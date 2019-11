So läuft Influencerin Anissa Bothe am liebsten durch Hannover

Hannover

Wir treffen uns in der Tanzschule von Anissa Bothes Mama in Wülfel, die auch für mich eine gewisse Bedeutung hat. Hier, im großen Saal, habe ich im Frühling dieses Jahres mit meiner Trixi meinen ersten Tanzkurs absolviert . Wiener Walzer und Disco Fox, es soll nicht der letzte gewesen sein. Susanne Bothe winkt uns aus eben diesem Saal inmitten einer Frauen-Tanzgruppe fröhlich zu, bevor wir uns an diesem nasskalten Donnerstag auf den Weg nach Döhren machen.

Der Name Bothe ist in Hannover auch wegen Anissas Opa Winfried und ihrem Onkel York-Oliver untrennbar mit dem Tanzen verbunden und so ist es fast logisch, dass Anissa als zweijähriges Kleinkind das Laufen und das Tanzen parallel erlernte: „Wir haben praktisch das getanzt, was Kinder-Liedermacher Volker Rosin auf seiner CD gesungen hat“, erinnert sich Anissa, die sich selbst als „sportsüchtig“ bezeichnet. „Eine ganze Stunde faul auf dem Sofa liegen, kann ich eigentlich nicht.“ Sechsmal in der Woche geht es ins Aspria oder um den Maschsee.

Die Laufrunde von Anissa Bothe

Hannover seit ihrer Geburt treu

Nach einem kurzen Fotostopp auf der Anlage des HTC geht’s über die Wilkenburger Straße an der stillgelegten Radrennbahn vorbei in die Masch. Anissa Bothe erzählt von ihrem beruflichen Werdegang. Von der Schulzeit, in der sie wie ich an Latein verzweifelte, der mit Note 1,3 glänzend bestandenen Ausbildung als Kosmetikerin, der Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation, der Ausbildung als Hip-Hop-Lehrerin und der Nebenbeschäftigung als Influencerin, Letzteres ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.

Danno läuft mit Anissa Bothe Quelle: Florian Petrow

„Als Schüler-VZ und Studi-VZ nicht mehr aktuell waren, bin ich wie alle zu Facebook gegangen und später zu Instagram“, erinnert sich die attraktive Blondine ans Jahr 2013. „Obwohl ich am Anfang gar nicht kapiert habe, wie das funktioniert.“ Als sie das System der audiovisuellen Plattform verstanden hatte, postete sie „eigentlich nur so dies und das“. Und wunderte sich, „dass sich für die Fotos und Storys aus meinem Leben so viele Menschen interessierten.“

Erst waren es Dutzende, dann Hunderte, dann Tausende – nun folgen Anissa Bothe („aniiloves“) 88.700 User, monatlich werden es mehr. So kann sie Kooperationen mit Firmen ein gehen, deren Produkte sie online bewirbt. „Es ist für mich zu einer Art Hobby geworden“, sagt die ehemalige Schönheitskönigin und Schauspielerin, die Hannover seit ihrer Geburt treu ist. Mit Ausnahme einiger Monate, in der sie der Liebe wegen in Hamburg lebte. „Was war ich froh, als ich wieder zurück an der Leine war. Hannover ist meine Stadt, hier gehe ich niemals wieder weg.“

An der Döhrener Wolle tost das Wasser über die Staustufen, Bothe wagt sich für ein Foto auf den wackeligen Stein. Auf dem Rückweg erzählt sie von einem Video, das ihr Leben im Jahr 2016 verändert hat. „Da war die bestialische Schlachtung eines Rindes zu sehen. Das hat mich so angewidert, dass ich beschlossen habe, nie wieder ein Stück Fleisch zu essen“, sagt Bothe. Als sie sich eingehend mit dem Thema Ernährung auseinandersetzte, wurde aus der Vegetarierin eine Veganerin. „Bei mir zu Hause gibt’s auch für Gäste kein Fleisch und keine Wurst. Gerade war ein Freund zu Besuch, der eigentlich immer Fleisch isst. Ich habe ihm was veganes gekocht und siehe da: Es hat ihm geschmeckt.“

