Das sind die Stars der „Throne Con“ in Hannover

Hannover

In der TV-Serie ist der Kampf um den Eisernen Thron zwar längst entscheiden: Am 27. September kann man am Flughafen Hannover nochmal eintauchen in die Kultserie „ Game of Thrones“. Flughafen-Sprecher Sönke Jacobsen erzählt im Interview, wie die Vorbereitungen auf das Ereignis laufen und welche Extrawünsche die Stars haben. Zehn Schauspieler kommen zum exklusiven Fan-Treffen, zur „Throne Con“. Die NP stellt sie vor und erklärt das Event des Jahres für Fans – und verlost 5x2 Tickets.

Asha Graufreud

Alfie Allen ist Theon Graufreud. Quelle: Helen Sloan/HBO

Gemma Whelan ist Asha Graufreud, die ältere Schwester von Theon ist eine furchtlose Kriegerin, die sich in der Männergesellschaft der Eiseninseln behauptet. Sie versucht Theon aus den Fängen von Ramsay Bolton zu befreien – und ist schockiert von Theons Schwäche. Auf den Eiseninseln beansprucht sie nach dem Tod des Vaters den Thron, Theon (der inzwischen geflohen ist) verzichtet zu ihren Gunsten, doch Onkel Euron reißt die Macht an sich. Asha schließt sich Königin Daenerys an, erobert die Eiseninseln zurück – und sitzt am Ende als Oberhaupt eines der Reiche der Königslande am Tisch, um über das Schicksal von Jon Schnee zu entscheiden.

Info „Throne Con“ Die „Throne Con“ findet am 27. September von zwölf bis 20 Uhr im Maritim Airport Hotel am Flughafen statt. „Regular Tickets“ mit Einlass ab 10.30 Uhr, freier Sitzplatz-Wahl während der Bühnen-Talks und Throne-Con-Schlüsselband kosten 77,25 Euro. Das „Winter is coming“-VIP-Ticket kostet 237,25 Euro – Einlass ist bereits um zehn Uhr, es gibt garantierte Sitzplätze in den ersten Reihen, ein Schlüsselband, einen Autogramm-Gutschein und einen Gutschein für ein Gruppen-Fotoshooting mit den Stars. Vorab buchen kann man für 100 Euro das Gruppenfoto mit Ausdruck (20x30 Zentimeter) mit den Stars und Einzelaufnahmen mit Schauspielern (40 bis 100 Euro). Nur gegen Bargeld kann man Autogramme (20 Euro), ein Selfie am Autogrammtisch (20 Euro), Gruppen- oder Einzelfotos als Datei (15 Euro pro Person) kaufen. Wichtig: Film- und Audioaufnahmen während der Bühnen-Talks sind nicht erlaubt. Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein (oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten).

Theon Graufreud

Alfie Allen ist Theon Graufreud. Quelle: Helen Sloan/HBO

Die tragischste Figur der Serie: Alfie Allen spielt Theon Graufreud von den Eiseninseln, der als Kriegsgeisel bei den Starks in Winterfell aufwächst, ein enger Freund von Robb Stark wird. Theon verrät den König des Nordens und reißt die Macht auf Winterfell an sich. Später gerät er in die Fänge des sadistischen Ramsay Bolton, Theon ist ein gebrochener Mann. Doch als auch Sansa Stark von Bolton gequält wird, besinnt Theon sich auf alte Loyalitäten und verhilft ihr zur Flucht. Nach der Rückkehr zur Eiseninsel unterstützt er Asha, doch seine Angst holt ihn immer wieder ein. In der finalen Schlacht gegen die Armee der Toten wächst er über sich hinaus.

Hodor

Kristian Nairn spielt in „Game of Thrones" Hodor. Quelle: HBO

Er hat nicht viel Text, aber einen entscheidenden Auftrag: Kristian Nairn spielt Hodor – einen einfältigen Pferdeknecht im Haus Stark. Nachdem Theon Graufreud Winterfell an sich gerissen hat, begleitet Hodor Rickon Stark und den gelähmten Bran Stark. Das Ziel ist die große Mauer, wo Jon Schnee Wache hält. Der hellsichtige Bran enthüllt, wie der bärenhafte Knecht seine Sprache verlor. Er sagt immer nur „Hodor“ – das steht für „Hold the Door“. An jenem Tor rettet er Bran und den anderen das Leben.

