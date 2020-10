Süßigkeitengeschäft in Hannover - „House of Sweets“ in der Ernst-August-Galerie: Auf diesen Laden gibt es einen Run

Damit hätten Tahir Gülsahin, Deniz Karadag und Sahin Gülsahin nicht gerechnet: Als sie ihren Süßigkeitenladen „House of Sweet“ in der Ernst-August-Galerie eröffnet, gab es einen riesigen Ansturm. Auch Stars wie Sido oder Senna Gammour kaufen bei ihnen ein.