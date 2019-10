Francesca & Fratelli zieht in den Tiedthof

Hannover

Nach 15 Jahren hat das Restaurant „Besitos“ im Tiedthof an der Goseriede geschlossen – und schon am 11. November eröffnet hier eine weitere Filiale der Pizzamanufaktur „ Francesca & Fratelli“. „Es wird unser teuerster Laden“, sagt Chefin Francesca Pagano, ohne ins Detail zu gehen. „Richtig schick“ soll das Restaurant mit 250 Sitzplätzen innen und Platz für 400 Gäste auf der Terrasse werden.

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, das Lokal bekommt ein komplett neues Gesicht. „Wir reißen alles raus“, sagt Pagano. Ein Restaurant im „Velvet-Look“ soll entstehen, mit edlen Samtstühlen in Schwarz und Rosa. Auch die Karte wird sich von den sieben anderen „ Francesca & Fratelli“-Lokalen der Stadt unterscheiden. „Wir werden drei oder vier neue Vorspeisen und zehn neue Pizzen anbieten.“ Zum Beispiel die Pizza Tartufo mit Trüffelcreme und Steinpilzen oder die Pizza Aurora mit Burrata, sizilianischen Kirschtomaten, grünem Spargel und Spinat – benannt übrigens nach der jüngsten Tochter des Gastro-Ehepaares Francesca Pagano und Kadir Elveren. Cocktails wie im „Besitos“ wird es nicht geben, aber durchaus eine exquisite Getränkekarte. „Wir möchten spezielle Aperitife und mehrere Ginsorten ins Sortiment nehmen.“

Ab dem 11. November ist das Restaurant für alle da

Bereits seit einem Jahr soll das „Besitos“ einen neuen Betreiber gesucht haben, schließlich kam man auf Pagano und Elveren zu. „Außerdem hat der Vermieter seine Mietern im Carrée gefragt, welche Gastronomie sie sich wünschen. Viele nannten unseren Namen.“

Jetzt muss es schnell gehen am Tiedthof: Am 1. Oktober unterschrieben die neuen Betreiber. Ende Oktober kommen die Bestuhlung und der neue Pizzaofen aus Italien. Am 9. November wird mit geladenen Gästen Einweihung gefeiert, ab Montag, 11. November, ist das Restaurant für alle da.

Partys mit flying Pizza

Geöffnet ist in dem neuen Lokal, das trotz des neuen Konzepts auch „ Francesca & Fratelli“ heißen wird, täglich ab 11.30 Uhr. In der Woche wird bis 22 Uhr gekocht, freitags und sonnabends bis 23 Uhr. „Und danach kann man sich noch Teller mit Käse und Schinken bestellen“, so Francesca Pagano.

Auch den schönen Innenhof will die Gastronomin mehr nutzen. „Etwa einmal im Monat könnten dort Veranstaltungen und Partys mit flying Pizza laufen.“

Die schicke Pizzeria wird der achte Streich des engagierten Gastro-Paares. 2014 begann die „ Francesca & Fratelli“-Erfolgsgeschichte an der Limmerstraße. 2015 eröffnete die zweite Filiale an der Seilwinderstraße. 2016 folgten drei Lokale: die Weinbar gegenüber der Limmerstraßen-„Keimzelle“, das „F & F“ am Engelbosteler Damm und das mit 250 Plätzen größte Restaurant an der Calenberger Esplanade. Im Oktober nahm die Pizzeria an der Ständehausstraße den Betrieb auf. Und im Mai diesen Jahres ging der Pizzaverkauf an der Sedanstraße los.

Von Julia Braun