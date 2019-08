Hannover

Winziger Falträder, Power-Bikes und Velomobile – auf Hannovers Radwegen fahren einige ungewöhnliche Fahrräder. Die NP hat Fahrradläden, Umweltgeschäfte und Start-ups besucht, die ihre einzigartigen Zweirad-Kreationen auf dem Markt verkaufen wollen.

Die Tüftler zeigen großen Erfindergeist und schraubten teilweise monatelang an ihren Prototypen. Einige Bastler haben Patente entwickelt und brechen nun Rekorde.

Das „Milan“ bricht Geschwindigkeitsrekorde

Helge Herrmann steht neben dem gelben Velombil „Milan“. Quelle: Michael Wallmüller

Wenn Helge Herrmann (59) in seinem Velomobil „Milan“ die rund 40 Kilometer zu seiner Arbeitsstätte fährt, dann wurde er früher oft von der Polizei angehalten. „Die haben nach dem Motor gesucht“, sagt Herrmann. Doch den gibt es nicht. In dem gelben „Milan“ erreichen Radfahrer fast problemlos Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Stundenkilometern mit der eigenen Muskelkraft. „Inzwischen kennt jeder Polizist in Hannover das Velomobil“, glaubt Herrmann.

Herrmann vertreibt Velomobile, die aufgrund ihrer Hülle aus Carbonfasern und Polyester eher an Mini-Autos erinnern, im „Räderwerk“ (Hainhölzer Straße 13, Nähe Klagesmarkt). Weil das Gehäuse besonders windschnittig gebaut ist, spürt der Fahrer so gut wie keinen Luftwiderstand. „Man kann mit dem Velomobil mit demselben Kraftaufwand doppelt so schnell fahren wie mit einem normalen Rad.“

Der Fahrer liegt in der Hülle, die vor Regen und Verletzungen schützt. „Allerdings wird es im Sommer sehr heiß“, sagt Herrmann.

Demnächst soll ein weiterer Rekord geknackt werden. Bill Thornton, ein ehemaliger Olympia-Athlet, will bei den „Battle Mountains“ in den USA mit dem „Milan“ schneller als 100 Stundenkilometer unterwegs sein.

Preis: Ab 9.000 Euro

Junger Tüftler baut Fahrräder mit Bambus-Rahmen

Jan-Hendrik Karstens mit seinem Rennrad aus Bambus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Werkstatt von Jan-Hendrik Karstens ist in Halle 14 des Faust-Geländes. An der Wand hängt ein Rennrad – das Fahrrad des 24-Jährigen sieht eigenartig aus: Denn Karstens baut seine Rahmen aus Bambus und hat im März das Start-up „Boo Bam“ gegründet.

„Bambus ist leicht, sehr stabil und federt besser bei Erschütterungen“, sagt Karstens. Dafür nutzt er besonders rustikale Tam Vong-Bambusrohre, die er aus Leipzig bezieht. „Ich baue Rahmen nach Maß. Sie sind auf die Größe der Kunden abgestimmt und halten ungefähr 30 Jahre.“ Acht bis zwölf Stunden braucht er für einen normalen Rahmen.

Der Gründer ist eigentlich Holzmechaniker, hat seine Ausbildung aber abgebrochen. In Kiel arbeitete er bei einem Fahrradladen, die Idee für ein Fahrrad aus Bambus hatte er bereits vor fünf Jahren. Die nachhaltigen Fahrräder liegen im Trend. „Ich möchte gerne noch auf einige Materialien verzichten, um das Rad noch nachhaltiger zu machen“, sagt Karstens. Für den umweltschädlichen Füllspachtel, mit dem er die Rahmenteile verklebt, hat er aber keine Alternative gefunden.

Der Bastler hat eine Ausnahmegenehmigung als Zweiradmechaniker. Sprich: Er darf nur den Rahmen bauen – für den Rest muss er sich an einen Fahrradhändler wenden. In der Ecke liegen zwei noch nicht fertige Konstruktionen. „Ich möchte einen Chopper und ein Liegenrad aus Bambus bauen“, erklärt Karstens.

Preis: 1199 Euro

Kwiggle ist das kompakteste Faltrad der Welt

Karsten Bettin fährt sein Mini-Faltrad Kwiggle. Quelle: Frank Wilde

Das angeblich kompakteste Faltrad der Welt hat der hannoverschen Ingenieur Karsten Bettin entwickelt. Die Idee für sein „Kwiggle“ kam ihm ausgerechnet bei einem der legendärsten Duelle der Tour de France. Bettin sah im Fernsehen, wie Lance Armstrong seinem Kontrahenten Jan Ullrich im Stehen davon radelte.

Das brachte den 54-Jährigen auf die Idee, ein Fahrrad zu bauen, das man bequem auch im Stehen fahren kann. Dabei stellte er schnell fest, dass die Konstruktion kompakt werden würde und noch viele weitere Vorteile gegenüber einem Standard-Rad bietet. „Beim aufrechten Fahren schont man den Nacken und auch die Handgelenke werden entlastet“, sagt Bettin. Weil sich auch die Position zu den Pedalen verändert, könne die Muskelkraft optimaler wirken.

