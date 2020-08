Hannover

Seit letztem Jahr ist Marcus Reinert (33) Geschäftsführer in „Reimanns Eck“. Er hat in dem urigen Lokal Frühstück und Brunch am Tisch eingeführt.

Wie haben Sie die Wochen des Corona-Shutdowns erlebt?

Wir haben die Aktion „Gutes Essen Hannover“ mit Gastro Trends ins Leben gerufen – mit VW und befreundeten Gastronomen. Beim Caterer Hagedorn wurde das Essen gekocht, vorbereitet und nachmittags ausgefahren an Krankenhäuser, Altenheime und an den Bauwagen für Obdachlose hier am Weißekreuzplatz. Alles ehrenamtlich. Von meinen älteren Stammgästen habe ich mir die Festnetz-Telefonnummern geben lassen. Für die haben wir auch gekocht und ihnen das Essen nach Hause gebracht.

Verkaufen Sie seit Corona mehr außer Haus?

Vor Corona war es sehr selten, danach gab es vermehrt Nachfragen. Es ist zwar die gleiche Qualität, aber ein anderes Feeling, wenn man im Restaurant isst. Manche haben wirklich viel Angst gehabt. Viele Stammtische auch, die hier Doppelkopf spielen zum Beispiel. Die sind erstmal weggeblieben. Aber langsam kommen sie wieder.

Seit wann gibt es Frühstück im „Reimanns Eck“?

Seit Mai 2019. Ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne frühstücken geht, im „Corner“ in Linden zum Beispiel. Viereinhalb Monate Vorbereitungszeit hatten wir für die Frühstückskarte. Man sagt, dass man drei Jahre braucht, bis sich das Frühstück rentiert hat, aber mittlerweile ist am Wochenende beim Frühstück mehr los als mittags.

Was erwartet den Gast im „Reimanns Eck“ zum Frühstück?

Wir bieten viel geröstetes „Gaues“-Brot an und regionales Fleisch der Fleischerei Handke aus Godshorn. Röstbrot mit Avocado und confierten Tomaten ist schon ein Klassiker. Und wir bieten Tischbrunch an: Bei „Tischlein deck dich“ wird für 24,90 Euro alles an den Tisch gebracht: Rührei, Croissants, Obst, Brötchen, Käse … Und wenn ein Schälchen alle ist, bestellt man nach – ohne Aufpreis. Das läuft sehr gut.

Gibt es einen Klassiker im „Reimanns Eck“ ?

Wir haben ein Brett mit fünf Häppchen, das sind Porzellanschälchen mit kleinen Portionen Königsberger Klopsen, gebeiztem Lachs, Ochsenbacke, Spätzle mit Röstziebeln ... Die kann man untereinander schön teilen und mit Familie oder Freunden probieren. Im Winter ist es die Rinderroulade. Die läuft bei uns ohne Ende. Und auch das „50/50“ ist beliebt: eine halbe Rinder- und eine halbe Kohlroulade.

Welche Speisen würden Sie auf einsame Insel mitnehmen?

Auf ein richtig gutes Wiener Schnitzel mit Preiselbeeren, Bratkartoffeln und Salat könnte ich nicht verzichten. Dafür würde ich alles geben. Darf ich nur nicht zu oft essen, sonst sehe ich bald aus wie eine Kugel. (lacht).

Ist das „Reimanns Eck“ eher ein Bier- oder ein Wein-Restaurant?

Die Leute trinken hier inzwischen viel mehr Wein als früher. Wir haben auch eine neue Weinkarte. Während Corona haben wir sie neu zusammengestellt. Unsere Einkaufsleitung hat gerade eine Weintour gemacht, verschiedene Winzer angefahren und persönlich kennen gelernt. Seitdem trinken die Leute unglaublich viel Wein.

Was ist eine Eigenschaft, die ein Wirt haben muss?

Du kannst das nicht erlernen. Wirt wird dir in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind selber lange in der Gastronomie gewesen und hatten „Das Parkschloss“ in Nordhausen im Südharz. Es ist ein anspruchsvoller Job. Schließlich bist du auch immer ein bisschen Hobbypsychologe für deine Gäste und Mitarbeiter. Du musst einfühlsam sein, darfst nie schlechte Laune haben, sollst den Stammgästen zuhören, immer ein offenes Ohr haben und musst immer da sein. Man ist schon ein bisschen Kindergärtner für Erwachsenen.

Brauchen Sie einen Ausgleich zu Ihrer Arbeit?

Ich bin immer gern in anderen Restaurants und probiere viel aus. Ich gehe auch gern auf Reisen. Dann setze ich mich mit meiner Freundin ins Auto und wir überlegen uns spontan, wo wir hinfahren. Vielleicht mal nach Nordhausen, wo ich geboren bin, oder nach Köln, an den Timmendorfer Strand oder drei Tage nach Berlin. Auf dem Weg checken wir , wo wir schlafen können. Losfahren ohne Plan. Dabei kann ich sehr gut abschalten.

Ihr Vater war ist Koch. Was kocht er besonders gut?

Niemand kocht so ein fantastisches Hühnerfrikassee wie mein Vater. Als Kind habe ich so viel davon gegessen, bis ich mit Bauchschmerzen auf der Erde lag. Ich konnte einfach nicht aufhören.

Sind Sie und Ihr Koch Steffen Schmidt auch saisonal aufgestellt?

Auf jeden Fall. Diese Woche gibt es zum Beispiel eine kalte Buttermilchsuppe mit Radieschen. Ansonsten auch sehr viele mediterrane Gerichte wie die Maishähnchenbrust auf Ratatouille mit Safranschaum oder Tomatenbrotsalat mit Pfifferlingen. Übrigens kann man bei uns von allem eine Probierportion bekommen. Bei Essen, wie bei Weinen auch.

Gab es mal etwas Außergewöhnliches, das Sie im „Reimanns Eck“ erlebt haben?

Letztes Jahr Silvester hatten wir einen Frühschoppen. Bodo vom Ex-Casa sollte auflegen. Ich bestellte Unmengen Wein und Prosecco. Alle schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und meinten „Wer soll das denn alles trinken?“. Am Ende des Tages standen die Leute bis zur Mitte des Platzes. Die Polizei kam fünfmal. Schaffte es aber auch nicht die Menschen von der Straße zu bekommen. Wir hatten nicht ein Getränk mehr. Hätte ich mal mehr bestellt (lacht).

