Worum geht es? Endlich raus aus der Tretmühle, endlich Zeit für ein bisschen Erholung – und für „Feierabend“, dem neuen, augenzwinkernd sozialpolitischen Spiel von Friedemann Friese, der so etwas ist wie der Punk unter den Brettspielautoren, mit seinen grünen Haaren und der Neigung zu F-Worten. Weswegen nicht nur seine Spieletitel immer mit diesem Buchstaben beginnen („Funkenschlag“, „Fabelsaft“, „Feiner Sand“ ...), sondern auch die Dauer dieses Spiels gar nicht so unrealistisch mit 55 Minuten angegeben ist.

Wie spielt es sich? Wir haben es mit einem Worker-Placement, also einem Arbeitereinsatz, zu tun, auch wenn Friese es „After-Worker-Placement“ nennt. Die sieben Arbeiter, die den Spielenden jeweils zur Verfügung stehen, sollen eben nicht Reichtümer anhäufen wie sonst im Genre üblich, sondern Erholung, die entscheidende Währung des Spiels: Wer davon 40 Punkte angesammelt hat, leitet das Finale ein.

Geld ist hier nur Mittel zum Zweck: um einen Partner kennenzulernen zum Beispiel (das Spiel lässt hier alle Konstellationen zu) oder um in den Freizeitpark zu gehen oder in den Urlaub zu fahren, der mit Partner – da ist Friese Idealist – gleich doppelt erholsam ist. Doch für Urlaub muss man erst beim Arbeitgeber kämpfen, symbolisiert durch Gewerkschaftsmarker, mit denen man sukzessive die Arbeitsbedingungen verbessert: die Arbeitszeit senkt oder den Gender-Paygap, also die finanzielle Ungleichbehandlung von Mann und Frau, aufhebt. Für all das setzt man Arbeiter ein – und die armen Schweine finden immerhin noch einen Platz in der Kneipe, die allerärmsten übrigens als Nebenjob hinter der Theke.

Was taugt es? Spielmechanisch ist „Feierabend“ verhältnismäßig konventionell: ein solides, leichtgängiges Arbeitereinsatzspiel. Die Spielpläne sind überdimensioniert und unpraktisch. Aber das Thema und seine Umsetzung sind frisch und sympathisch. Zum Feierabend sei hiermit eine Runde „Feierabend“ empfohlen. Das ist gut für die Afterwork-Life-Balance.

Friedemann Friese: „Feierabend“. 2F-Spiele, für einen bis sechs Spielende ab zwölf Jahren, etwa 45 Euro.

Für die Party

Worum geht es? Der Amigo-Verlag wird 40 Jahre alt. Er feiert das unter anderem, indem er einem seiner jüngsten Erfolgsspiele, „L.A.M.A.“, eine „Party-Edition“ spendiert.

Wie spielt es sich? Wir spielen Karten ab. Die zeigen die Ziffern 1 bis 6 oder aber ein Lama. Wer dran ist, legt entweder eine Karte, deren Wert genauso groß oder um einen höher ist als die in der Tischmitte (auf die 6 folgt das Lama und darauf die 1). Oder er zieht eine Karte nach. Oder er steigt aus, um seine Kartenhand nicht noch mehr zu füllen.

„L.A.M.A“ steht als Abkürzung bekanntlich für „Leg’ Alle Minuspunkte Ab“. Minuspunkte bekommt, wer am Rundenende noch Karten auf der Hand hält. Wer sich freispielt, wird sie hingegen los – und da ist es ganz egal, ob es sich um einen weißen 1er- oder einen schwarzen 10er-Chip handelt. Das große Dilemma und der große Spaß bei „L.A.M.A“ ist das permanente Dilemma zwischen der Hoffnung, alles loswerden zu können, und der Befürchtung, es noch schlimmer zu machen.

