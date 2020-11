Hannover

Geplant war dieser Supermarkt ohnehin, aber Corona hat den Prozess beschleunigt: In dieser Woche hat das Ehepaar Francesca Pagano (39) und Kadir Elveren (43) „ Luigi’s Supermercato“ an der Limmerstraße 27 eröffnet. Wo es vorher Second-Hand-Mobiliar gab, ist jetzt auf 400 Quadratmetern ein Feinschmecker-Einkaufsparadies entstanden.

Ein neues Standbein für die Gastronomen, die in Hannover mittlerweile acht „ Francesca & Fratelli“-Restaurants betreiben. „Im ersten Lockdown haben wir die Anträge gestellt, in den letzten zwei Monaten den gesamten Laden umgebaut“, sagt Pagano, während sie an der Kasse des Supermarktes sitzt.

Die Unternehmerin beherrscht Multitasking

„Ich bin zurzeit die einzige, die das Kassensystem beherrscht“, erzählt sie lachend. Gleichzeitig begrüßt sie Gäste auf Italienisch, delegiert Lieferungen und gibt Kunden Rezeptideen für Pasta mit Scampi. Die Fähigkeit zum Multitasking kann in dieser Zeit nicht schaden.

Noch kassiert nur sie: Pagano freut sich über den neuen Standort. Quelle: Ilona Hottmann

Das nimmermüde Gastronomie-Paar hat in der Pandemie eine neue Geschäftsidee entwickelt: Nachdem sie ihre Pizzen schon länger als Teig-Rohlinge vertreiben, die man selber belegen und schnell aufbacken kann, haben sie nun auch handgemachte, schockgefrorene „F&F“-Pizzen auf dem Markt gebracht. Die gibt es bei vielen Edeka-Märkten und natürlich im neuen „ Supermercato“. „Wir hatten das zunächst im Familienkreis getestet und es hat supergut geklappt“, erzählt die Mutter von drei Töchtern.

Derzeit werden die TK-Pizzen im größten „ Francesca & Fratelli“-Lokal an der Calenberger Esplanade gefroren. Aber auch dieses Projekt wird bald auf größere Füße gestellt. „Wir werden demnächst die Räume an der Tillystraße übernehmen, in denen vorher der Rossini-Handel war“, kündigt die 39-Jährige an. In Ricklingen soll eine große Schockfrostzelle installiert werden.

Außer-Haus-Betrieb in vier von acht Lokalen

Derzeit kann man sich in vier der acht „F&F“-Lokalen mit Rohlingen, mit gefrorenen Pizzen und mit Pizzen frisch aus dem Ofen zum Mitnehmen eindecken: an der Sedanstraße, an der Limmerstraße und am Engelbosteler Damm (täglich 17 bis 21 Uhr) sowie an der Ständehausstraße (Montag bis Sonnabend zwölf bis 16 Uhr). Teile der Belegschaft haben also noch was zu tun.

Auch Gaues-Brot gibt es: Kadir Elveren hinter der Frischetheke. Quelle: Ilona Hottmann

Zu wenig um die Ohren hatten Elveren und Pagano auch nicht, als sie den Supermarkt für die Eröffnung vorbereiteten. Das Sortiment ist riesig, auf mehrere tausend Artikel schätzt die Chefin das Angebot, das sie von italienischen Großhändlern aus Hannover oder ihrer Heimat bezieht. „Wir mussten alles einzeln etikettieren, das allein hat drei Tage gedauert.“

Auch Brot von Gaues gibt es bei „Luigi“

Neben Regalen voller Wein bekommt man in dem Markt Pasta ohne Ende, an der großen Theke werden italienische Wurstwaren und Käse sowie Brot von Jochen Gaues (54) aufgeschnitten. Es gibt Oliven, Öle, Kaffee, Süßigkeiten, Kräuter, Limonaden, Gewürze, frisches Gemüse, Knoblauch, Konserven, tiefgefrorene Muscheln und Fisch, Honig, Zitronen – und natürlich die Pizzen und die Tomatensauce der Restaurantkette. „Wenn jemandem was fehlt, einfach Bescheid sagen“, sagt Francesca Pagano, die auf einen Kundenwunsch hin eigens Grappa von der Amalfiküste orderte.

Ballons zu Begrüßung: der neue Supermarkt an der Limmerstraße 27. Quelle: Ilona Hottmann

Sie ist froh, dass es mit dem Supermarkt geklappt hat. „Das ist zurzeit ein ideales Standbein. Supermärkte werden schließlich auch im kompletten Shutdown nicht geschlossen.“ Aber vor allem feiert sie den Standort. „Ich liebe Linden“, sagt Pagano, „hier hat schließlich alles begonnen.“ Im Jahr 2014 hatte das Ehepaar an der Limmerstraße 47 sein erstes Pizzalokal eröffnet.

Pagano schwärmt von ihren drei Töchtern

Acht Lokale, ein Supermarkt, drei Kinder, viele Pläne. „Wir kommen schon an unsere Grenzen“, sagt die Unternehmerin. Und schwärmt von ihren Töchtern Soraya (18), Ela-Sara (16) und Aurora (8). „Wie die in dieser schwierigen Zeit zurecht kommen, ist toll.“ Wenn sie überhaupt einmal Zeit dafür hat, sehnt sich Francesca Pagano wie so viele nach mehr Normalität. Und weiß genau, was sie macht, wenn die Corona-Pandemie einmal vorüber sein wird. „Mich schick machen und tanzen gehen.“

Von Julia Braun