So ernten Sie Weihnachten Salat und Radieschen

Hannover

Er ist der Profi im Wintergärtnern: Warum er dieses Talent einer Panne zu verdanken hat und wie auch Einsteiger im Dezember frisches Gemüse ernten können, erklärt der Gartenprofi und Buchautor Wolfgang Palme im Interview mit der Neuen Presse.

Herr Palme, wie sind Sie zum Wintergärtnern gekommen?

Es war eine Panne (lacht). In unserer Versuchsstation etwa 100 Kilometer westlich von Wien machen wir seit vielen Jahren Experimente im voralpinen Klima. 2007 haben wir über das ganze Jahr Asiasalate ausgesät und das Wachstum dokumentiert. Dann hat uns der Winter überrascht, wir haben es nicht mehr geschafft, den letzten Satz vorher zu ernten.

Und was ist passiert?

Wir haben die Pflanzen einfach stehenlassen. Asiasalate sollten eigentlich schon bei minus drei bis fünf Grad erfrieren. Wir haben in dieser Region aber zwischendurch Temperaturen von minus 20 Grad. Der Salat hat überlebt – er kannte die Fachliteratur offenbar nicht ...

Eine Revolution der Wissenschaft?

Naja, wir haben dann festgestellt, dass es so gut wie keine Fachliteratur zu Frosthärte-Untergrenzen bei gängigen Nutzpflanzen gibt. Das könnte auch daran liegen, dass dieses klassische Sommer-Winter-Schema in unserem Bewusstsein fest verankert ist. Uns hatte sich eine ganz neue Forschungsstrategie eröffnet.

Wie sah die aus?

Es ging darum herauszufinden, wie man Salate anbaut, damit sie über den Winter optimal nutzbar sind. Wir haben den Winter neu definiert, er geht bei uns von Anfang November bis Ende März, der Vorfrühling ist also dabei. Die „tote Zeit“ im Garten macht ja fast ein halbes Jahr aus.

Warum soll man sie nutzen?

In dieser Zeit „pflücken“ wir Gemüse ja nur aus dem Regal im Supermarkt. Das kommt dann entweder aus dem Süden – und hat hunderte von Transportkilometern auf dem Buckel. Oder es wurde mit künstlicher Belichtung und Heizkraft hier bei uns produziert – ein energetischer Wahnsinn. In 13 Jahren Versuchsarbeit haben wir deshalb den dritten, goldenen Weg ausgearbeitet. Denn man kann eine Fülle von Blatt-, Knollen- und Blattstielgemüsen im Winter nutzbar machen, die viel frosthärter sind, als wir ihnen zugetraut haben.

Ihre wichtigste Erkenntnis?

Das Geheimnis des richtigen Zeitpunktes. Man muss für viele Sorten Sommer und Herbst mitnutzen, um sich im Winter mit Frischgemüse versorgen zu können. Winter ist nun mal keine Hauptwachstumszeit, das Tempo ist deutlich langsamer – man kann diese Monate aber sehr wohl zur Erntezeit machen.

Ist es jetzt schon zu spät?

Nein, Radieschen und Pflücksalate kann man Ende September, und Asiasalate sogar noch jetzt im Oktober säen, dann sind sie zu Weihnachten fertig. Das Zeitfenster variiert um etwa 14 Tage je nach den lokalen Klimabedingungen. Das hängt auch nicht unbedingt vom Frost ab: Licht und Feuchtigkeit sind die Schlüsselfaktoren. Man muss die Pflanzen vor unkontrollierter Feuchtigkeit schützen – es gibt nämlich Pilzkrankheiten, die auch verdammt frosthart sind und dann zu Fäulnis führen. Falscher Mehltau oder Grauschimmel können innerhalb weniger Stunden einen Salatkopf vernichten.

Wie schafft man es, dass der Salat überlebt?

Indem man die Kultur trocken hält – mit einem Dach über den Kopf. Das kann ein kleiner Folientunnel sein, auch in einem Frühbeetkasten sind die Pflanzen gut geschützt. Über Einzelpflanzen kann man eine Glashaube stülpen, die Franzosen nennen sie „Cloches“ – das ist sogar sehr dekorativ im Garten. Die Upcycling-Alternative ist, PET-Flaschen aufzusäbeln und darüber zu stülpen. Wichtig ist aber, dass man für gute Lüftung sorgt: Kästen und Tunnel also lieber über Nacht einen Spalt offen lassen, auch wenn es kühl ist. Denn Kondenswasser darf nicht auf die Blätter tropfen, sonst kommt es zu einer Pilzkrankheitsinfektion.

Wie wichtig ist Wärme? Die Temperaturen gehen im Dezember in den Keller.