Goldy

Hannah Murray ist Goldy. Quelle: PA WIRE

Hannah Murrays Rolle wächst im Lauf der Serie, ihre Figur Goldy ist eine der Töchter von Craster, einem Wildling jenseits der Mauer. Sie ist schwanger von ihm und fürchtet um ihr Baby – denn Craster tötet seine Söhne. Sam, der mit Jon Schnee unterwegs ist, überredet Goldy, mit ihm zu kommen. In ganz sachten Schritten wird aus den beiden ein Paar, Sam nimmt sich auch des Jungen an, Goldy wird seine treue Begleiterin. Nach dem Sieg gegen den Nachtkönig das Happy End: Goldy und Sam erwarten ein Baby.

Meera Reet

Ellie Kendrick spielt die junge Adelige Meera Reed. Quelle: HBO

Die Britin Ellie Kendrick spielt Meera Reet, die ihren kleinen Bruder Jojen begleitet – denn der hat Visionen, in denen er die tragende Rolle von Bran Stark als „dreiäugigen Raben“ erkennt. Meera und ihr Bruder begleiten Bran, Hodor und Osha auf der Reise in den Norden. Die Kämpferin Meera steht jenseits der Mauer Bran mit ihrem Schwert zur Seite. Nach der Rückkehr nach Winterfell ist Meera enttäuscht, als Bran nicht mal „Danke“ sagt, als sich die Wege trennen. Ein bitterer Abschied.

Nymeria Sand

Jessica Yu Li Henwick ist Nymeria Sand. Quelle: EPA

Die britische Schauspielerin Jessica Henwick hat Wurzeln in Singapur – dieser Hauch von Exotik passt hervorragend zu ihrer Figur Nymeria Sand. Die zweitälteste Bastard-Tochter des Prinzen Oberyn Martell von Dorne ist eine der acht Sandschlangen – verführerischen Kämpferinnen. Gemeinsam mit zwei Schwestern und Ellaria, der Geliebten des Vaters, will sie dessen Tod rächen. Ihr Ziel ist Königin Cersei Lennister. Doch Nymeria fällt dem fiesen Euron Graufreud in die Hände, der sie im Kampf mit ihrer eigenen Peitsche erdrosselt.

Osha

Natalia Tena ist Osha. Quelle: imago

Natalia Tena ist Britin mit spanischen Wurzeln, sie spielt die Wildlingsfrau Osha, die in den Süden fliehen muss, weil ihr Ehemann zu einem Untoten wurde. Von Robb Stark wird sie gefangen genommen, kann aber als Magd auf Winterfell überleben. Sie freundet sich mit dem gelähmten Bran an. Als Theon Graufreud Winterfell an sich reißt, flieht sie mit Hodor, Bran und Rickon. In den Norden (das Ziel von Bran) will sie jedoch aus Angst vor den Untoten nicht – sie geht mit Rickon zu den Umbers und läuft in eine Falle von Ramsay Bolton. Ihr Todesurteil.

Harry Strickland

Marc Rissmann ist Harry Strickland. Quelle: dpa

Er springt erst in der achten Staffel auf den „ Game of Thrones“-Zug auf: Der Deutsche Marc Rissmann spielt Harry Strickland – einen heimatlosen Söldner, Generalhauptmann der legendären Goldenen Kompanie. Die kauft Königin Cersei Lennister, um die Hauptstadt Königsmund gegen ihre Rivalin Daenerys Targaryen zu verteidigen. Strickland muss sich vor Cersei verantworten, dass er zwar 20.000 Männer aber keinen Elefanten für den Kampf hat. In der finalen Schlacht hat er den Drachen von Daenerys nichts entgegenzusetzen, er stirbt.

