Fitness im Corona-Herbst: So trainieren Sie mit Hanteln zuhause

Hannover

In vielen Sportgeschäften sind die Regale leer: Hanteln für den Privatgebrauch sind derzeit extrem gefragt. Denn mit ihnen ist ein wirklich starkes Training auf wenigen Quadratmetern im geschützten Zuhause gut möglich. Personal Trainer Julian Wilstermann hat für die NP einen Trainingsplan zusammengestellt.

Der Vorteil: Dieses Krafttraining fordert und definiert nicht nur die Muskeln, es hebt auch den Kalorien-Grundumsatz an, wodurch die Fettreduktion angekurbelt wird. „Starke Muskeln sorgen für ein gesundes Herz und helfen den Organen bei ihrer Arbeit“, erklärt Julian Wilstermann. Und: „Durch die funktionellen Bewegungsabläufe werden nicht nur einzelne Muskeln trainiert, sondern mehrere Muskelgruppen und die Koordination.“

Jede Übung mit 20 Wiederholungen

Alle Übungen können mit einer Gewichtsscheibe, einer Lang- oder Kurzhantel ausgeführt werden. Das Gewicht für die Übungen sollte man so wählen, das man die Wiederholungszahlen und Sätze gerade so schafft, für die nächsten Trainingseinheiten kann man es dann leicht steigern. Ein Satz besteht aus 20 Wiederholungen, erhöht man das Gewicht, startet man mit 15 Wiederholungen. Zwischen den Sätzen und Übungen jeweils eine Pause von 30 bis 60 Sekunden einlegen.

Tipp von Personal Trainer Julian Wilstermann: Wer alle zwei bis drei Tage nach diesem Plan trainiert, dazu auch mal eine Cardio-Einheit (zum Beispiel Laufen) einschiebt, ist sportlich gut dabei.

Übung 1: Squats mit Frontpress

Übung 1: Squats mit Frontpress. Quelle: Florian Petrow

Eine Kniebeuge hat wohl jeder schon mal gemacht. „Mit kleinen Kurzhanteln oder einer leichten Langhantel kann man daraus eine effektive, funktionelle Bewegung machen, die den gesamten Körper fordert“, sagt Julian Wilstermann. Squats fordern die Gesäß- und Beinmuskulatur. Dazu werden die Füße etwa schulterbreit aufgestellt. Die Fersen haben immer Kontakt zum Boden. Das Becken wird nach hinten unten geschoben. Der Bauch wird aktiv angespannt, der Oberkörper bleibt aufrecht. Durch die haltende Position vor dem Schultergürtel wird die Körpermitte aktiviert und stabilisiert. Jetzt stellt man sich aufrecht hin und stemmt zeitgleich das Gewicht nahe am Kopf vorbei in die Höhe. Durch die Aufwärtsbewegung werden zusätzlich der vordere Schultergürtel und die Arme trainiert. Die Übung führt man mit drei Sätzen aus.

Übung 2: Lunge – Sideraise

Übung 2: Lunges mit Schulterübung. Quelle: Florian Petrow

Mit dieser Übung trainieren wir den Unterkörper und die Schultern. Stellen Sie sich mit etwa einer Beinlänge Abstand in Schrittstellung auf. Heben Sie die hintere Ferse vom Boden ab, achten Sie darauf, dass die Position des Fußes gehalten wird. Der Oberkörper wird in der gesamten Bewegung aufrecht gehalten. Halten Sie die Arme mit Kurzhanteln oder einzelnen Gewichten im rechten Winkel neben dem Körper. Führen Sie das hintere Knie Richtung Boden und heben Sie die Gewichte bis auf Schulterhöhe an. Das vordere Knie dabei nicht über die Fußspitze hinaus schieben. Gehen Sie zurück zur Ausgangsposition. Führen Sie zwei Sätzen pro Seite aus.

