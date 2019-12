Gökhan Gürhan: „Stress ist Gewohnheitssache“

Hannover

Er leitet „Mel’s Diner“ an der Hildesheimer Straße: Gökhan Gürhan (33). Der NP erzählt er, warum er gern Gastgeber ist.

Warum sind Sie Wirt?

Eigentlich wollte ich nach meinem Schulabschluss eine Ausbildung als Hotelfachmann machen, dann habe ich aber eine passende Ausbildung als Restaurantfachmann gefunden. Damit kam ich in die Gastronomie, die wurde meine Berufung. Wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus (lacht).

Wo haben Sie zuletzt richtig gut gegessen?

Bei Mama zu Hause.

Was kocht sie am besten?

Lahmacun, man sagt ja immer, wie die eigene Mama kriegt es keiner hin und das stimmt. Es machen zwar viele, aber so wie bei Mama schmeckt es nie.

Wo essen Sie denn in und um Hannover gern auswärts?

Im „Kumkapi“ an der Kanalstraße, das ist ein kleines türkisches Fischrestaurant. Es ist das einzige in Hannover, dass diese türkische Atmosphäre bietet, sogar mit Live-Musik. Gern gehe ich auch ins „Enchilada“ in der Altstadt. Seit meinen Flitterwochen in Mexiko bin ich ein Fan von diesem Essen. Beim„Pizza-Pazza“ in Bemerode ist es auch schön, es gehört einem guten Bekannten.

Was würden Sie nie essen?

Schlange oder Krokodil. Sowas, wo man schon denkt, das kann man nicht essen.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Wirt?

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und ganz wichtig: Spaß an seinem Beruf. Jeder kann das nicht machen. Ausdauer ist ebenfalls wichtig, manchmal ist die Arbeit nach acht Stunden nicht getan, manchmal sind es auch 16 stunden, wenn viel los ist. Das muss man dann mit sich, mit seinem Körper und mit Zuhause ausmachen können. Wer das nicht gewohnt ist, der kommt nach einem Tag nicht mehr zur Arbeit.

Gastronomie stresst. Wie schaffen Sie sich Ausgleich?

Nach 15 Jahren ist der Stress Gewohnheitssache. Nach der Arbeit tun mir zwar die Füße weg, aber nicht so, dass ich erstmal Urlaub brauche (lacht). Da entspannt man dann zu Hause oder mit Kurztrips. Die mache ich auch gern in die Türkei, auch zum Fußball gucken.

Wie beschreiben Sie den perfekten Gast?

Er sollte probierfreudig sein, Spaß beim Essen haben, also gern essen wollen und nett sein. Wenn er gut gelaunt ist, ist das auch super. Er sollte einfach eine positive Ausstrahlung haben, Interesse an deinem Restaurant haben und sich über das Essen freuen.

Was ist die Todsünde in der Gastronomie?

Unfreundlichkeit. Als Wirt ist man ja Dienstleister und wenn der Kunde nicht zufrieden ist, dann kommt er auch in 80 Prozent der Fälle nicht wieder. Das ist natürlich schlecht für das Geschäft.

Welche fünf Lebensmittel würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Brot, Wasser, das ist ganz wichtig, Kaffee, Obst, vor allem Mandarinen, die mag ich sehr gern und dann noch Reis, den esse ich auch sehr gern.

Von Stella-Sophie Wojczak