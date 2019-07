Hannover

Am 4. Juli beginnen die großen Ferien und damit die Reisezeit. Damit der Urlaub nicht schon bei der Hinfahrt stressig wird, hat NP-Redakteurin Maike Jacobs Spiele zusammengestellt, die sich perfekt für lange Fahrten eignen – egal, ob im Auto, Bus, Zug oder Flugzeug. Langeweile? Ausgeschlossen!

Zum Knobeln

„Fliegenfänger“ kostet 14,99 Euro bei Smartgames, das Spiel ist für Kinder ab sieben Jahre geeignet. Quelle: Hersteller

Das ist echt knifflig: Die Frösche und Salamander haben Hunger und suchen Nahrung. Fliegen gibt es auch, nur ist es gar nicht so leicht, sie zu erreichen. Dazu muss man die Puzzleteile in richtiger Anordnung auf das Spielfeld legen. Doch je nachdem, wie man die Tiere platziert, wechseln sie ihre Farbe. Und nicht alle Farbkombinationen passen zu den begehrenswerten Insekten. 60 Aufgaben gilt es, bei „Fliegenfänger“ mit den fünf Puzzleteilen zu lösen. Am Anfang geht das vielleicht sogar noch recht schnell. Aber Vorsicht: Die Aufgaben steigern sich im Schwierigkeitsgrad, da können die kleinen Gehirnzellen schon mal ins Rotieren kommen. 14,99 Euro kostet das Spiel für Kinder ab sieben Jahre. Neben vielen anderen Reisespielen kann man „Fliegenfänger“ bei Smartgames bestellen. Auch bei Hugendubel gibt es eine Auswahl der kniffligen Spiele für einen Spieler in der praktischen Reisebox.

Zum Nachbauen

„Magic Puzzle“ (ab fünf Jahren) kostet bei Fridolin’s 14,95 Euro. Quelle: magic puzzle

Aus 48 verbundenen Elementen besteht dieses 3-D-Puzzle. Die Elemente sind drehbar, so kann man sie immer wieder neu kombinieren. Jetzt ist Fantasie und räumliches Vorstellungsvermögen gefragt: So kann man von einer Giraffe bis zu geometrischen Figuren die unterschiedlichsten Formen zaubern. „Magic Puzzle“ (ab fünf Jahren) kostet bei Fridolin’s 14,95 Euro. Wenn die Kinder mehr Herausforderung brauchen, ist der klassische Zauberwürfel eine super Beschäftigung. „Rubik’s Cube“ gibt es in verschiedenen Varianten und Größen bei Fridolin’s. Darunter auch kleinere, aber knifflige Einsteigermodelle.

Zum Merken

Die „Brainbox“ ist für Kinder ab acht Jahren und lässt sich auch alleine spielen (16,99 Euro bei Fridolin’s). Quelle: brain box

Was kann man sich in zehn Sekunden merken? Die „Brainbox“ gibt es zu verschiedenen Themengebieten wie Erfindungen, Dinosaurier, die Welt, Mathe, der Bauernhof und vielen mehr. Zunächst schaut man sich zehn Sekunden das Wimmelbild auf der Karte an, dann wird die Karte gewendet und man muss Fragen zu den Bildern beantworten. In welcher Stadt kann man die Bosporusbrücke überqueren, die Europa und Asien verbindet? Wo fährt man mit der Seilbahn auf den Tafelberg? Liegt die Spanische Hofreitschule in Spanien? Die „Brainbox“ ist für Kinder ab acht Jahren und lässt sich auch alleine spielen (16,99 Euro bei Fridolin’s).

Zum Nachdenken

„Gold-Grube“ von Smart Games kostet bei Hugendubel 10,99 Euro. Quelle: smart gmaes

Klein, schmal, magnetisch: „Gold-Grube“ heißt das Reisespiel, das Gedächtnis und logisches Denken von Kindern ab sechs Jahren schult. 48 Aufgaben gilt es zu lösen, der Schwierigkeitsgrad ist ansteigend. Die Geschichte hinter dem Spiel ist schnell erzählt: Die Goldgräber sind auf der Suche nach Reichtümern. Nur welche Leiter passt in die richtigen Minengänge, um möglichst viel Gold bergen zu können? Wem partout kein Weg einfällt, hier ein Tipp: Am Ende des Heftes gibt es die Auflösung. „Gold-Grube“ von Smart Games kostet bei Hugendubel 10,99 Euro.

Zum Bluffen

9,95 Euro kostet „Maexle“ für Kinder ab acht Jahren bei Fridolin’s. Quelle: Hersteller

Wer blufft am besten? „Maexle“ ist ein Klassiker und wurde einst durch die „Werner“-Filme bekannt, in denen „gemeiert“ wurde. Der erste Spieler schaut sich verdeckt seinen Wurf mit zwei Würfeln an und sagt den Wert des Wurfes – dabei darf er lügen. Der nächste Spieler hat die Wahl: Entweder glaubt er und muss ein höheres Ergebnis erwürfeln, oder er deckt den Wurf auf. Je nachdem, wer recht hatte, werden Punkte verteilt. „Maexle“ ist eine tolle Reiseversion, der Würfelbecher ist ausziehbar und hat einen Deckel, so fliegen die Würfel nicht im Auto herum. 9,95 Euro kostet das Spiel für Kinder ab acht Jahren bei Fridolin’s.