Übung 3: Vorgebeugtes Rudern

Übung 3: Rudern. Quelle: Florian Petrow

Stellen Sie sich mit parallelen Füßen hin, die Knie sind locker. Greifen Sie die Langhantel oder halten Sie die Kurzhanteln etwa schulterbreit. „Beugen Sie den Oberkörper mit aufgerichteter Wirbelsäule nach vorne, der Rücken ist dabei gerade, die Arme sind lang“, erklärt Julian Wilstermann. Dann werden die Ellenbogen dicht am Rücken vorbei hochgezogen, die Schulterblätter hinten zusammengepresst, der Rücken bleibt fest in der Ausgangsposition stehen. Am höchsten Punkt die Spannung kurz halten, bevor man in die Ausgangsposition zurückkehrt. Die Übung, die den Rücken, Bizeps, Schultern und Bauchmuskeln stärken, trainiert man mit drei Sätzen.

Übung 4: Butterflies

Übung 4: Butterflies. Quelle: Florian Petrow

Legen Sie sich für die „Schmetterlinge“ in Rückenlage. Die Füße sind locker aufgestellt. Nehmen Sie einzelne Gewichte in beide Hände und strecken Sie die Arme auf Schulterhöhe gerade nach oben aus. Führen Sie die gestreckten Arme nach außen Richtung Fußboden und halten Sie knapp vor Kontakt zum Boden kurz diese Position – dann kontrolliert zurück zur Ausgangsposition kommen. Hauptaugenmerk liegt hier auf der Brustmuskulatur. Führen Sie die Übung mit drei Sätzen aus.

Der Trainer Julian Wilstermann ist als Personal Trainer und Fitnessausbilder international tätig. Nach seiner sportlichen Laufbahn in der Bundesliga des Tanzsportes entwickelte er verschiedene neue Trainingsformen. So ist sein „Intense“-Trainingskonzept eine neuartige Form des elektronischen EMS -Trainings ohne Verkabelung und in Verbindung mit funktionellem Training. Im Personal Training coacht Wilstermann sowohl Leistungssportler, als auch Menschen, die sich sportlich verbessern oder mehr für ihre Gesundheit tun wollen. Wilstermann bietet Gruppen, aber auch Einzeltraining an. Außerdem hat er eine Produktlinie mit Nahrungsergänzungsmitteln auf den Markt gebracht. www.juwi-sports.de

Übung 5: Bizeps Curls

Übung 5: Bizeps Curls. Quelle: Florian Petrow

Für das Bizeps-Training kommen Sie in einen festen Stand. Die Langhantel oder die Einzelgewichte halten Sie im Unterhandgriff. Der Oberkörper ist aktiv angespannt, die Oberarme bleiben fest am Körper. Über den Ellenbogen beugen Sie Ihre Arme gleichmäßig und führen das Gewicht nach oben. Aufgepasst: Oberarme bleiben fest am Körper und werden nicht nach vorn geschoben. Auch auf dem Rückweg senken Sie das Gewicht wieder kontrolliert ab. Bizeps in drei Sätzen trainieren.

Übung 6: Kick Backs

Übung 6: Kick Backs. Quelle: Florian Petrow

Knien Sie sich auf eine Matte und stellen Sie ein Bein vorne auf. Den Unterarm auf der Seite des aufgestellten Beines legen Sie auf dem Oberschenkel ab. Nehmen Sie ein Gewicht in die entgegengesetzte Hand und bringen Sie den Arm in eine rechtwinklige Position.

Strecken Sie nun den Arm nach hinten aus – möglichst, bis er parallel zum Boden ist. Halten Sie kurz und führen Sie nun den Arm in den rechten Winkel zurück. Achten Sie darauf, dass Sie auch auf dem Rückweg Spannung halten und das Gewicht geführt bewegen. Das heißt: nicht mit Schwung arbeiten beziehungsweise einen solchen nutzen. Hauptmuskel ist hier der Trizeps. Planen Sie zwei Sätzen pro Seite ein.

Übung 7: Crunches mit Gewicht

Übung 7: Crunches mit Gewicht. Quelle: Florian Petrow

Übung 8: Rückenstrecken

Übung 8: Rückenstrecken wie Superman. Quelle: Florian Petrow

Von Maike Jacobs