Knapp 30 Patente hat der Entwickler in sein „Kwiggle“ eingebaut. Den Namen verdankt das Fahrrad dem ungewöhnlich schwingenden Sattel. Die Bezeichnung spielt auf englisch „quick“ (schnell) und auf „to wiggle“ (wackeln) an – Kwiggle der „Schnellwackler“. Bettin ist mit seinem Drei-Gänge-Rad tatsächlich schnell unterwegs. „Man kann problemlos 40 Kilometer die Stunde mit dem Kwiggle fahren.“ Allerdings müssen sich Nutzer zunächst an den eigenartigen Fahrstil gewöhnen.

Nebenbei lässt es sich auch noch auf winzige Maße falten: 50x40x25 Zentimeter zählt das zusammengefaltete Produkt und ist dabei ähnlich groß wie eine Aktentasche. „Kwiggle“ passt unter die Sitze von ICEs und Stadtbahnen und lässt sich laut Bettin sogar im Handgepäck einiger Flugzeug-Typen mitnehmen.

Preis: Ab 1200 Euro

Bienenwachs für das Holz-Fahrrad

Deniz Odabas von Coco-Mat zeigt das Holzfahrrad. Quelle: Priesemann

Rund 200 Jahre nach Erfindung des Fahrrades liegen Räder aus Holz wieder im Trend. So wie die vom Umweltladen Coco-Mat in Bemerode. Die Fahrräder bestehen bis auf das Tretlager, die Kette und die Gabel aus Esche. „Das Ziel war, ein nachhaltiges Fahrrad aus Naturprodukten zu bauen“, erklärt Inhaber Deniz Odabas.

Gefertigt werden die Räder in Athen, am Hauptsitz des Unternehmens. „Das Rad ist sehr stabil, aber flexibel genug, um Vibration aufzufangen“, sagt Odabas. Der Rahmen könne mit 4,5 Tonnen Gewicht belastet werden. Sogar der Sattel ist aus Holz, er wirkt im ersten Moment sehr hart. Tourenfahrern käme aber genau das entgegen. „Das Fahrrad ist besonders angenehm auf lange Strecken.“

Paul Efmorfidis, der griechische Gründer von Coco-Mat, sei mit dem Holzrad mit automatischer Gangschaltung bereits 12.000 Kilometer durch Griechenland gefahren. Zuletzt führte ihn eine Tour von Kreta bis an das Nordkap nach Norwegen.

„Das Rad muss zweimal im Jahr mit Bienenwachs eingerieben werden. Mehr muss nicht getan werden“, sagt Odabas. Inzwischen gibt es sogar ein Faltrad und ein E-Bike aus Holz. Das E-Bike hat eine Reichweite von 40 Kilometern und kann innerhalb von drei Stunden über ein Mikro-USB-Stick geladen werden.

Preis: Ab 1950 Euro

Power-Bikes fahren elektrisch

Uwe Hoppe baut in seiner Werkstatt an den Power-Bikes. Quelle: Nancy Heusel

Seine Fahrräder sehen aus wie Chopper-Motorräder, die etwa von Harley-Davidson gebaut werden – nur eben ohne Tank und Benzinmotor. Der Fahrer tritt statt aufs Gas in die Pedale und wird dabei von einem Elektromotor unterstützt. „Sie sind super bequem, aber keine Alltagsgeräte“, sagt Uwe Hoppe (30).

Zusammen mit Hendrik Luczak (31) und Stefan Gritzka (36), der aus der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ bekannt ist, entwickelt er die tiefergelegten, auffälligen Fahrräder Marke Eigenbau. Denn gefertigt werden die Power-Bikes auf Bestellung so wie es der Kunde wünscht: Felgen, Lackierung, Reifen, Lenker, Gabelhöhe, Motorleistung – alles lässt sich individuell gestalten.

„Es gibt Leute, die sagen: je tiefer, desto cooler – und dann bau ich denen das so“, sagt Hoppe. Doch als Fahrer muss man sich erst einmal an den außergewöhnlichen Wendekreis gewöhnen. Die Kurven müssen anders gefahren werden und dabei sind die Räder flott unterwegs, wenn man denn will. Einige Räder können auf bis zu 70 Kilometer die Stunde beschleunigen.

Seit 2014 schraubt Hoppe nach einer Probefahrt mit dem E-Bike seines Vater an Fahrrädern. Das Wissen hat er sich selbst beigebracht. Sein Studium der Antriebstechnik hat ihm dabei wenig geholfen. „Im Internet gibt es viele Informationen – so schwer ist es gar nicht, ein Fahrrad zu bauen“, sagt er. Für den Prototypen brauchte er drei Monate in der Werkstatt. Heute verkauft er rund 25 Räder im Jahr.

Preis: Ab 2600 Euro

Von Sascha Priesemann