Es geht mehr um Licht, der limitierende Faktor ist die Tageslänge. Bei uns in Wien ist der kürzeste Tag des Jahres immerhin noch 8,5 Stunden lang, in Hamburg ist es schon eine Stunde weniger. Wintergärtner in Hannover haben eher nicht mit dicken Schneedecken oder Tiefsttemperaturen zu kämpfen, sondern müssen die begrenzte Lichtmenge nutzen.

Sie empfehlen, ein Gärtner-Tagebuch zu führen?

Wenn man sich notiert, wie sich die Pflanzen entwickeln, bekommt man ein besseres Gespür für das Kleinklima und die unterschiedlichen Anbauflächen im eigenen Garten. Eine Hecke zum Beispiel kann als Windschutz eine entscheidende Rolle spielen.

Warum ist Wind gefährlich?

Nicht, weil er kalt ist, sondern weil die mechanische Bewegung die Pflanze schädigen kann. Gefrorene Pflanzen darf man auf keinen Fall berühren oder ernten. Es stecken Eiskristalle im Gewebe, das bei Bewegung zerstört wird. Es wird dann matschig. Man braucht Geduld für das Wunder des Wintergärtnerns: Taut die Pflanze im Lauf des Tages wieder auf, ist sie wieder knackig und frisch.

Was empfehlen Sie für den Einsteiger?

Erfolgserlebnisse bringen einfache Pflücksalate, die Rosetten bilden. Sie sind widerstandsfähiger als Salatsorten, die ihren Kopf schließen. Grüne Salate behaupten sich im Winter besser, sie wachsen rascher als solche mit roten Blättern. Wer Mitte Oktober die Salatpflänzchen setzt, erntet im Februar. Wichtig ist, immer nur einzelne Blätter im Baby-Leaf-Stadium von außen zu nehmen. Das Wachstum ist natürlich deutlich langsamer als im Sommer.

Was bietet sich noch an?

Radieschen sind perfekt für Einsteiger um diese Jahreszeit. Sobald ein Radieschen seine ersten Laubblätter gebildet hat, geht es in Riesenschritten voran – Weihnachten kann man ernten. Gartenkresse, die man vom Fensterbrett in der Küche kennt, kann man auch draußen säen und ernten, wenn sie etwa zehn Zentimeter lange Blätter gebildet hat.

Welche Sommerpflanzen kann ich stehen lassen?

Mangold und diverse Blattkohle wie Grünkohl sowieso – sie kennt man ja als klassische Wintergemüse. Auch Lauch, Zuckerhut und Rettiche kann man überwintern lassen. Karotten kann man einfach im Beet lassen und mit Verspätung ernten. Aussäen bringt um diese Jahreszeit aber nichts mehr, weil Möhren sehr lange brauchen, um zu keimen.

Wenn ich nur einen Balkon habe ...

... geht fast alles, worüber wir gerade gesprochen haben, auch. Nur Wurzelgemüse wie zum Beispiel Pastinaken sind für eine Kultur im Topf nicht geeignet. Meine Entdeckung sind Zierkohle! Die kennt man oft nur als Dekopflanze im Park, sie schmecken aber ausgezeichnet.

Schmeckt Wintergemüse eigentlich anders?

Mit einer Sensorikerin haben wir den Geschmack des Winters erforscht. Das Überraschende: Er ist süßer als der Sommer. Fingerdicke Bundkarotten schmecken Weihnachten viel süßer als im Juli. Radieschen, bei denen man im Sommer nur unterschiedliche Schärfegrade unterscheidet, schmecken süß.

Was ist noch anders?

Die Textur. Wintersalate aus dem Frühbeetkasten sind zarter als im Sommer – da müssen sich die Blätter gegen die kräftige UV-Strahlung wehren.

Ihr Appell?

Nicht in den Winterschlaf verfallen! Sie verpassen sonst diese Frische und unglaubliche Lebendigkeit in der nur so genannten „toten Jahreszeit“ im Garten. Eine gewisse Freilufttauglichkeit braucht man dafür, aber es tut Gesundheit und Seele gut, draußen zu sein.

Das Buch Dieses Buch ist eine Ode an die vermeintlich „tote Zeit“ im Garten: „Ernte mich im Winter“ (Löwenzahn, 178 Seiten, 24,90 Euro) ist nicht nur ein Leitfaden für Hobbygärtner, die sich auch ab Oktober mit saisonalem Gemüse versorgen wollen. Der Untertitel „Säen, wachsen, glücklich sein“ steht auch für die Philosophie hinter Wolfgang Palmes Gartenregeln: Raus an die frische Luft, keine Angst vor Kälte, die Natur spüren. Hilfreich sind die ausführlichen Steckbriefe von mehr als 30 Gemüsesorten, außerdem macht ein kleiner Rezeptteil Lust auf Mangold, Winterkresse oder Pastinake.

Von Andrea Tratner