Zum Spielen

Die „Fun-in-the-Box“-Spiele gibt es bei Fridolin’s, sie kosten jeweils 7,95 Euro. Quelle: fun in the box

Spieleklassiker im coolen Design: Game Factory hat eine neue Reihe mit Magnetspielen für unterwegs aufgelegt. Die Verpackung dient gleichzeitig als Spielfläche und dank der magnetischen Spielfiguren kann auch nichts verrutschen. Ob Backgammon, Schiffe versenken, Schach, Tangram, Secret Code oder Hangman – die Regeln sind schnell erklärt und die Kinder ab fünf Jahren gut beschäftigt. Die „Fun-in-the-Box“-Spiele gibt es bei Fridolin’s, sie kosten jeweils 7,95 Euro.

Zum Raten

Bei Galeria Kaufhof kostet „Color Cube“ 29,99 Euro. Quelle: Hersteller

Ideale Grübelmaßnahme für lange Autofahrten: „Color Cube“ funktioniert im Prinzip wie das klassische Sudoku-Puzzle. Man muss die farbigen 3-D-Würfel so lange drehen und einsetzen, bis sich keine Farbe in einer Zeile oder Spalte wiederholt. Das ist aber gar nicht so leicht, schließlich gibt es laut Hersteller mehr als zwei Billionen verschiedene Möglichkeiten, die Würfel zu setzen. Das Sudoku-Spiel ist für Kinder ab acht Jahre kann auch allein gespielt werden. Bei Galeria Kaufhof kostet es 29,99 Euro.

Zum Handarbeiten

7,99 Euro kostet der „Knüpfstern“ bei Galeria Kaufhof. Quelle: Knüpf

So eine Autofahrt kann man ja auch kreativ nutzen. Mit dem „Knüpfstern“ ist das ganz leicht. Egal ob das Kind Freundschaftsbändchen, Haarbänder oder bunte Schnürsenkel anfertigen will: Dank der Einkerbungen kann der kleine Handarbeiter bis zu sieben Schnüre zu einer bunten Kordel verknüpfen. Wer einmal den Dreh raus hat, kann schnell und selbstständig schöne Bänder für sich und seine Freunde machen. Mit etwas Geschick gelingt das sogar schon Vierjährigen. 7,99 Euro kostet der „Knüpfstern“ bei Galeria Kaufhof.

Die Shops Fridolin’s, Lister Meile 21, Telefon 0511/31 23 56. Galeria Kaufhof, Ernst-August-Platz 5, Telefon 0511/ 366 60. Hugendubel, Bahnhofstraße 14, Telefon 0511/367 50. Smartgames im Netz: www.smartgames.eu/de

Für diese zehn Autospiele müssen Sie nichts kaufen!

Kinder auf langen Fahrten zu beschäftigen, erfordert Kreativität. Für diese Spiele brauchen Sie kein bisschen Zubehör.

Wer bin ich? Eine Person denkt sich eine berühmte Persönlichkeit aus, die anderen müssen sie per Ja- und Nein-Fragen erraten.

Ich sehe was, was du nicht siehst? Der Klassiker lässt sich im Auto – sofern man nicht auf der Stelle im Stau steht, schwer spielen. Eine bessere Möglichkeit ist, dass alle Kinder um die Wette Burgen, schwarze Pferde, braune Kühe oder blaue Autos zählen sollen. Wer zuerst zehn Dinge gesehen hat, hat gewonnen.

Teekesselchen: Wer erinnert sich noch? Gesucht werden Worte mit Doppelbedeutung – wie etwa Maus (Tier/ Computer). Zwei Spieler versuchen, die Begriffe gut für die anderen zu umschreiben.

Was ist passiert? Wer keine „Black-Stories-Karten“ (ein Klassiker!) dabei hat, kann sich selbst ein Szenario ausdenken. Beispiel: Ein Mann liegt tot in der Wüste. In einer Hand hat er einen Streichholz, in der anderen eine leere Wasserflasche – was ist passiert? Jetzt sollen alle Kinder ihre Story zum Besten geben.

Ich packe meinen Koffer: So kommt man in Reisestimmung! Reihum sagt jeder, was er in den Koffer packt, muss aber zunächst korrekt die Gegenstände seiner Vorgänger in der richtigen Reihenfolge nennen.

Would-you-rather-Game: Der Befragte muss sich für eine Option entscheiden – zum Beispiel: „Wärst Du lieber sportlich oder hättest du lieber gute Noten?“ Nebenbei ein schönes Spiel, um mehr über seine Kinder zu erfahren.

Das Ja-Nein-Falle-Spiel: Der Spielleiter stellt dem anderen Fragen, die nicht mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden dürfen. Tipp: Es gibt auch fiese Fragen wie: „Möchtet ihr jetzt ein Eis?“ Wem ein „ja“ oder „nein“ rausrutscht, muss in die Rolle des Fragers wechseln.

Witzige Sätze mit Autokennzeichen: Ein Mitspieler wählt ein Autokennzeichen aus. Jetzt müssen alle Mitspieler aus den Buchstaben des Nummernschildes lustige Sätze bilden. Dabei bilden die Kennzeichenbuchstaben die Anfangsbuchstaben der Worte. So kann aus SHG-SL der Satz „Sara hat Gustav sehr lieb“ entstehen.

Wortschlangen aus Doppelwörtern: Ziel ist es, zusammengesetzte Wörter aneinanderzureihen, indem das hintere Wort beim nächsten Wort den vorderen Teil bildet. Zum Beispiel „Straßenbahn – Bahnfahren – Fahrdienst – Dienstwaffe – Waffenrecht“.

Detektivspiel: Ideal für mehrere Kinder auf der Rückbank. Einer ist der Verdächtige. Alle prägen sich ihn genau ein. Dann schließen sie die Augen. Der Verdächtige verändert eine Kleinigkeit, zum Beispiel wechselt er den Armreif auf den anderen Arm. Jetzt dürfen die Detektive die Augen öffnen und müssen herausfinden, was verändert wurde.

Von Maike Jacobs