Die „Party-Edition“ verstärkt das Problem noch: Hinzu kommen Plus-Karten, bei denen man gleich noch einmal dran ist, pinke Chips, die für 20 Minuspunkte stehen, und ein pinkes Lama, das man immer spielen kann, aber auch 20 Minuspunkte wert ist, wenn man es nicht früh genug los wird.

Was taugt es? Es ist immer riskant, ein Spiel, das gerade durch seine perfekte Reduktion glänzt, zu erweitern. Oft führt das zu Verwässerung. Diese „Party-Edition“ aber funktioniert: weil sie dem grandiosen „L.A.M.A.“-Prinzip Neues hinzufügt, ohne dem Reiz etwas zu nehmen. Wirklich notwendig ist sie allerdings nicht.

Reiner Knizia: „L.A.M.A. Party-Edition“. Amigo, für zwei bis sechs Spielende ab acht Jahren, etwa acht Euro.

Für Familien

Worum geht es? Kennen Sie „Meiern“? Jenes Würfelspiel, bei man immer das Ergebnis des Vorgängers übertreffen oder das zumindest behaupten muss? Oder anzweifeln, dass das stimmt? Dann kennen Sie auch „Spicy“. Das funktioniert fast genauso, nur mit Karten und ein paar Extras. Auch wenn die Anleitung fabuliert, es ginge hier um Raubkatzen, die einen Wettstreit austragen, wer die schärfsten Gewürze verträgt. Nun ja, irgendwo muss ein Spielethema ja herkommen.

Wie spielt es sich? Drei unterschiedliche Gewürzkartenarten gibt es, Chili, Wasabi und Pfeffer, jeweils mit Werten von 1 bis 10, dazu noch Joker, die entweder für eine beliebiges Gewürz oder eine beliebige Zahl stehen. Wer dran ist, legt eine Karte verdeckt ab und sagt dann zum Beispiel „Wasabi 5“. Alle Nachfolgenden müssen dann eine Karte mit dem selben Gewürz und einer höheren Zahl ausspielen oder zumindest so tun und schwindeln. Wer das nicht glaubt, zweifelt an – aber (und das ist ein Unterschied zum „Meiern“) konkret. Nur „Glaube ich nicht“ zählt nicht, man muss schon sagen, was vermeintlich falsch ist: Gewürzsorte oder Zahl.

Und an diesem Punkt sind schöne Gemeinheiten möglich: Die begrenzte Handkartenzahl macht manches einfach sehr unwahrscheinlich. Wer also nur noch drei Karten auf der Hand hält und triumphierend ein „Wasabi 10“ ausspielt, wirkt nicht eben glaubwürdig. Was für eine Freude, wenn dann der nächste Spieler die Zahl anzweifelt und sich die Karte als „Pfeffer 10“ entpuppt. Wer recht hat, bekommt den ganzen Stapel als Punkte. Wer alle Karten ausgespielt hat, erhält noch einen Bonus. Und dann gibt es noch die „Extrascharf“-Karten, die einige der bestehenden Regeln beugen.

Was taugt es? „Spicy“ ist ein tolles Türöffnerspiel: schnell erklärt, schnell gespielt, schnell für eine Revanche bereit. In der Kürze der Regeln liegt die Würze, weswegen die Spiel-des-Jahres-Jury es ausdrücklich empfiehlt.

Zoltán Győri: „Spicy“. Heidelbär Games, für zwei bis sechs Spielende ab zehn Jahren, etwa 20 Euro.

Für Spezialisten

Worum geht es? Die alten Götter sind tot. Champions aller Völker schwingen sich auf, in den Pantheon aufzurücken. Die Konkurrenz will das dummerweise auch – davon erzählt das reizvolle Miniaturenbrettspiel „Godtear“, das es leider nur in englischer Sprache gibt.