Jaqen H’Ghar

Tom Wlaschiha spielt in "Game of Thrones" die Rolle des Jaqen H’ghar. Quelle: HBO

Der Deutsche Tom Wlaschiha spielt Jaqen H’hgar – einen Mann, der eigentliche keinen Namen und auch kein Gesicht hat. Er ist „Niemand“, kann Identitäten wechseln, ist ein ausgebildeter Attentäter. In der zweiten Staffel begegnet er der jungen Arya Stark, die sich alleine durchschlägt und schützt sie in einigen Situationen. Er gibt ihr eine Münze und das Losungswort ,„Valar morghulis“ mit auf dem Weg, der sie in der fünften Staffel zur Ausbildung bei ihm auf der Insel Braavos führt. Arya muss in der harten Schule von Jaqen H’gar viel erdulden, bis sie selber eine Gesichtslose werden kann.

Shae

Sibel Kekilli ist Shae. Quelle: Sloan

Die deutsche Schauspielerin Sibel Kekilli begeisterte in ihrer Rolle als Prostituierte Shae sogar George R. R. Martin, der die „Lied von Eis und Feuer“-Epen verfasst hat. In einem Interview bedauert er, dass sie bereits in der vierten Staffel sterben musste. Bis dahin ist sie aber eine bemerkenswerte Figur: Shae ist die selbstbewusste Mätresse von Tyrion Lennister, dem kleinwüchsigen Sohn von Tywin Lennister. Tyrion liebt Shae, muss sie aber in Königsmund verstecken – er fädelt ein, dass sie Zofe von Sansa Stark wird, die als Geisel gehalten wird. Als Tyrion mit Sansa zwangsverheiratet wird, gewinnt die Eifersucht Überhand – Shae verrät Thyrion. Und stirbt durch seine Hand.

Flughafen-Sprecher: So laufen die Vorbereitungen auf die „Throne Con“

Herr Jacobsen, wie laufen die Vorbereitungen für die „Throne Con“?

Auf Hochtouren – und das schon seit Monaten. Die erste Idee für das Event ist vor etwa einem Jahr entstanden, seitdem stecken wir in den Planungen. Grundsätzlich sind wir hier am Flughafen dank unserer Lesereihe „Erleben und Erlesen“ gut aufgestellt, haben viele Erfahrungen gemacht, uns positioniert. Für die Convention haben wir uns viele Gedanken gemacht, was den Fans wohl gefallen würde.

Verraten Sie uns ein Highlight!

Neben Walk Acts wird es die Möglichkeit geben, sich die Unterschriften der Stars tätowieren zu lassen.

Wie sind die eigentlich so? Stars gelten manchmal ja als exzentrisch. Gibt’s Extrawünsche?

Die meisten haben keine Star-Allüren, geben sich ganz natürlich. Tom Wlaschiha beispielsweise war es wichtig, dass er während der Veranstaltung selbst liest. Dann gibt es andere, die bestehen auf Business-Class-Flügen.

Nach welchen Kriterien wurden die zehn „ Game of Thrones“-Schauspieler eigentlich ausgesucht?

Klar ist: Die A-Kategorie wäre natürlich immer wünschenswert. Allerdings muss man schauen: Wer ist finanzierbar und bei wem ist es eher schwierig? Was bei dieser „Throne Con“ nach meiner Kenntnis einzigartig ist: Drei der Schauspieler stammen aus Deutschland, das gab es so noch nie.

Zwischenzeitlich gab es eine Änderung, zwei Schauspieler wurden ausgetauscht. Warum?

In den Verträgen mit den Künstlern steht, dass sie wegen dringender Dreharbeiten absagen können. Wir mussten dann zwar neu planen, aber dass so etwas vorkommt, ist ganz normal.

Warum kosten Fotos und Autogramme mit den Darstellern eigentlich extra?

Die Leute geben dafür das Geld gerne aus, weil sie so die Garantie haben, dass sie ihr Foto, ihr Autogramm auch bekommen. Anders, als wenn man am Flughafen oder am Hotel vor der Tür wartet, und auf eine solche Begegnung hofft.

Es heißt, dass am Tag der „Throne Con“ British-Airways-Piloten streiken. Die meisten Künstler reisen aus London an. Und nun?

Gehen wir kein Risiko ein und lassen die Stars für die Veranstaltung privat einfliegen.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Wenn die Fans ihren Stars ganz nah kommen können und zufrieden nach Hause gehen. Persönlich bin ich gespannt auf Sibel Kekilli.

Mehr über die Planungen der „Throne Con“:

Von Mirjana Cvjetkovic und Andrea Tratner