfalten, so dass eine geschlossene Tasche entsteht. Den Kabeljau auf den glühend heißen Grill legen und von jeder Seite zwei bis drei Minuten grillen. Danach die Päckchen für etwa vier Minuten auf der Ruhezone lagern.

Den Kabeljau auf vorgewärmte Teller legen, die Alufolie vorsichtig auffalten und die gefüllten Tomaten anlegen. Mit Petersilie garnieren.

Zutaten für 4 Personen 4 Kabeljau-Loins(Rückenfilet ohne Gräten) à 200 Gramm 2 Esslöffel Olivenöl 12 Scheiben Pancetta 2 Tomaten 1 Limette, unbehandelt 2 hart gekochte Eier 2 Schalotten 200 Gramm Crème Fraiche 2 Esslöffel Milch (3,5 Prozent Fett) ½ Teelöffel scharfer Senf 2 eingelegte Sardellenfilets 1 Teelöffel Kapern 1 Bund Schnittlauch 4 Stängel Petersilie 1 Esslöffel Rotweinessig Worcestersauce Salz, Pfeffer, Zucker Außerdem: 1 feine Zestenreibe Alufolie

Rinderfilet mit Minzpesto

Feines Filet mit Minz-Tomate. Quelle: Behrens

Die Minze waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Die Pinienkerne in einer beschichteten Bratpfanne bei mittlere Hitze goldbraun rösten. Die Orange waschen und die Hälfte mit der Zestenreibe abreiben. Die Knoblauchzehe pellen und grob zerkleinern.

Alles zusammen in einen Mixer geben und mit Traubenkernöl, Kümmel und dem geriebenen Parmesan kräftig mixen. Dieses Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken und bei Bedarf mit dem neutralen Öl auf die gewünschte Konsistenz bringen. Die Petersilie waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen.

Die Tomaten waschen, den Strunk entfernen, halbieren und mit einem Teelöffel das Innere entfernen. Das Pesto einfüllen und die Tomaten beiseite stellen. Die Rinderfilets auf dem glühend heißen Grill von beiden Seiten vier bis fünf Minuten grillen, so dass die Filets eine gute Farbe bekommen. Danach für fünf Minuten auf der Ruhezone lagern. Auf vorgewärmte Teller legen, mit Salz und Pfeffer würzen und die gefüllten Tomaten anlegen. Mit Petersilie garnieren.

Zutaten für 4 Personen 4 Rinderfilets à 200 Gramm 2 Tomaten 1 kleines Bund Minze 4 Stängel Blattpetersilie 1 Esslöffel Pinienkerne 80 Gramm Parmesan 1 unbehandelte Orange 1 Messerspitze Kümmelpulver 1 Knoblauchzehe 200 Milliliter Traubenkernöl (neutrales Öl nach Bedarf) Salz, Pfeffer Außerdem: 1 Zestenreibe 1 Mixer oder Pürierstab

Rib-Eye-Steak mit Paprika-Feta-Dip

Saftiges Rib-Eye mit Feta-Creme. Quelle: Behrens

Zwiebeln und Knoblauch schälen und grob klein schneiden. Die Tomaten waschen, halbieren und die Blüte entfernen. Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch in einem Mixer pürieren. Nach und nach den Feta einbröseln. Den Essig, das Öl und die Kräuter dazu geben und einmal kräftig durchmixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Paprika waschen und vierteln, den Strunk und den Samen entfernen und die Schote fein würfeln. Die Würfel mit einem Esslöffel unter den Feta-Dip heben.

Die Tomaten waschen, den Strunk entfernen. Mit einem spitzen, schlanken Messer die Tomaten sternförmig mittig einschneiden, dabei auf Gleichmäßigkeit achten. Die Tomaten vorsichtig auseinanderdrehen, mit einem Teelöffel aushöhlen und beiseite stellen.

Die Rib-Eye-Steaks mit Küchenkrepp trocken tupfen und auf den glühend heißen Grill legen. Pro Seite fünf bis sechs Minuten grillen, bis die Steaks eine schöne Farbe bekommen haben. Danach die Steaks die gleiche Zeit auf der Ruhezone lagern. Das Fleisch auf vorgewärmte Teller legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Dip in die Tomaten füllen, dazugeben und mit der Petersilie garnieren.

Zutaten für 4 Personen 4 Rib-Eye-Steaks à 300 Gramm (am besten mit kleinem Durchmesser, damit sie schön hoch sind) 250 Gramm Feta-Käse 2 Tomaten 1 rote Paprikaschote 4 Schalotten 3 Esslöffel Olivenöl 4 Esslöffel Rapsöl 2 Esslöffel Rotweinessig 3 Gramm Paprikapulver, edelsüß 4 Gramm Paprikapulver, geräuchert 2 Zehen Knoblauch 1 Esslöffel Oregano 1 Teelöffel Thymian 3 Strauchtomaten 4 Esslöffel Rapsöl 4 Stängel Blattpetersilie Salz, Pfeffer

