GOP: So verzaubert das neue Weihnachtsmusical Teresa Enke

Die größte Attraktion für die kleinen Besucher steht schon vor der Tür des Varietés an der Georgstraße: Ein überdimensionales Schaukelpferd empfängt die Besucher der Premierenvorstellung von „Der Prinz und das wilde Mädchen“ – mit der Eigenproduktion, einem Mix aus Musical, Artistik, Show und Reimen, will das GOP neue Wege gehen.

Und bleibt bei anderen Dingen der Tradition treu: „Ich freu mich auf die Show, das ist hier immer spannend“, sagt Carlo (11), Sohn von Herrenhäuser-Chef Christian Schulz-Hausbrandt (44). Und schiebt hinterher: „Das Büfett ist aber auch toll.“ Denn das besteht wie immer aus Gummibärchen, Zuckerwatte, Popcorn, Schokokuss-Brötchen.

Teresa Enke freut sich auf eine „Auszeit“

Für Teresa Enke (43) gehört das GOP-Weihnachtsmusical zum ersten Mal zum Jahresprogramm. „Das ist Quality-Time mit meiner Tochter, eine kleine Auszeit“, freut sich die Witwe des einstigen Nationaltorwarts Robert Enke (†32). Am 10. November jährt sich zum zehnten Mal der Todestag des Mannes, der auch das Tor von Hannover 96 hütete. Sicher eine Zäsur für die kleine Familie, ein Jahrestag, der Enke und ihre Tochter Laila (10) wieder ins Rampenlicht rücken wird. „Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung“, sagt sie dann auch.

GOP-Fans: Anneke und Christian Schulz-Hausbrandt mit Carlo (links) und Hugo. Quelle: Christian Behrens

Für ihn hingegen ist der Startschuss gefallen: „Das GOP-Musical ist für uns die Eröffnung der Vorweihnachtszeit“, freut sich Ex-Tennis-Star Nicolas Kiefer (42), der mit Tochter Mabelle (9) schon seit ihrem dritten Lebensjahr dabei ist. „Das ist Tradition“, bekräftigt er. Und ahnt aber auch: „Heute wird es etwas ganz Neues“.

Weg von „Pinocchio“, hin zu „Pupcorn“

„Es war unser Ziel, diesen Schritt zu gehen“, erklärt GOP-Direktor Dennis Bohnecke (41), dessen Tochter Lotta (3) auch im Publikum sitzt, die Abkehr von Traditionsstoffen wie „Aschenputtel“, „Pinocchio“ oder „ Jim Knopf“, die in den vergangenen acht Jahren die Kinder begeistert hatten. Regie-Rebell Markus Pabst (52) hat das Stück zusammen mit Pierre Caesar und dem genialen Entertainer Jack Woodhead (spielt den Hofnarren) auf die Beine gestellt. Basis ist eine vermeintlich verschollene frühe Oper von Musik-Genie Beethoven, Pabst würzt das Ganze mit vielen Reimen, Scherzen und „Pupcorn“ statt Popcorn.

Sie machen gute Laune: GOP-Direktor Dennis Bohnecke (oben links) präsentiert die Macher von „Der Prinz und das wilde Mädchen“. Quelle: Michael Wallmüller

Darum geht es: Der Prinz ( Mark Wartenberg) hat das langweilige Leben am Hof satt, ihn dürstet nach Abenteuer. Doch so richtig mag er seine Komfortzone auch nicht verlassen. Bis er das „wilde Mädchen“ ( Natascha Alicia Pavia) im Zirkus kennen- und lieben lernt. Der König, in dessen Rolle Pabst selber schlüpft, hat natürlich etwas gegen diese Beziehung. Das Schaukelpferd am Eingang taucht in einer Mini-Version auf der Bühne übrigens wieder auf – das GOP steht in diesem Stück zu seinen Varieté-Wurzeln und zeigt auch Artistik.

Opa-Enkel-Ausflug: Dieter Schatzschneider ist mit Leevi und Enna unterwegs. Quelle: Andrea Tratner

Die Messlatte liegt hoch. „Ich habe von Regisseur Markus Pabst viel gehört“, teilt „Wir sind Helden“-Musiker Jens Eckhoff (44) Vorschuss-Lorbeeren aus und will genau auf die Melodien horchen. 96-Legende Dieter Schatzschneider (61) genießt den Tag mit den Enkelkindern Leevi (6) und Enna (4): „Das ist die beste Veranstaltung des Jahres – Omas und Opas sollten das nutzen.“ Auch Ex-First-Lady Bettina Wulff (46), die mit ihrem Lebensgefährten Jan-Henrik Behnken (47) und insgesamt drei Kindern die Show sah, lobt „Fantasie und liebevolle Gestaltung. Hier gibt es immer etwas zu lachen und zu träumen.“

„Der Prinz und das wilde Mädchen“ läuft im GOP (Georgstraße 36) bis 5. Januar. Karten kosten 22 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 19 Euro.