Beweglich: Anissa Bothe Quelle: Florian Petrow

Wir kommen zum Ende unserer Sechs-Kilometer-Schleife und während wir schneller werden, erzählt Anissa Bothe, wie sie zum Laufen gekommen ist. „Das fand ich früher total doof. Weil ich immer viel zu schnell losrannte, war ich schnell kaputt und frustriert“, erinnert sie sich. Der Tipp einer Freundin war so simpel wie sinnvoll: „Lauf langsam los und steigere dich.“ Als Papa Michael ihr zum 25. Geburtstag einen Startplatz beim Halbmarathon in Hannover schenkte, dachte sie noch „das schaffe ich nie“. Drei und fünf Jahre später brachte sie in Hannover und Berlin sogar den vollen Marathon ins Ziel. „Ich bin schon ehrgeizig“, sagt die junge Power-Frau, die erkältungsbedingt diesmal gnädig mit mir war. Allerdings: Während ich am Tanzschul-Tresen zerfließe, ist bei ihr nicht mal die Wimperntusche angekratzt. Sie will nachher nochmal Sport treiben. Mir reichts.

Anissa Bothe : „Ich will keine Rekorde brechen“

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Hardstyle und House Musik. Ich brauche beim laufen richtig „Wums“ auf den Ohren.

Alleine oder in der Gruppe?

Definitiv alleine. Ich brauche die Zeit ganz für mich.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Kathrine Switzer, die amerikanische Pionierin des Marathonlaufs für Frauen. Sie schmuggelte sich ins Feld des Boston-Marathons 1967 und wurde hinterher für Rennen in den gesamten USA gesperrt. Nach Aufhebung der Sperre gewann sie 1974 den New-York-Marathon. Ihre Geschichte hat mich schwer beeindruckt.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Am liebsten shoppe ich, wenn ich in Kanada oder Amerika bin. Da werden einem Sportklamotten quasi hinterher geschmissen, so günstig sind sie. Meine Laufschuhe kaufe ich aber am liebsten hier in Hannover bei Sportscheck.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Ich laufe mit der Runkeeper App. Inspiration für Übungen ziehe ich mir aus Instagram.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

In New York, der Marathon dort gilt als die Mutter aller Marathons.

Wo laufen Sie nie mehr?

Im Sommerurlaub in Dubai bei 46 Grad. Ich bin ein Sommertyp, aber das war sogar mir viel zu heiß.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Nach einem langen Lauf mit einem alkoholfreien Weizen. Wenn ich abends im Fitness-Studio war, esse ich gerne mal ein Stück dunkle Schokolade. Oder zwei, oder drei, oder …

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Ich habe einen großen Kleiderschrank, da ist für jede Wetterlage etwas Passendes dabei.

Schwächeln Sie im Winter?

Nein, ich bin kein „Schön-Wetter-Läufer“. Gerade im Winter kann das Laufen auch ganz toll sein.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Nein! Alleine die frische Luft die man draußen hat kann man nicht ersetzen. Intervall-Läufe mache ich tatsächlich lieber auf dem Laufband, aber die herrliche Natur und die frische Luft draußen lässt sich durch nichts ersetzen.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die besten Leistungen zeige, wenn ich den Abend vorher gefeiert und wenig geschlafen habe. Mein Körper funktioniert am besten, wenn ich es am wenigsten von ihm erwarte.

Was essen Sie vorher gerne?

Ein Kaffee muss sein, aber gegessen wird nix.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Meinen Vater. Er hat mich zum Laufen gebracht, mit ihm bin ich auch meinen ersten Halbmarathon und meinen ersten Marathon gelaufen. Er teilt mit über 60 Jahren immer noch meine Lauf-Leidenschaft.

Sind Sie Schnellstarter oder Zielsprinter?

Ich laufe immer nach Tagesform. Mal schneller, mal langsamer, mal kurze, mal weite Strecken. Ich laufe, weil es mir Spaß macht und nicht weil ich Rekorde brechen will. Aber wenn nach hinten raus noch Luft ist, gebe ich gerne noch mal richtig Gas.

Von Christoph Dannowski