Wie spielt es sich? Auf einem Spielplan mit Sechseckfeldern stehen sich die Champions und ihre jeweiligen Gefolgsleute gegenüber. In zwei unterschiedlichen Phasen bringen sie sich in Position und gehen in den Clinch. Von Games hat sich „Godtear“ abgeschaut, dass keine Figur je ganz stirbt und immer wieder zurückkommt, von Tabletop-Miniaturenspielen den Kampf um Missionsziele. Beinahe ist es so, als habe man deren Grundzüge zum Maximum reduziert.

Die Grundregeln sind relativ einfach. Die ungeheure Spieltiefe ergibt sich aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Sonderregeln der Figuren. Da gibt es viel zu entdecken: Der Verlag bietet nicht nur zwei Grundspiele mit unterschiedlichen Champions an, sondern noch weitere Sets mit frischen Helden.

Was taugt es? Steamforged Games, Schöpfer des famosen, leider just eingestellten Fantasysportspiels „Guildball“, legen mit „Godtear“ einen Titel vor, der die Zugänglichkeit von Brettspielen mit den komplexen Anforderungen von Tabletop-Miniaturenspielen verbindet. Als Standardgröße empfiehlt der Verlag drei Champions pro Seite; man soll also dazukaufen. Der Reiz entfaltet sich aber schon mit einem der zwei unterschiedlichen Grundspiele.

Mat Hart: „Godtear“. Steamforged Games, für zwei Spielende ab 14 Jahren, etwa 45 Euro.

Für Kinder

Worum geht es? Wer Zauberer oder Hexe werden möchte, muss in die Lehre gehen. Die aktuelle Aufgabe auf der „Magic School“ von Autor Jonathan Favre-Godal („Krasse Kacke“): Sich zu merken, was wohin gehört – der Kürbis zum Geist, das grüne Gefäß zu Frankensteins Gehilfen, der fliegende Teppich zum Magier.

Wie spielt es sich? Nur 32 Karten enthält „Magic School“ und macht viel daraus. Die Hälfte zeigt ein Zauberwesen mit prägnantem Gegenstand, die andere Hälfte nur Gegenstände. Die werden in diesem Memo-Spiel erst nach und nach aufgedeckt. So entsteht ein viermal vier Felder großes Raster. Denn es werden Paare gesucht, und da ist das Gedächtnis gefragt.

Denn jede gezogene Karte wird verdeckt abgelegt. Meint das Kind, das an der Reihe ist, das passende Gegenstück liegt schon auf dem Tisch, legt es die Karte offen auf das vermeintlich richtige Feld. Eine gemeinschaftliche Gedächtnisaufgabe: Die Kinder sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu beraten. Denn am Ende gewinnen oder verlieren sie gemeinsam. Mindestens zehn passende Paare sollten es schon sein. Bei 15 oder 16 richtig gelösten Aufgaben haben sie ihre Ausbildung abgeschlossen.

Die kleinen feinen Gemeinheiten liegen in den Details: Viele Gegenstände ähneln sich auffallend. Wer nicht genau hinschaut, liegt oft genug daneben. Zumal sich – insbesondere bei mehreren Runden hintereinander – ein fieser Déja-vu-Effekt einstellt.

Was taugt es? Die Grafik ist – wie üblich beim französischen Verlag Djeco – zauberhaft: kindgerecht und frech, nicht so betulich wie oft bei der deutschen Konkurrenz. Das Regelheft ist klar gegliedert und verständlich – in der Hinsicht hat sich Djeco in der Vergangenheit nicht immer mit Ruhm bekleckert. Auch das Spielerische stimmt: Favre-Godal gewinnt dem bekannten Memory-Prinzip neue Seiten ab, indem er es auf den Kopf stellt. Das gefiel auch der Jury Kinderspiel des Jahres: Sie setzte „Magic School“ auf ihre Empfehlungsliste.

Jonathan Favre-Godal: „Magic School“. Djeco, für einen bis sechs Spielende ab fünf Jahren, etwa neun Euro.

Von Stefan Gohlisch