Fabian Bückner vom Hoflokal: „Ein Koch braucht Leidenschaft, Herz und Ehrgeiz“

Hannover

Fabian Bückner ist Koch im „ Hoflokal“ im Zoo Hannover. Mit der NP sprach er über Cornflakes, Ehrgeiz in der Küche und Respekt gegenüber Lebensmitteln.

Warum sind Sie Koch geworden?

Meine Oma war Köchin, schon in meiner Kindheit hat sich das Interesse gezeigt. In der Schule habe ich Praktika in dem Bereich gemacht, allerdings war der Rat damals, erstmal eine Ausbildung mit Bandbreite zu machen. So bin ich Hotelfachmann geworden. In der Ausbildung mussten wir alles machen, aber Kochen war mir das Liebste. Deshalb habe ich auch noch Koch gelernt.

Wer ist Ihr Küchenvorbild?

Das habe ich nicht. Die Menschen, die mich auf dem Weg bis jetzt begleitet haben, sind wichtig für mich. Auch die Zeit im Zoo, seit zehn Jahren bin ich hier, hat mich sehr geprägt.

Welche fünf Lebensmittel sollte man immer zu Hause haben?

Brot und Brotbelag, damit kann man schon mal überleben. Cornflakes brauche ich auch. Und Nervennahrung (lacht).

Was ist Ihr Lieblingsrezept aus Omas Küche?

Seit Kindheitstagen kleine Schnitzelchen mit Kartoffeln und Erbsen. Die braune Sauce, die sie dazu macht, ist süß-sauer. Das ist das Besondere. Meine Oma behauptet, ich kann auch so kochen, aber diese Sauce kriege ich nicht hin. Jeder hat versucht, das nachzukochen – es geht einfach nicht.

Was würden Sie niemals essen?

Ich esse alles, zumindest probiere ich alles. Ich mag aber keine Blutwurst und keinen Kümmel. Er gehört natürlich zu vielen Gerichten, aber sobald ich einen Hauch Kümmel schmecke, mag ich es nicht.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Koch?

Leidenschaft, Herz und Ehrgeiz. Man braucht auch den Rückhalt von der Familie, sie muss eine Menge aushalten. Die Arbeitszeiten haben sich zwar in den vergangenen 15 Jahren extrem verbessert, trotzdem ist es noch eine hohe Belastung.

Haben schon mal ein Gericht zurückgehen lassen?

Das nicht. Aber die ein oder andere Anmerkung habe ich schon mal in die Küche gegeben, denn nur durch konstruktive Kritik kann man sich verbessern.

Was kochen Sie, wenn Sie sich entschuldigen müssen?

Ich würde essen gehen (lacht). Zuhause koche ich nämlich gar nicht. Wenn ich das täte, würde es wahrscheinlich mehr Streit geben: Wenn ich koche, nutze ich alle Töpfe und Pfannen und so sieht es dann in der Küche auch aus…

Verraten Sie uns einen tollen Küchentrick zum Nachmachen.

Köche machen keinen Handgriff mehr als sie müssen. Ich schäle Kartoffel oder Möhre nicht. Ich brauche einen Drahtschwamm und Wasser, damit wird das Gemüse geputzt. Unter der Schale sind viele Vitamine.

Was ist die Todsünde beim Kochen?

Wenn du dein Essen nicht probierst und wenn du nicht respektvoll mit dem Lebensmittel umgehst, egal ob es sich um ein Stück Fleisch oder Gemüse handelt. Man sollte nie vergessen, wo etwas herkommt. Wir verarbeiten im Hoflokal grundsätzlich so viel von den Produkten, dass wir möglichst keine Abfälle mehr haben. So macht das Kochen einen Heidenspaß.

Von Stella-Sophie Wojtczak