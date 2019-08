Hannover

Dieses Wetter sollten wir ausnutzen: Wer kann, lädt am Wochenende Freunde, Familie oder Nachbarn zu einem Barbecue ein. Karl-Heinz Friedel vom Restaurant „Vier Jahreszeiten“ hat vier Rezepte zusammengestellt: zwei für Fleischliebhaber, zwei für Vegetarier. Übrigens: Alle Gerichte lassen sich auf dem klassischen Holzkohle- als auch auf dem Gasgrill zubereiten.

Gebackene Süßkartoffel mit Sourcreme

4 Süßkartoffel à ca. 400 Gramm 2 Esslöffel Olivenöl 12 Zweige Thymian ¾ Esslöffel Kümmelsaat 1 Bund Schnittlauch 150 Gramm Crème fraîche 200 Gramm Doppelrahmfrischkäse Salz, Pfeffer Alufolie

Mit Creme: die Süßkartoffel. Quelle: Heusel

Die Süßkartoffeln gründlich waschen, am besten mit einer Küchenbürste vorsichtig abbürsten und mit Küchenkrepp abtrocknen. Die Kartoffeln jeweils mittig auf ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes Alufolie-Stück legen und je mit einem halben Esslöffel Olivenöl beträufeln. Den Thymian waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Je drei Zweige zu den Kartoffeln legen, mit Salz und Pfeffer würzen und in die Alufolie einwickeln. Diese dann bei kräftiger Hitze für 25 Minuten auf einen Holzkohlen- oder Gasgrill legen.

In der Zwischenzeit den Kümmel in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett kurz anrösten, abkühlen lassen und in einem Mörser fein zerstoßen. Schnittlauch waschen, trocken tupfen und in feine Ringe schneiden. Alles mit der Crème fraîche und dem Frischkäse in einer Schale mit einem Schneebesen verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Süßkartoffeln auf vier Teller legen, mit einem Messer einschneiden und mit der Hand aufdrücken. Achtung: heiß! Die Sour Creme mit einem Esslöffel darauf setzen.

Entrecôte mit Fenchel vom Grill

1,5 Teelöffel Fenchelsaat 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner 2 Zweige Rosmarin 10 Esslöffel Olivenöl 1 Biozitrone 2 Entrecôte à 500 Gramm, etwa fünf Zentimeter dick, gut marmoriert und abgehangen. Fleur de Sel (Salzflocken) Alufolie

Mit Brot: das Entrecôte vom Grill. Quelle: Heusel

Fenchelsaat und Pfeffer in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett kurz anrösten, dann in einem Mörser grob zerstoßen. Rosmarin waschen und die Nadeln vom Zweig streifen.

Entrecôte waschen, mit Küchenkrepp trocken tupfen und in eine Küchenschale legen. Die Hälfte der Pfeffer-Fenchelsaat-Mischung mit vier Esslöffeln Olivenöl und der Hälfte der Rosmarinnadeln in einer kleinen Schüssel verrühren. Über das Fleisch geben, zweimal wenden und abgedeckt bei Zimmertemperatur zwei Stunden ziehen lassen.

Restlichen Rosmarin sehr fein schneiden, die Zitrone schälen und nur das Gelbe sehr fein schneiden. Die Zitrone auspressen, den Zitronensaft mit sechs Esslöffeln Olivenöl, der restlichen Pfeffer-Fenchel-Mischung und dem Rosmarin verrühren. In eine kleine Schale abfüllen, später separat zum Fleisch reichen.

Das Entrecôte aus der Schale nehmen, mit Küchenkrepp trocken tupfen und bei kräftiger Hitze (270 bis 280 Grad) auf den Holzkohlen- oder Gasgrill legen. Das Fleisch alle drei Minuten wenden, sodass ein schönes Muster entsteht. Herunternehmen, in Alufolie einwickeln und weitere sechs Minuten auf den Ruhebereich des Grills legen.

Fleisch aus der Alu- folie nehmen. Auf einem Schneidebrett schräg gegen die Faser aufschneiden und gleichmäßig auf vier vorgewärmte Teller legen. Mit Fleur de Sel würzen und die Marinade dazu reichen. Dazu passt Knoblauchbaguette.

Gefüllte Grilltomate

3 Scheiben Toastbrot 15 Gramm Butter 4 große Fleisch- oder Ochsenherztomaten à etwa 200 Gramm 1 Esslöffel Weißweinessig 3 Esslöffel Olivenöl 1 Knoblauchzehe 1 Topf Basilikum 4 Stängel Petersilie 200 Gramm Mozzarella 1 Bio-Zitrone Salz, PfefferMuskatnuss 1 Alu-Grillschale

Mit Basilikum: die Tomate vom Grill. Quelle: Heusel

Gegrillte Sparerips

250 Gramm Ananasfruchtfleisch 2 mittelgroße Zwiebeln 2 Frühlingszwiebeln 1 Knoblauchzehe 1 rote Chilischote 20 Gramm Ingwer 6 Esslöffel dunkle Sojasauce 4 Esslöffel Hoisin-Sauce 1 Messerspitze Zimtpulver 4 Stränge Spareribs à 400 Gramm

Mit Marinade: knusprige Sparerips. Quelle: Heusel

Für die Marinade die Zwiebeln schälen und grob zerkleinern, die Knoblauchzehe schälen, die Chilischote waschen und den Strunk entfernen, den Ingwer schälen und grob zerkleinern, die Frühlingszwiebeln waschen und die Wurzel entfernen. Das Ganze mit Sojasauce, Hoisinsauce und Ananasfleisch fein pürieren.

Die Ribs waschen, mit Küchenkrepp trocken tupfen, Marinade mit einem Pinsel aufstreichen. In einen Gefrierbeutel geben, verschließen und über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen. Restliche Marinade aufheben.

Die Ribs aus dem Beutel nehmen, mit Küchenkrepp abtupfen und auf dem Holzkohlengrill oder Gasgrill bei milder Hitze (150 bis 160 Grad ) abgedeckt für etwa 25 Minuten grillen, gelegentlich wenden. Danach für 45 Minuten in der Ruhezone abgedeckt ziehen lassen. Alternativ im vorgeheizten Backofen (165 Grad Umluft) 25 Minuten auf mittlerer Schiene backen, abschalten und 45 Minuten ziehen lassen. Dann die Ribs bei kräftiger Hitze auf dem Grill Farbe nehmen lassen. Achtung: Das geht sehr schnell. Ribs auf Teller anrichten, und die restliche Marinade separat dazu reichen. Dazu passt frisches Baguette.

