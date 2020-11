Hannover

Als kleiner Junge hat er mit den Bällen meistens nur herumgeworfen, „mit acht, neun Jahren habe ich gemerkt, dass ich was reißen kann. Mein Ballgefühl ist einfach gut.“ Er hatte recht: Heute ist Connor Verney (15) Meister des Golfclubs Isernhagen – und zwar sowohl in der Jugend- als auch in der Herrensparte! In drei Runden à 76, 74 und 75 Schläge puttete sich der Schüler mit Abstand an die Spitze seines Vereins. Zur Orientierung: Ein sehr guter Spieler benötigt für einen typischen 18-Loch-Golf-Platz 72 Schläge.

Nachdem er zunächst in der Jugendmannschaft mitgespielt hat, ist Verney nun bei den Herren mit dabei. Und einen kennt er dort besonders gut – seinen Vater Paul (55). Der IT-Projektmanager hat seinen Sprössling einst mit seiner Leidenschaft ansteckt, ihn mit auf den Platz geschleppt. „Papa hat mich immer angespornt“, erklärte der Teenager der NP. Er grinst: „Und heute bin ich besser als er. Locker.“ Connors Handicap beträgt derzeit 3,2.

Anzeige

Seit Corona hat Connor ein „Putting Green“ zu Hause

Mittlerweile besitzt der Zehntklässler des Gymnasiums Isernhagen um die 16 Schläger, am Anfang der Corona-Pandemie musste sogar das Trampolin im heimischen Garten seinem Hobby weichen: Familie Verney hat dort einen Kunstrasen-Parcours aufgebaut. Auf dem sogenannten „Putting Green“ können sie nach Lust und Laune Bälle einlochen und Schläge üben, ohne raus auf den Platz fahren zu müssen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Ich könnte wahrscheinlich noch besser sein“, so der 15-Jährige über sein Talent, „aber ich sitze auch gerne im meinem Zimmer und zocke Videospiele.“ In der dunklen Jahreszeit wird er dafür wieder mehr Zeit haben, die sportliche Saison ist soeben beendet worden. Wobei: Jetzt steht Techniktraining an, so ein Golfball will exakt getroffen werden, um sein Ziel zu erreichen.

15-Jähriger genießt den Sport im Grünen

„Manchmal habe ich überlegt, hinzuwerfen“, gesteht der Schüler, der sich auch in Fußball („ein Tag hat gereicht“), Tischtennis, Eishockey und Badminton versucht hat. „Aber Golf ist eine der entspannendsten und faszinierendsten Sportarten überhaupt. Mich beruhigt es, in der Natur zu stehen und zu spielen.“ Seit einem Jahr ebenfalls dabei: Mutter Karin. „Ich musste ihn ja immer fahren, irgendwann habe ich dann auch einen Anfängerkurs gemacht.“ Eine ganz schön golfverrückte Familie.

Von Mirjana Cvjetkovic